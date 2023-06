 Flugtaxis: So will Paris Vorreiter beim innerstädtischen Luftverkehr werden

Flugtaxis des deutschen Start-ups Volocopter sollen Passagiere für viel Geld in Paris durch die Luft befördern. Ist die Technologie wirklich reif?

Die Fluggerate sollen 2024 in Paris erstmals kommerziell zum Einsatz kommen. (Foto: Getty Images) Flugtaxi von Volocopter

Paris Der Gare d‘Austerlitz ist einer der wichtigsten Knotenpunkte in Paris. An dem Bahnhof im Südosten der französischen Hauptstadt haben Passagiere Anschluss an den Schnellzug TGV, an Vorortzüge, Busse und U-Bahnen. Im Sommer 2024 kommt ein neues Verkehrsmittel hinzu: Flugtaxis.

Der Flughafenbetreiber Aéroports de Paris (ADP) plant auf der Seine direkt am Gare d’Austerlitz eine schwimmende Plattform, von der elektrisch betriebene Miniflieger des deutschen Start-ups Volocopter abheben sollen. Sie ist eine von fünf Start- und Landeplätzen, mit denen Paris während der Olympischen Spiele im nächsten Jahr als erste Metropole der Welt ein kommerzielles Lufttaxinetz anbieten möchte.

Der Hype um elektrisch betriebene Fluggeräte, die senkrecht starten und landen können, ist groß. Die sogenannten Electric-vertical-take-off-and-landing-Flugzeuge (kurz eVTOL) könnten sich zu einer klimafreundlichen und schnellen Alternative im Stadtverkehr entwickeln. Firmen wie Metropolen liefern sich einen Wettlauf, von wem und wo die Technologie zuerst an den Markt gebracht wird.

Paris als Testfeld für eVTOL