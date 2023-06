Erste Konzerne setzen ChatGPT bereits ein und arbeiten an eigenen Anwendungen. Nur eine Frage wollen viele lieber nicht beantworten: Was wird aus den Arbeitsplätzen?

Erste Dax-Konzerne haben eigene Versionen des Programms an den Start gebracht. (Foto: dpa) ChatGPT

Düsseldorf Deutschlands Konzerne sehen in neuartigen KI-Anwendungen keinen Hype, sondern eine langfristige Geschäftschance. 70 Prozent der Dax-Unternehmen rechnen damit, dass Künstliche Intelligenz (KI) ihr Geschäftsmodell in den nächsten Jahren verändern wird. Ein Drittel geht hier sogar von starken Veränderungen aus. Das zeigt eine Handelsblatt-Umfrage unter den 40 Dax-Konzernen, an der sich 30 Unternehmen beteiligt haben.

Künstliche Intelligenz ist für viele Konzerne kein neues Thema, maschinelles Lernen und andere KI werden schon seit Jahren in der Produktion und anderen Bereichen eingesetzt. Allerdings verändern Sprachmodelle wie das im Herbst veröffentlichte ChatGPT der Firma OpenAI massiv die Möglichkeiten. Auf einmal beherrschen die Systeme die menschliche Kommunikation in Text, Bild oder Code viel besser als noch vor Jahren gedacht.

