Energiegewinnung Erfolg bei Kernfusion: Forschungsunternehmen hoffen auf neuen Rückenwind

Die Kernfusionsbranche meldet steigendes Interesse von Investoren an der Technologie.

New York Der Erfolg von US-Forschern bei der Kernfusion wird nicht nur in der Wissenschaft als Durchbruch gefeiert. Auch für die privaten Unternehmen, die an der Technologie arbeiten, hat sich die Lage verändert. „Wir werden jetzt ganz anders betrachtet: Das Interesse der Investoren steigt“, berichtet Michl Binderbauer, Chef von TAE Technologies.

Das Unternehmen aus der Nähe von Los Angeles forscht privat an der Kernfusion und hat namhafte Geldgeber wie Google oder Chevron. Nach den jüngsten Nachrichten hat der österreichische Physiker nach eigenen Angaben bereits mehrere Telefonate mit weiteren potenziellen Investoren geführt.

Am Dienstag hatte US-Energieministerin Jennifer Granholm zusammen mit der National Ignition Facility (NIF) am Lawrence Livermore Labor in Kalifornien verkündet, dass es den Forschern gelungen sei, beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie zu gewinnen, als eingesetzt wurde. „Einfach ausgedrückt ist dies eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des 21. Jahrhunderts“, hatte Granholm erklärt.

Kernfusion ist einen Schritt näher an der Realität

Tatsächlich forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahrzehnten an der Kernfusion. Dabei verschmelzen Atome bei Temperaturen von 100 Millionen Grad oder mehr, ähnlich wie es in der Sonne geschieht. In dem Prozess wird enorme Energie frei.

Weil aber extrem hohe Temperaturen gebraucht werden, mussten die Forscher bisher immer mehr Energie reinstecken, als sie durch die eigentliche Fusion erzeugen konnten. Nun scheint der Durchbruch zumindest im Labor gelungen. Die US-Wissenschaftler setzten 200 Laser ein, um das Gas aus den Wasserstoff-Isotopen Deuterium und Tritium extrem zu erhitzen.

Experten schätzen zwar, dass Kernfusionskraftwerke, die die Menschheit mit Strom versorgen, noch in weiter Ferne liegen. Doch die Möglichkeit, dass diese Reaktoren ohne radioaktive Strahlung, Atommüll und ohne Gefahr eines katastrophalen Unfalls irgendwann Realität werden, ist einen Schritt näher gekommen.

„Das ist absolut ein technischer Durchbruch. Die Nettoenergiegewinnung ist geschafft“, sagt TAE-Chef Binderbauer. Das freue die gesamte Forschergemeinschaft. „Auch für Wissenschaftler ist das ein wichtiger psychologischer Moment, der zeigt, dass es möglich ist“, sagt er.

Microsoft-Mitgründer Paul Allen gehörte zu den ersten Investoren in TAE Technologies

TAE ist mit 250 Mitarbeitern eines der größten auf Kernfusion spezialisierten privaten Unternehmen. Zu den Investoren der 1998 gegründeten Firma gehören neben dem 2018 verstorbenen Microsoft-Mitgründer Paul Allen auch der Ölriese Chevron, die Google-Mutter Alphabet, Staatsfonds und große Wagniskapitalgeber.

Insgesamt haben sie 1,2 Milliarden Dollar investiert. In der letzten Finanzierungsrunde wurde TAE nach Angaben von Binderbauer mit fünf Milliarden Dollar bewertet.

Der österreichische Physiker forscht mit seinem Unternehmen TAE Technologies an der Kernfusion. (Foto: PR/TAE) Michl Binderbauer

Anders als die NIF-Forscher, die die Fusion durch Laser eingeleitet haben, setzt TAE auf Magneten, die ein Plasma erzeugen und die Teilchen darin erhitzen. „Die Magnet-Lösung ist wahrscheinlich kommerziell schneller nutzbar“, gesteht sogar Kim Budil, Direktorin des Livermore-Labors, ein. Bei den Lasern dagegen, die die eigenen Forscher nutzen, werde es dagegen noch „Jahrzehnte“ dauern.

Binderbauer zeigt sich optimistisch: „Wir rechnen damit, dass wir 2025 eine Maschine haben, die mehr Energie erzeugen kann als reingeht.“ Ende des Jahrzehnts werde man Reaktoren haben, Anfang der 2030er-Jahre dann kommerzielle Kraftwerke.

Auch deutsche Firmen forschen in dem Bereich

Das jüngste Experiment in Kalifornien steht aber auch in der Kritik. Unter anderem monieren Experten, dass für den Betrieb der Laser weit mehr Energie aufgewendet wurde, als bei der eigentlichen Kernfusion eingesetzt wurde. Das Argument lässt Binderbauer zwar gelten.

„Aber man muss auch bedenken, dass die NIF-Laser zu den ineffizientesten gehören, die es heute gibt“, sagt er über die mehr als 20 Jahre alten Geräte. „Wenn sie die Maschine heute bauen würden, dann wäre sie deutlich effizienter“, ist er überzeugt.

Neben TAE forschen auch andere Unternehmen an der Kernfusion. Dazu gehört die MIT-Ausgründung Commonwealth Fusion Systems (CFS) ebenso wie Firstlight Fusion, General Fusion, Helion Energy und auch die deutschen Firmen Marvel Fusion aus München oder Focused Energy aus Darmstadt.

Historischer Fortschritt bei Energie-Gewinnung

Auch börsennotierte Konzerne haben in die Technologie investiert. So hat sich unter anderem der italienische Ölkonzern Eni mit 50 Millionen Dollar an CFS beteiligt und hat einen Sitz im Aufsichtsrat.

US-Präsident Joe Biden hat das Ziel ausgerufen, die kommerzielle Kernfusion bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Nach Angaben von Energieministerin Granholm hat der Privatsektor im vergangenen Jahr drei Milliarden Dollar in entsprechende Projekte investiert.

Weitere Milliarden-Investitionen sind nötig

Doch für den kommerziellen Durchbruch wird es noch deutlich mehr brauchen. Morgan-Stanley-Analyst Edward Stanley rechnet in einer Studie vor, dass allein der Sektor der Lebensmittel-Schnelllieferdienste seit 2020 mehr als das Zehnfache der Investitionen, die in Kernfusion geflossen sind, erhalten hat.

Sollte die Technologie tatsächlich erfolgreich sein, dann wäre es „der größte Wandel für den Verbrauch und die Produktion von Energie seit der industriellen Revolution“, schreibt Stanley. Dennoch rechnet auch er nicht damit, dass man das kurz- oder mittelfristig sehen werde – auch weil viele weitere Milliarden nötig wären.

TAE-Chef Binderbauer weiß, dass es noch viel Zeit und Geld braucht und vielleicht der ein oder andere Investor ungeduldig werden könnte. Deshalb versucht er in der Zwischenzeit, seine Entwicklungen für andere Zwecke zu kommerzialisieren. So hat TAE etwa für die Kernfusion in einen Teilchenbeschleuniger investiert und testet diesen bereits erfolgreich in der Tumorbehandlung.

Auch die Entwicklungen für das schnelle Speichern von Energie könnten etwa bei Elektroautos zum Einsatz kommen. In diesem Bereich hat TAE erst am Donnerstag eine Zusammenarbeit mit dem Autozulieferer Marelli bekannt gegeben. „Wir könnten diese einzelnen Bereiche vielleicht getrennt an die Börse bringen“, sagt Binderbauer.

Allzu viele Sorgen um die Finanzierung macht sich der Physiker allerdings gerade nicht. „Unser Geschäftsmodell ist heute viel plausibler als noch vor wenigen Tagen“, sagt er.

