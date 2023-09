Forschungsmission Indien schickt Sonde für Sonnenforschung ins All

Es handelt sich um Indiens erste Sonnen-Forschungsmission im Weltraum. Laut Beobachtern habe Indien Ambitionen, die Vorherrschaft der USA und Chinas in der Raumfahrt zu brechen.

Ministerpräsident Narendra Modi wolle in der Weltraumforschung nun Indiens Erfolg im Bereich der Informationstechnologie wiederholen. (Foto: dpa) Indien schickt Mission Richtung Sonne

Bangalore Indien hat erfolgreich einen Satelliten zur Erforschung der Sonne ins All geschickt. Mehr als 860.000 Menschen beobachteten am Samstag in einer Live-Übertragung der Weltraumbehörde ISRO, wie die Rakete vom indischen Weltraumbahnhof abhob. Kurz darauf meldete ISRO auf X, ehemals Twitter, dass die Sonde Aditya-L1 nun den Weltraum erreicht habe.

In den kommenden vier Monaten soll sie rund 1,5 Millionen Kilometer zurücklegen. Damit bleibt sie weit von der Sonne entfernt, die zur Erde einen Abstand von rund 150 Millionen Kilometern hat. Mit Aditya-L1 untermauert Indien nur kurz nach der erfolgreichen Mondlandung Beobachtern zufolge seine Ambitionen, die aktuelle Vorherrschaft der USA und Chinas in der Raumfahrt zu brechen.

Eine von Russland ebenfalls geplante Landung auf dem Südpol des Mondes war kurz vor dem indischen Erfolg gescheitert. Für Indien markierte die Mondlandung den Aufstieg zu einer Raumfahrtnation.

Aus indischen Regierungskreisen verlautete, Ministerpräsident Narendra Modi wolle in der Weltraumforschung nun Indiens Erfolg im Bereich der Informationstechnologie wiederholen. Innenminister Amit Shah schrieb am Samstag auf X, der Start der Sonnen-Sonde sei ein „riesiger Schritt“ in diese Richtung.

Bei Aditya-L1 handelt sich um Indiens erste Sonnen-Forschungsmission im Weltraum. Mit ihr soll unter anderem die Auswirkung von Sonnenstrahlung auf die wachsende Zahl von Satelliten untersucht werden, wie sie nicht zuletzt von kommerziellen Anbietern wie dem Unternehmen SpaceX von Tesla-Eigner Elon Musk ins All gebracht werden. Die indischen Wissenschaftler versprechen sich zudem Erkenntnisse über die Auswirkungen der Sonne auf die Entwicklung des Erdklimas sowie über den Ursprung von Sonnenwinden. Dieser Strom geladener Teilchen kann Satelliten beschädigen.

Mehr: Es wird Zeit für eine Weltraumzeitenwende – Konkurrenz im Weltall