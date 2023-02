Viele Großkonzerne setzen derzeit auf Künstliche Intelligenz und ihre Anwendungen. Die Kursschwankungen sind aber fast immer sehr hoch – doch es gibt Alternativen.

Das Potenzial rund um Künstliche Intelligenz ist groß – Themenfonds und ETFs mit dem Fokus auf KI können Gewinn bringen. (Foto: Bloomberg) Aktienkurse

Bis zum Jahr 2030 dürfte das deutsche Bruttoinlandsprodukt allein aufgrund von Innovationen rund um Künstliche Intelligenz (KI) um gut elf Prozent oder rund 440 Milliarden Euro steigen. Weltweit liegt das Volumen bei 15,7 Billionen Dollar, zeigt eine Studie der Unternehmensberatung PwC. Zum Vergleich: Alle 40 Dax-Konzerne haben im abgelaufenen Jahr etwa 130 Milliarden Euro netto verdient und sind 1,8 Billionen Euro an der Börse wert.

Das Potenzial ist also riesengroß. Um auf den KI-Boom zu spekulieren, bieten sich Aktien an. Konzerne wie Alphabet, Amazon und Tesla forschen und entwickeln an KI-Anwendungen, beispielsweise um das autonome Fahren voranzutreiben.

Geht es um die effizientere Steuerung von Industrieprozessen, ragen Unternehmen wie Schneider Electric, Siemens, Oracle, SAP und ABB heraus. Fast immer benötigen KI-Anwendungen leistungsstarke Chips, die wiederum Nvidia, Intel und Qualcomm herstellen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen