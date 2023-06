Ernährung Meilenstein: USA erteilen Zulassung für Fleisch aus Zellkulturen

Düsseldorf Ein historischer Meilenstein für Welternährung, Klimaschutz und Tierwohl: In den USA darf erstmals Fleisch produziert und verkauft werden, für das kein Tier gestorben ist, sondern das aus Zellkulturen gezüchtet wurde. Das US-Landwirtschaftsministerium hat am Mittwoch Hähnchenfleisch der beiden kalifornischen Food-Techs Good Meat und Upside Foods offiziell zugelassen.

Die USA sind erst das zweite Land weltweit, in dem Fleisch aus dem Bioreaktor offiziell verkauft werden darf. 2020 hatte Singapur kultiviertes Hähnchenfleisch von Eat Just, der Mutterfirma von Good Meat, genehmigt. Dies wird derzeit allerdings nur im Edelrestaurant 1880 serviert – und auch nur einmal die Woche.

Dennoch ist die Zulassung in den USA etwas Besonderes. In keinem anderen Land der Welt wird so viel Rindfleisch gegessen. Insgesamt verzehrte jeder Amerikaner 2022 im Schnitt mehr als 100 Kilo Fleisch laut USDA. Die Deutschen essen nur halb so viel. „Die Zulassung läutet ein neues Zeitalter in der Fleischproduktion ein“, ist Uma Valeti, CEO von Upside Foods, überzeugt. „Amerikaner werden in Zukunft leckeres Fleisch genießen können, ohne dass dafür jedes Jahr Milliarden von Tieren geschlachtet werden müssen.“

Auch in den USA wird das Hähnchenfleisch aus dem Bioreaktor zunächst nicht im Supermarkt, sondern nur in Gourmet-Restaurants erhältlich sein. Sternekoch Dominique Crenn serviert Hähnchen von Upside in San Francisco. Für Good Meat wird Starkoch José Andrés in Washington das Fleisch aus dem Bioreaktor anrichten.

Der globale Fleischhunger wächst

Mit der wachsenden Weltbevölkerung wird auch der Fleischhunger größer. Der globale Fleischmarkt soll von 2021 bis 2027 noch einmal deutlich wachsen: von 898 Milliarden Dollar auf dann 1,354 Billionen Dollar, prognostiziert Marktforscher MMR. Der Thinktank Good Food Institute (GFI) rechnet sogar damit, dass sich der Fleischkonsum bis 2050 verdoppelt.

„Clean Meat“ aus dem Bioreaktor gilt als Lösung für viele Probleme der Menschheit. Rindfleisch etwa gilt nach Butter als das klimaschädlichste Nahrungsmittel. 13,3 Kilogramm CO2-Emissionen gelangen laut Umweltbundesamt durch ein Kilogramm Rindfleisch in die Atmosphäre.

In der Ökobilanz schneidet In-vitro-Fleisch deutlich besser ab als Schlachtfleisch. Die Forschungsberatung CE Delft und das GFI ermittelten: Wird grüner Strom für die Produktion benutzt, schrumpft der CO2-Fußabdruck von Rindfleisch um bis zu 92 Prozent.

Umwelt und Klima werden weniger belastet

Auch Land und Wasser benötigt kultiviertes Fleisch nur wenig. Demgegenüber verbraucht ein Kilogramm Rindfleisch im Schnitt 15.400 Liter Wasser, errechnete das Water Footprint Network. Fleisch aus dem Bioreaktor könnte somit die Abholzung von Wäldern, Artensterben, Umweltverschmutzung und multiresistente Keime durch Antibiotika in der Massentierhaltung reduzieren. Und weniger Tiere müssten leiden.

Die Euphorie über Fleisch aus Zellkulturen war groß, als Biomedizin-Professor Mark Post, Gründer von Mosa Meat aus Maastricht, 2013 in London den weltersten Burger aus der Petrischale präsentierte. Die Beratung Kearney prognostizierte für Fleisch aus Zellkulturen für 2040 gar einen globalen Marktanteil von 35 Prozent.

Doch der Durchbruch steht bisher noch aus. Das liegt nicht nur an regulatorischen, sondern auch an technologischen Hürden. Die Skalierbarkeit ließ zu wünschen übrig. Das Nährmedium stellte bisher die größte Herausforderung dar. Anfangs enthielt es Wachstumsfaktoren aus Rinderembryonen – was Tierschützer auf dem Plan rief. Doch inzwischen lassen sich die Nährlösungen rein pflanzlich herstellen.

Rasante Fortschritte senken Kosten

Die Züchtung von Fleisch hat in den vergangenen Jahren rasante Fortschritte gemacht: Das niederländische Food-Tech Meatable verkündete kürzlich, dass es ein Würstchen in acht Tagen aus Zellen züchten kann. Ein Schwein benötigt acht Monaten bis zur Schlachtreife. Das Schweizer Food-Tech Mirai lässt nach eigenen Angaben ein Filetstück in fünf Tagen reifen, dessen Zellen vorher 20 Tage vermehrt wurden. Rinder sind in 18 bis 24 Monate schlachtreif.

Ein Problem ist bisher der hohe Preis. Die Herstellungskosten für das Hackfleisch-Patty von Mosa Meat lagen vor zehn Jahren bei 250.000 Euro. Der Steak-Prototyp von Mirai drückte die Kosten auf etwa 50 Euro für 200 Gramm.

Die Heidelberger Firma The Cultivated B, Tochter von Deutschlands zweitgrößten Wursthersteller In Family Foods, kann nach eigenen Angaben noch günstiger produzieren. „Im Labor können wir aus Zellkulturen ein Kilo Fleisch für drei bis fünf Euro züchten“, sagte Co-Chef Wolfgang Kühnl kürzlich dem Handelsblatt.

Entscheidend für einen Durchbruch von In-Vitro-Fleisch wird letzten Endes die Akzeptanz bei Fleischessern sein. 57 Prozent der Deutschen würden es zumindest probieren, ermittelte das GFI. Junge Menschen unter 25 Jahre sind mit 82 Prozent noch offener.

100 Firmen arbeiten an Fleisch aus dem Bioreaktor

Weltweit arbeiten rund 100 Firmen an Fleisch oder Fisch aus Zellkulturen, davon etwa 30 in Europa, ermittelte das GFI. Dazu gehören in Deutschland Bluu Seafood, Innocent Meat, Alife Foods und Cultimate Foods.

In den vergangenen zwei Jahren erhielten solche Food-Techs weltweit rund zwei Milliarden Euro an Investments. Große Fleischkonzerne wie Weltmarktführer JBS aus Brasilien haben das Zukunftspotential erkannt. Die globale Nummer zwei US-Konzern Tyson hatte sich erst im Januar in Upside Foods beteiligt, das nun die Zulassung erhielt. Auch Geflügelkonzern PHW (Wiesenhof) kooperiert mit dem Start-up Supermeat. Die Israelis züchten mit Zellen aus Eiern Hühnerfleisch. PHW will dies einmal in Europa auf den Markt bringen.

Das Unternehmen kann seinen Steak-Prototypen für etwa 50 Euro pro 200 Gramm herstellen. (Foto: Mirai) Mirai

Allerdings darf in der EU bisher nur an In-Vitro-Fleisch geforscht werden. „Europa gerät ins Hintertreffen, während der Rest der Welt immer schneller kultiviertes Fleisch als Teil einer nachhaltigeren Lebensmittelsystems anbietet“, kritisiert das GFI. Der Thinktank fordert: Regierungen in Deutschland und Europa müssten in Forschung und Entwicklung investieren und verlässliche Zulassungsverfahren sicherstellen. „Sonst riskieren wir, bei dieser wichtigen Klimaschutzlösung den Anschluss zu verlieren und wirtschaftliche Chancen zu verpassen“, sagte Ivo Rzegotta vom GFI.

Europäische Foods-Techs orientieren sich ins Ausland

Auch Mirai will sein „Clean Meat“ wohl zunächst in den USA zur Zulassung anmelden. „Dort ist auch der Absatzmarkt größer“, sagte der deutsche Gründer Christoph Mayr kürzlich dem Handelsblatt. Einen Antrag als Novel Food in der EU bereitet Mirai dann parallel vor. Das gilt generell als aufwendig und langwierig.

Wenn es soweit ist, will die Rügenwalder Mühle einen Burger produzieren mit gezüchtetem Rinderfett von Mirai und pflanzlichen Proteinen. „Aus Zellen gezüchtetes Fleisch ist ein wichtiges Zukunftsthema – spätestens in zehn Jahren“, ist Michael Hähnel, Chef der Rügenwalder Mühle, überzeugt.

Wettbewerber In Family Foods geht noch einen Schritt weiter. Die Westfalen wollen zwar nicht selbst Fleisch aus Zellen produzieren, aber mit ihrer Heidelberger Firma The Cultivated B die komplette Infrastruktur liefern: von Zelllinien über Nährmedien bis zu Bioreaktoren. Nicht in Deutschland, sondern bei Toronto hat das Familienunternehmen bereits eine Fabrik für Bioreaktoren aufgebaut.

In wenigen Monaten startet die Produktion - ganz in der Nähe zu den USA, wo nun Fleisch aus Zellkulturen hergestellt und verkauft werden kann. „Denn wann die EU Fleisch aus Zellkulturen zulässt, ist völlig unkalkulierbar“, meint Unternehmer Kühnl.

