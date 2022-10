Nach der Ukraine setzt auch Taiwan auf die Internetversorgung per Satellit. Das staatliche Interesse nützt Firmen wie Elon Musks SpaceX. Doch die militärische Nutzung birgt Risiken.

Die privat entwickelte Rakete bringt Lasten wie auch Menschen ins All. (Foto: dpa) SpaceX-Rakete

New York, Düsseldorf Elon Musk sorgt für eine neue Volte in Sachen Starlink. Der Tech-Milliardär will den Einsatz des Satelliten-Netzwerks in der Ukraine nun doch weiter finanzieren, teilte Musk jüngst auf Twitter mit. Starlink – ein Teil von Musks Raumfahrtfirma SpaceX – sichert dem Land im Krieg gegen Russland Zugang zum Internet und trägt so laut Experten erheblich zum militärischen Erfolg bei.

Zuvor hatte der Fernsehsender CNN über einen Brief von SpaceX an das US-Verteidigungsministerium berichtet, laut dem das Unternehmen für die Versorgung der Ukraine nicht langfristig aufkommen werde.

Für Kiew wäre das ein herber Rückschlag gewesen: Der satellitengestützte Breitbanddienst stellt seit März eine stabile Internetverbindung für Teile des Landes sicher. Damit hat Starlink bereits eine stark politische Komponente, denn auch ukrainische Truppen nutzen es zur Kommunikation.

