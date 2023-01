 Elektroauto: Neue Technik macht drahtloses Laden immer effizienter

Technologische Durchbrüche ermöglichen es Elektrofahrzeugen, sich drahtlos aufzuladen. Das funktioniert womöglich auch während der Fahrt – und kann unrentable Standzeit ersparen.

Elektroautos könnten mittels Induktion überall laden, beim Parken und auf entsprechenden Trassen während der Fahrt. Induktives Laden von Elektroautos

Stuttgart, Lathen Die Betontrasse, die aus den Feldern im Emsland ragt, wirkt als würde gleich wieder ein Transrapid vorbeirauschen. In der Leitstelle der alten Teststrecke der Magnetschwebebahn stehen noch die alten Bildschirme, das Logbuch liegt einsatzbereit auf dem Tisch. Dort ist die letzte Fahrt des Transrapids im November 2011 notiert.

Trotz Jahrzehnten Entwicklung und Milliarden für die Forschung setzte sich die Spitzentechnologie nicht am Markt durch. Und trotzdem herrscht heute reger Betrieb an der Strecke. In der Haupthalle in Lathen, wo früher der Transrapid gewartet und aufgeladen wurde, arbeiten 20 Ingenieure, Techniker und andere Experten – viele von ihnen aus der Transrapid-Belegschaft – an einem Projekt: das drahtlose Laden von Elektroautos.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen