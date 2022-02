Coronapandemie USA wollen Biontech-Impfung für Kleinkinder schnell zulassen

Biontech und Pfizer werden voraussichtlich am Dienstag einen Antrag auf Notfallzulassung bei der FDA einreichen. Es wäre der erste verfügbare Impfstoff für diese Altersgruppe.

Kinder ab fünf Jahren können bereits geimpft werden. (Foto: dpa) Ein Kind wird geimpft

Frankfurt US-Behörden machen offenbar Druck in Richtung einer schnellen Zulassung des Covid-Impfstoffs Comirnaty auch für Kleinkinder unter fünf Jahren. So werden die Hersteller Biontech und Pfizer Berichten der US-Zeitungen „Washington Post“ und „New York Times“ zufolge auf Wunsch der US-Arzneimittelbehörde FDA schon am Dienstag einen Antrag auf eine entsprechende Notfallzulassung für ihren mRNA-basierten Impfstoff für Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahre stellen.

Eine Genehmigung könnte danach noch im Februar erfolgen. Es wäre der erste verfügbare Covid-Impfstoff für diese Altersgruppe. Biontech und Pfizer wollten sich am Montag dazu nicht äußern.

Interessant wird nun sein, ob auch die europäische Arzneimittelbehörde Ema den Zulassungsprozess für den Einsatz von Comirnaty bei Kleinkindern beschleunigen wird. Von der EU-Behörde war dazu bis zum Montagnachmittag allerdings keine Stellungnahme zu erhalten.

Tendenziell neigt die europäische Behörde dazu, etwas vorsichtiger zu agieren, was sich letztlich auch aus den Zulassungsregularien ergibt. Anders als die FDA verfügt die Ema nicht über das Instrument der Notfallzulassung (emergency use authorization), sondern nur über die Möglichkeit, bedingte Zulassungen zu empfehlen. Dafür ist eine etwas umfangreichere Datengrundlage erforderlich. Allerdings kann die Ema auch Empfehlungen für mögliche nationale Sonderzulassungen geben, was sie zum Beispiel bei mehreren Covid-Medikamenten bereits getan hat.

Studie hatte sich wegen Drittimpfung verzögert

Bislang hatte alles darauf hingedeutet, dass ein Covid-Impfstoff für Kleinkinder frühestens gegen Jahresmitte zugelassen würde. Biontech und Pfizer hatten zwar schon im Herbst eine größere Studie mit Kleinkindern gestartet, im Dezember aber das Studienprogramm um eine dritte Impfdosis erweitert.

Die Studie hatte ergeben, dass bei Kindern zwischen zwei und fünf Jahren die Schutzwirkung von zwei Dosen nicht so hoch war wie erhofft. Daher testen die beiden Unternehmen eine dritte Dosis, die im Abstand von mindestens zwei Monaten zur zweiten Impfung gegeben wird.

Die Daten für die komplette Studie hatten Pfizer und Biontech bisher für die erste Jahreshälfte in Aussicht gestellt. Da die dritten Impfungen kaum vor März abgeschlossen werden können und anschließend eine gewisse Beobachtungszeit erforderlich ist, wäre daher ein Zulassungsantrag unter Einbeziehung aller Daten wohl erst im späten Frühjahr in Sicht gewesen.

Die US-Zulassungsbehörde versucht den US-Medienberichten zufolge jedoch, den Zulassungsprozess zu beschleunigen. „Wir wissen, dass zwei Dosen nicht ausreichen, und wir verstehen das“, zitierte die „Washington Post“ einen Insider. „Die Idee ist, dass wir mit der Überprüfung von zwei Dosen beginnen sollten.“ So könnte man mit der Impfung schon früher starten, als wenn man warte, bis die Daten zur dritten Dosis vorlägen. Es werde erwartet, dass die Berater der FDA Mitte Februar über den Antrag mit zwei Dosen beraten werden.

Hohe Infektionsrate bei Kleinkindern

Hintergrund sind die relativ hohen Infektionsraten bei Kleinkindern in den USA und auch eine steigende Hospitalisierungsrate bei dieser Altersgruppe, die in den USA insgesamt etwa 19 Millionen Kinder umfasst.

In die laufende Studien von Biontech und Pfizer sind insgesamt rund 4500 Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und zwölf Jahren einbezogen, wobei der Impfstoff für die Fünf- bis Zwölfjährigen bereits zugelassen ist. Für diese Gruppe testen die beiden Unternehmen inzwischen aber ebenfalls eine Booster-Dosis.

Durchgeführt wird die Studie in insgesamt 90 Zentren in den USA, Finnland, Polen und Spanien. Während die fünf- bis zwölfjährigen Kinder Dosen von jeweils zehn Mikrogramm Wirkstoff erhalten, ist für Kleinkinder eine Dosierung von jeweils lediglich drei Mikrogramm vorgesehen. Bisher habe man auch beim Einsatz bei Kleinkindern keine Sicherheitsbedenken festgestellt, teilten die Unternehmen im Dezember mit. Die Drei-Mikrogramm-Dosis habe vielmehr ein vorteilhaftes Sicherheitsprofil bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahre gezeigt.

In der EU und den USA wurde der Einsatz des Vakzins bei Kindern ab zwölf Jahren bereits im vergangenen Mai freigegeben, für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren erfolgte die Zulassung im November. Für Erwachsene ist der Impfstoff bereits seit Dezember 2020 zugelassen. Für diese Gruppe wird er in einer Dosierung von 30 Mikrogramm je Impfung eingesetzt.

In Deutschland leben nach letzten Daten des Statistischen Bundesamt etwa 3,6 Millionen Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren, die im Falle einer Zulassung für eine Impfung in Betracht kommen würden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in dieser Altersgruppe bewegte sich nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zuletzt leicht über dem allgemeinen Durchschnitt, war aber geringer als bei älteren Kindern und Jugendlichen.

In der Kalenderwoche drei dieses Jahres gab es danach bei Kindern von null bis vier Jahren laut RKI 969 Infektionsfälle je 100.000 Kinder. Bei den Fünf- bis Neunjährigen lag die Inzidenz demgegenüber zuletzt bei mehr als 2300, bei den Zehn- bis 14-Jährigen bei rund 2150.

