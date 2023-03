Wasserstoff führte lange ein Schattendasein in Amerika. Doch jetzt sorgen Subventionen, Erfinder und Firmen für einen Boom. Eine Reise durch die Labors und Fabriken der USA.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden fördert die Wasserstoffwirtschaft mit Milliarden US-Dollar. In Europa wird noch über die Umsetzung einer Wasserstoffstrategie gestritten. (Foto: Imago, Getty, Nikola, Bayotech [M]) Wasserstoff-Förderung in den USA

Coolidge, Rochester, Santa Fe Sie schweben dunkelrot über der Stadt. Fünf riesige Buchstaben an der Spitze eines alten Wolkenkratzers: Kodak. Der Filmhersteller war eine amerikanische Ikone. 1988 beschäftigte Eastman Kodak 145.000 Menschen und beherrschte zwei Drittel des weltweiten Kameramarkts. Der Hauptsitz lag in Rochester, die Industriestadt am Lake Ontario wurde reich mit Kodak. Dann kamen die 90er-Jahre, die Digitalkameras und der Niedergang. 2012 ging Kodak bankrott. Rochester verfiel.

„Damit ist jetzt Schluss“, sagt Daniel O'Connell, Innovation Center Manager bei Plug Power. „Wir sind das Herz, das diese Region wiederbelebt. Mit Wasserstoff.“ Er führt durch die Gigafactory des Konzerns, die Brennstoffzellen herstellt und Elektrolyseure, Bausteine der Wasserstoffwirtschaft. In einer Halle steht eine Maschine, so groß wie ein Reisebus. Sie stammt von Kodak, Plug hat sie modernisiert. Früher diente sie der Filmproduktion, nun bedruckt sie die Membranen von Brennstoffzellen.

