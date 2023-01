Elektromobilität Bosch investiert eine Milliarde US-Dollar in China

Der Automobilzulieferer Bosch setzt mit der zweitgrößten Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte auf die chinesischen Automobilhersteller.

Arbeiter in einem Werk des deutschen Autozulieferers in Suzhou. Der Standort soll in den nächsten Jahren deutlich ausgebaut werden. (Foto: dpa) Bosch in China

Der Stiftungskonzern Bosch wird über mehrere Jahre rund 950 Millionen Euro in ein neues Zentrum für Forschung, Entwicklung und Fertigung am Bosch-Standort Suzhou investieren. Das gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt.

Es handelt sich nach der Chipfabrik in Dresden um die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. „Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die Mobilität der Zukunft auf dem größten Automarkt der Welt“, erklärte Bosch-Chef Stefan Hartung, der auch in der Konzernführung für China die Regionalverantwortung hat.