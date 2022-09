Wasserstoff soll als Energieträger immer und überall verfügbar sein. Bei den Speichermethoden zählen besonders Robustheit und Effizienz – ein Bakterium könnte hier helfen.

An der Frankfurter Goethe-Universität wird an sogenannten Acetobacterium woodii geforscht. Diese sollen Wasserstoff speichern und wieder freigeben können.

Köln Sein Name klingt wie eine exotische Küchenzutat. Doch das Acetobacterium woodii soll künftig helfen, das Haus zu heizen. Das Bakterium ernährt sich von Kohlendioxid, das es mithilfe von Wasserstoff zu Ameisensäure verstoffwechselt. Für das Bakterium ist dieses Stadium nur ein Zwischenschritt des kompletten Stoffwechsels.

Frankfurter Forschern ist es nun gelungen, das Bakterium so zu verändern, dass der Stoffwechsel rückwärts verläuft. So kann der aufgenommene Wasserstoff wieder freigesetzt werden. „Vereinfacht gesagt, frisst das Bakterium Wasserstoff, speichert ihn, und gibt ihn dann wieder ab“, sagt Volker Müller, Mikrobiologe an der Frankfurter Goethe-Universität.

Im Labor ist es schon gelungen, auf Grundlage dieses Prinzips eine Art Biobatterie zu bauen. Die Wissenschaftler fütterten die Bakterien zunächst acht Stunden lang mit Wasserstoff und setzten sie dann für 16 Stunden auf Diät. Während dieser Zeit gaben sie den Wasserstoff wieder frei.

Biobatterie für das Eigenheim

