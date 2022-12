Elektromobilität Tesla steht vor Problemen in China und drosselt angeblich die Produktion

Im November verkauft Tesla mehr als 100.000 Fahrzeuge in China. Der Erfolg stößt aber an seine Grenzen – darauf deuten auch die Lieferzeiten hin.

Erst im Sommer hatte der Autobauer die Kapazität verdoppelt. (Foto: IMAGO/Xinhua) Tesla-Fabrik in Shanghai

Düsseldorf Im November sahen die Zahlen für Tesla in China noch glänzend aus: Der US-Hersteller verkaufte insgesamt 100.239 dort hergestellte Fahrzeuge, rund 90 Prozent mehr als im Vorjahr und ein Plus von knapp 40 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Allerdings stößt Tesla mit seinem Erfolg offenbar an seine Grenzen. Laut Berichten der Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg vom Montag drosselt das Unternehmen noch diese Woche die Produktion in der Fabrik in Shanghai um bis zu 20 Prozent. Die Berichte werden von Tesla China nicht im Detail kommentiert, aber als „unrichtig“ bezeichnet.

Ein solcher Schritt würde darauf hindeuten, dass sich Tesla auf einen bevorstehenden Nachfrageeinbruch vorbereitet. „Das ist eine besorgniserregende Entwicklung“, sagt Matthias Schmidt, Gründer der Analysefirma Schmidt Automotive. In China würden die Elektroauto-Subventionen zum Jahresende „sehr langsam auslaufen“. Damit sei ein Absatzknick absehbar. „Wahrscheinlich werden die Verkäufe von 2023 in dieses Jahr vorgezogen“, warnt Schmidt.