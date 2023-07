Einzelhandel Walmart: Wenn die Putzmaschine mitdenkt

New York Sam’s Club ist eine Tochter des weltgrößten Einzelhandelskonzerns Walmart – mit einem riesigen Inventar. Bei Sam’s Club handelt es sich um eine Art Großhandel auf Mitgliedsbasis, der auch Privatkunden offensteht.

Die Filialen ähneln denen der Metro in Deutschland und sind bei US-Familien sehr beliebt, weil sie dort alles in Großpackungen bekommen. Die Läden sehen meist aus wie weitläufige Lagerhallen mit hohen Regalen und breiten Gängen. Und die müssen befüllt und organisiert werden.

Wie bei allen Supermärkten gehört das Management des Inventars – also wie viele Produkte gekauft, verkauft, im Laden, im Lager oder zu bestellen sind – zu den größten Herausforderungen. Das ist zwar heute schon stark automatisiert. Aber oft sind dafür immer noch Menschen nötig, die durch die Flure gehen, um zu checken, wo Lücken in den Regalen sind.

Das Gleiche gilt, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass die Preise auf den Schildern in den Regalen auch wirklich aktuell sind, wenn gerade eine Sonderangebotsaktion läuft oder wenn die Eier wegen der Hühnergrippe auf einmal teurer oder die Erdbeeren im Sommer günstiger werden.

2. Die Lösung: Putzroboter sammeln Daten bei ihrer Fahrt durch die Gänge

Bei der Walmart-Tochter Sam’s Club fahren heute fahrerlose Putzmaschinen durch die Gänge, auf denen ein kleiner Turm mit Kameras angebracht ist. Während die Maschine putzt, machen die Kameras 20 Millionen Fotos täglich und checken damit dank Künstlicher Intelligenz nicht nur Preise, sondern auch, wie viel von den jeweiligen Produkten noch in den Regalen steht und was aus dem Lager geholt oder neu bestellt werden muss.

„Wir bekommen damit entscheidende Inventardaten, die vorher sehr zeitraubend zu bekommen waren“, erklärte Todd Garner, Vizepräsident für Produktmanagement von Sam’s Club, dazu. Diese Putzroboter bei Sam’s Club sind das Ergebnis einer Kooperation des Softwareunternehmens Brain Corp und des Putzmaschinenspezialisten Tennant Company. Sie können die Arbeit zumindest teilweise weiter automatisieren.

Jeder der 600 Sam’s Club-Läden hat heute einen solchen Putzroboter mit einem sogenannten „Inventory Intelligence“-Turm. „Das Gerät kann Kellogg’s Fruit Loops von Kellogg’s Frosted Flakes unterscheiden und verstehen, wie viele Packungen noch im Regal stehen“, erklärte Anshu Bhardwaj, Vizepräsidenten für Tech-Strategie und Kommerzialisierung bei Walmart, zuletzt im Gespräch mit dem Fernsehsender CNBC.

Dabei erkenne es auch den Schatten von weiter hinten stehenden Verpackungen. Die Maschine bringe sich selbst bei, wie sie berechnen kann, wie tief die Regale sind und wie viel Licht auf wie viele Packungen schließen lässt, erklärt die Managerin.

Sollte ein Produkt knapp werden und auch nicht mehr im Lager vorhanden sein, weist der Algorithmus automatisch die Mitarbeiter an, die nächste Lieferung aus dem Lastwagen direkt in den Laden und nicht ins Lager zu bringen. Laut Bhardwaj hat das Unternehmen die Produktivität der Sam’s-Club-Mitarbeiter auf diese Weise um 15 Prozent gesteigert.

Walmart mit seinen 4700 Supermärkten und 600 Läden von Sam’s Club verfügt vor allem dank der Mitgliedschaftsprogramme schon heute über eine große Menge an Daten. Diese will der Konzern dank Künstlicher Intelligenz noch besser auswerten und nutzen. „Kunden generieren all diese kleinen Daten darüber, was sie mögen und wollen. Das erlaubt es uns, das Einkaufserlebnis zu verbessern“, sagte die Walmart-Managerin Bhardwaj. Dazu gehöre auch, dass alle 6000 Produkte, die Sam’s Club derzeit führt, stets im Laden verfügbar seien, erklärt sie.

3. Der Ausblick: Schlaue Putzroboter könnten auch nach Europa kommen

Das Modell der schlauen Putzroboter bietet sich auch für andere Supermärkte oder Großmärkte mit ausreichend breiten Gängen an. Brain Corp hat die Technologie bereits auf einer Messe in Europa vorgestellt. Schon heute hat die Kooperation mit Sam’s Club das Technologie-Unternehmen Brain Corp nach eigenen Angaben zum größten Lieferanten von Robotern zum Inventarscannen gemacht.

Laut Mark Rousset, Einzelhandelsexperte der Strategieberatung Oliver Wyman, sind diese visuellen Analysetools für Supermärkte extrem interessant. Sie könnten auch kontrollieren, ob die Ware auch wirklich so präsentiert wird, wie das in den Verträgen mit den Zulieferern vereinbart wurde. Das kann den Einzelhändlern Vertragsstrafen ersparen. Das gehe sowohl mit den Putzrobotern, aber auch mit Kameras an den Decken oder einer App.

