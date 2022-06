In eigener Sache Podcast Handelsblatt Disrupt gewinnt renommierten Innovationspreis

Die Rudolf-Diesel-Medaille kürt Personen, die zum Erhalt der Innovationskultur in Deutschland beitragen. Sebastian Matthes gewinnt in der Kategorie Medien.

Dr. Kurt Schmalz (J. Schmalz GmbH), Romy Stühmeier (Girls' Day - Mädchen Zukunftstag), Sebastian Matthes (Handelsblatt Podcast "Disrupt") und Renate Pilz (Pilz GmbH & Co. KG) (von links nach rechts). (Foto: Eichmeister Kreativagentur) Die Preisträger der Rudolf-Diesel-Medaille 2022

Augsburg Der wöchentlich erscheinende Podcast Handelsblatt Disrupt ist mit der Rudolf Diesel Medaille in der Kategorie Medien ausgezeichnet worden. „Die Medienlandschaft ändert sich ständig und so finden komplexe Inhalte immer weniger Platz in traditionellen Medien oder den Nachrichten“, stellte die Jury fest. „Dafür eignen sich hingegen Sonderformate, wie Podcasts, Blogs, Vlogs, hervorragend. Handelsblatt Disrupt ist ein Podcast für Menschen mit Begeisterung für Innovation, Transformation und die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Deutschland.“

Mit der Diesel-Medaille zeichnet ein Kuratorium aus Technikvorständen, Geschäftsführern mittelständischer Unternehmen sowie Vordenkerinnen und Vordenkern der Technologie- und Ingenieurszene jedes Jahr Persönlichkeiten und Unternehmen aus, die durch neue Technologien, revolutionäre Ideen und Mut zur Veränderung einen Beitrag zum Erhalt der Innovationskultur in Deutschland leisten.

