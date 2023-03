 ChatGPT: Wie KI und Sam Altman Ihr Leben verändern werden

ChatGPT-Erfinder Sam Altman wird mit Künstlicher Intelligenz die Arbeitswelt auf den Kopf stellen. Dabei verläuft diese neueste Revolution entgegen allen Prognosen.

Der Erfinder von ChatGPT revolutioniert derzeit mit Künstlicher Intelligenz die Arbeitswelt. Sam Altman

Die KI-Revolution verläuft anders als erwartet: Als Erstes ersetzt werden nicht die einfachen manuellen Tätigkeiten. Sondern jene, in denen es um Wissen, Sprache und Kreativität geht.

Noch stehen solche Programme am Anfang. Doch die Ziele von Unternehmen wie OpenAI sind groß: Sie wollen Computerprogramme schaffen, die jede Aufgabe erlernen können.

Mehr als 150 Start-ups versuchen allein im Silicon Valley, KI in neue Geschäftsmodelle zu übersetzen. Wagniskapitalgeber wetteifern darum, den neuen Boom mitzufinanzieren.

In welchen sechs Branchen die Künstliche Intelligenz in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte, lesen Sie hier.

„Es ist ein typischer Montagmorgen im Büro einer Werbeagentur. Der Kaffee dampft in den Tassen, während die Mitarbeiter an ihren Computern sitzen und an kreativen Konzepten arbeiten. Plötzlich betritt der Chef das Büro und stellt eine unerwartete Ankündigung: ‚Leute, ich möchte, dass ihr euch alle mit ChatGPT vertraut macht. Es wird unser neues Werkzeug für die Erstellung von Werbetexten sein.‘

