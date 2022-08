Handelsblatt-Terrassentalk Sechs Thesen für die Zukunft des Innovationsstandorts Deutschland

Düsseldorf Tech-Konzerne wie SAP, Google und Microsoft verhängen einen Einstellungsstopp, Ökonomen setzen ihre Erwartungen herab – viele Zeichen stehen auf Krise. Gerade Deutschland stehen schwierige Monate bevor. Kein anderes EU-Land ist im zweiten Quartal so langsam gewachsen. Umso wichtiger, in dieser Zeit über die Zukunft zu sprechen.

So geschehen auf einer Handelsblatt-Veranstaltung, die drei renommierte Innovatoren zusammenführte: Rafael Laguna de la Vera, Direktor der bundeseigenen Agentur für Sprunginnovation, Celonis-Co-Gründer Alexander Rinke und Zoé Fabian, Geschäftsführerin im Wachstumsteam des französischen Beteiligungsunternehmens Eurazeo. In Düsseldorf diskutierten sie über Unternehmertum und seine Erfolgsfaktoren.

Das sind die wichtigsten Thesen:

Nie zuvor waren so viele Stellen unbesetzt wie im ersten Quartal dieses Jahres: 1,7 Millionen. Es fehlen nicht nur Fachkräfte, sondern Mitarbeiter in allen Branchen. Ohne Nettozuwanderung wird die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter in Deutschland bis 2035 von 47 auf rund 40 Millionen sinken. Schon vor Jahren hätten Wissenschaftler vor diesem Szenario gewarnt, sagt Laguna, doch „hatten ihre Warnungen keine Konsequenzen“. „Der Fachkräftemangel ist ein Systemversagen mit Ansage“, findet er. Das hat Auswirkung auf die Innovationskraft in Deutschland. „Denn auch Innovatoren fehlen die Mitarbeiter.“

Die positive Nachricht: Durch die Arbeiterlosigkeit steige auch der Innovationsdruck. Dazu sagt Laguna: „Das hat etwas Gutes.“ Gerade traditionelle Industriebetriebe seien gezwungen, neue Technologie einzusetzen, um Arbeit effizienter zu machen. „Der Automatisierungsgrad wird dramatisch steigen“, prognostiziert er.

Politik und Konzernlenker müssten zudem Anreize schaffen, „kluge, gut ausgebildete Talente an Deutschland zu binden“, findet Celonis-Gründer Rinke. Sein Softwareunternehmen beschäftigt rund 3000 Mitarbeiter, der größte Standort ist München. Arbeitsplätze seien dann attraktiv, wenn sie mit angemessenem Gehalt verbunden seien, Aufstiegschancen und persönliche Freiheit bieten würden. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Befragung des Recruitinganbieters Softgarden unter knapp 2200 Bewerberinnen und Bewerbern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Top-Kündigungsgründe sind demnach niedriges Gehalt, wenige Karriereaussichten und ein schlechtes Verhalten der Führungskräfte.

2. Das Bildungssystem mit Unternehmertum verbinden

Die Diskussionsteilnehmer sind sich einig: Das deutsche Bildungssystem ist besser als sein Ruf. Selbst in kleinen Städten können Menschen „eine tolle Ausbildung erhalten, ohne dafür Studiengebühren zu bezahlen“, sagt Rinke. In den USA oder anderen europäischen Ländern ist Bildung teuer und nur kleineren Gruppen zugänglich.

Die Bildungsgebühren an öffentlichen Einrichtungen in Deutschland zählen laut OECD zu den niedrigsten überhaupt. Studierende mussten in Deutschland 2018 im Schnitt 148 US-Dollar pro Jahr für einen Bachelor-, Master- oder Promotionsbildungsgang bezahlen. In England sind es über 12.000 US-Dollar, in den USA über 9000 US-Dollar und in Japan mehr als 5000 US-Dollar.

Jetzt müsse die akademische Forschung nur noch mit Unternehmertum verbunden werden, sagt Rinke. Derzeit, das zeigt eine McKinsey-Analyse, liegt Deutschland im Hinblick auf Ausgründungen weit hinter den USA zurück. Die Bundesrepublik ist zwar stark in der Grundlagenforschung, doch werden die Ergebnisse selten in konkrete Anwendungsfälle übersetzt. Die Zahl der US-Technologiefirmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar pro einer Million Einwohner übersteigt die der deutschen Unternehmen um das 4,5-Fache.

Dabei sind die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Deutschland gemessen am BIP deutlich höher. Mehr als doppelt so hoch ist auch die unternehmerische Aktivität in der Frühphase. Sprind-Chef Laguna erklärt, wie die Politik gegensteuern kann: Unternehmertum müsse „ins Curriculum“ der Bildungseinrichtungen integriert und direkt erprobt werden. „Warum sollen sich Schülerinnen und Schüler nicht selbst als Entrepreneur versuchen?“, fragt er. „Das wäre doch ein spannendes Schulprogramm.“ Initiativen wie „Girls“ Day“ und „Boys“ Day“ seien guten Ansätze.

„Wenn wir es schaffen, Unternehmertum und neue Technologien in Universitäten zu tragen und Studenten unternehmerisch zu begeistern, werden wir in Deutschland einen Unternehmerboom erfahren“, sagt Celonis-Co-Gründer Alexander Rinke. (Foto: Foto: Michael Englert) Podiumsdiskussion beim Handelsblatt-Terrassentalk

3. Das größte Hindernis für Innovation ist Bürokratie

Laut Laguna hat Deutschland das Potenzial, die Megatrends der Zukunft zu prägen. Doch dafür müsste Bürokratie abgebaut und auch mal mehr Risiko eingegangen werden: „Wir versuchen, Fehler zu vermeiden, und schaffen uns dadurch Prozesse, die so kleinteilig werden, so viel Mikromanagement erfordern und uns zur Erstarrung bringen“, sagt Laguna. „Unsere Bürokratiemonster sind tödlich für Innovatoren.“

Investorin Fabian ergänzt: „In Deutschland besteht eine Tendenz zu Administration.“ Der Eindruck der Diskussionsteilnehmer entspricht der Stimmung im Unternehmerlager. Die Mehrheit der „Jungen Unternehmer“ und des Verbands „Die Familienunternehmer“ hält Bürokratiekosten und Überregulierung für das größte Investitionshindernis, zeigte eine Mitgliederumfrage.

Laguna macht einen Vorschlag, wie sich Bürokratie reduzieren lasse: Deutschland müsse „Durchlässigkeit zwischen den Systemen schaffen“, indem die Politik universitäre Ausgründungen von Start-ups fördere und Anreize für Unternehmer schaffe, sich politisch zu engagieren. Universitäten fordert er auf, mehr Dozenten mit Erfahrung aus der freien Wirtschaft zu beschäftigen.

„Unsere Bürokratiemonster sind tödlich für Innovatoren“, sagt Rafael Laguna de la Vera, Direktor der Agentur für Sprunginnovation. (Foto: Foto: Michael Englert) Vordenkerinnen und Vordenker auf der Handelsblatt-Dachterrasse

4. Ideen sind vorhanden, es fehlt das Geld

Nur die wenigsten Start-ups kommen ohne Finanzierung aus. Doch viele Gründer, gerade in der kapitalintensiveren Wachstumsphase oder in grundsätzlich kapitalintensiveren Bereichen wie zum Beispiel Deep Tech, nehmen mehr ausländisches als deutsches Wachstumskapital auf, weil es immer noch verhältnismäßig wenig Wagniskapital in Deutschland gibt, so Fabian: „Das ist ein struktureller Nachteil und sollte sich ändern. Sonst machen wir uns von ausländischem, insbesondere US-amerikanischem Kapital abhängig.“

Dass Deutschlands Wagniskapitalmarkt gemessen an der Wirtschaftskraft gering ist, zeigen die Zahlen. Deutschland liegt mit 0,06 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) unter dem EU-Durchschnitt. Weltweit führende Wagniskapital-Staaten sind die USA (0,63 Prozent) und Israel (0,27 Prozent).

Die European Tech Champions Initiative (ETCI) des Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsministeriums sei ein wichtiger erster Schritt, findet Fabian. EU-Staaten stellen in Aussicht, zehn Milliarden Euro für die Finanzierung europäischer Technologieunternehmen zur Verfügung zu stellen. Deutschland und Frankreich beteiligen sich jeweils mit einer Milliarde Euro. Die Initiative helfe, mehr institutionelles Kapital zu bündeln und in Fonds zu investieren, und trage so dazu bei, mehr europäische Fonds von relevanter Größe entstehen zu lassen, sagt Fabian.

Rinke sieht durchaus Fortschritte: Als er vor elf Jahren Celonis gründete, sei die deutsche „Wagniskapital-Infrastruktur noch kleiner als heute und verbraucherfokussiert“, gewesen. In den ersten fünf Jahren erhielten er und seine Co-Gründer kein Investorengeld. Eine Software für Unternehmensprozesse, „entwickelt von Anfang 20-Jährigen, hat damals niemanden überzeugt“.

5. Erfolgreiche Unternehmer „legen nachts einen Notizblock ans Bett“

Das Software-Start-up Celonis wurde kürzlich mit 13 Milliarden US-Dollar bewertet und ist damit das wertvollste Start-up Deutschlands – und wertvoller als viele Großkonzerne. Zum Vergleich: Die Commerzbank ist sieben Milliarden Euro wert. Gründer Rinke hält den „Kampf gegen den Inkrementalismus“ für seine Erfolgsstrategie. Statt in kleinen Schritten zu denken, versuche er, im Blick zu behalten, was langfristig möglich sei. „Es fängt an mit großen Träumen und Ambitionen“, sagt er und zitiert Tesla-Gründer Elon Musk: „Normale Firmen, die Produkte entwickeln, orientieren sich am Status quo“, habe der einflussreiche Unternehmer auf einem Kongress gesagt. Erfolg habe, „wer sich an den Grenzen der Physik orientiert“.

Für die Sache zu brennen, wirkungsorientiert und in der Sache unbeirrbar zu sein, das sind auch für Laguna Erfolgsvoraussetzungen. Erfolgreiche Unternehmer „legen nachts einen Notizblock ans Bett“, sagt er. Gründer sind seiner Beobachtung nach selten gute Schüler, denn sie interessierten sich meist nur für ein Thema. Aus dieser Leidenschaft entstehe die Fähigkeit, sich von unkonstruktiver Kritik nicht verunsichern zu lassen – und damit Resilienz.

Nach der Podiumsdiskussion tauschten sich Konzernchefs, Wissenschaftler sowie Gründerinnen und Gründer über Trends in Unternehmen und die Start-up-Welt aus. (Foto: Foto: Michael Englert) Gäste des Terrassentalks

6. Viele Gründer denken nicht langfristig genug

Vor rund 50 Jahren begannen die SAP-Gründer, Programme zu schreiben, die Finanzbuchhaltung per Großrechner ermöglichten. Heute ist der Softwarekonzern ein Schwergewicht im Dax. Viele Großunternehmen und Hidden Champions aus dem Mittelstand seien mit einem „langfristigen, nachhaltigen Anspruch“ gegründet worden, sagt Rinke. In der Gründerkultur fehle dieser Anspruch. Viele Gründer planten ihr Geschäft nur für einige Jahre oder nähmen sich vor, mehrere Firmen hintereinander aufzubauen.

„Das kann nicht funktionieren. Gründen ist ein Vollzeitjob“, sagt er. Auch deshalb, weil es viel „mentale Stärke und Ambition erfordere, ein Unternehmen aufzubauen“, ergänzt Fabian. Erfolgreiche Gründerpersönlichkeiten erkennt sie „an ihrer Lernfähigkeit und dem Fokus auf ein differenziertes Produkt und eine starke Technologie“. Die Bereitschaft zu lernen und sich ständig weiterzuentwickeln sei schon allein deshalb erforderlich, weil „Gründen nie nach Plan verläuft“.

Die Diskussion hat gezeigt: Europa hat gute Voraussetzungen, sich zu einem internationalen Technologie-Hotspot zu entwickeln. Die Umsetzung erfordert eine gründerfreundliche Politik, mehr Wagniskapital, Anreize zum Gründen in Universitäten und Unternehmen – und das richtige Mindset.

