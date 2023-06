Industrie Wie Siemens Lecks in der Kanalisation entdeckt

München In Zeiten des Klimawandels wird Wasserknappheit zu einer immer größeren Bedrohung. „Das Thema Wasser wird so wichtig werden, wie es aktuell CO2 ist“, sagt Anja Eimer, die bei Siemens das weltweite Geschäft mit der Wasserwirtschaft leitet.

In Deutschland habe man sich damit lange nicht beschäftigt – das Wasser kommt schließlich zuverlässig aus dem Hahn. Doch nun drohten auch in Europa längere Dürrephasen, und das Thema sei im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen. Das zeige auch die nationale Wasserstrategie, die die Bundesregierung ausgerufen hat.

In manchen Regionen der Welt gehen bis zu 70 Prozent des aufbereiteten Trinkwassers verloren. Auch in Industrienationen mit einer moderneren Infrastruktur geht es um bedeutende Mengen. So ermittelte der schwedische Wasserversorger VA Syd, der mehr als eine halbe Million Menschen in Südschweden mit Trinkwasser beliefert, dass er rund zehn Prozent des Wassers durch Lecks verlor, als er das Thema anging.

Größere Lecks werden in dem mehr als 5000 Kilometer langen Leitungsnetz relativ schnell gefunden. Schwieriger bis unmöglich ist es bei den kleineren Löchern, aus denen Wasser langsam entweicht. Den Boden aufzugraben und nach dem Leck zu suchen ist oft keine Option.

2. Die Lösung: KI identifiziert Anomalien

„Wir wollen die Infrastruktur, die da ist, intelligenter machen“, sagt Siemens-Managerin Eimer. Dazu wird eine Künstliche Intelligenz (KI) mit Durchflussmengen und Druckdaten aus der Vergangenheit trainiert. Die cloudbasierte Applikation Siwa Leak Plus überwacht die Daten dann im Alltagsbetrieb und kann Anomalien vollautomatisch entdecken, den Ort des Austritts identifizieren und die wahrscheinlichste Ursache angeben.

Nun könne man kleinere Lecks, die einen halben Liter Wasser in der Sekunde verlieren, finden, sagt Victor Pelin, Entwicklungsingenieur bei Va Syd. Die Wasserverluste können laut Siemens um 50 Prozent reduziert werden.

Auch die wirtschaftlichen Aspekte würden berücksichtigt, sagt Siemens-Managerin Eimer: „Das System gibt eine Empfehlung, wann es sich lohnt, die Leckage zu reparieren.“

Der Siwa Blockade Predictor wiederum soll Verstopfungen von Leitungen vorhersagen, um die Leistung des Kanalisationsnetzes zu verbessern. Ein Beispiel: Der britische Versorger Yorkshire Water betreibt 55.000 Kilometer Abwasserkanäle. Ein Problem ist bislang, dass bei starken Regenfällen zu viel Wasser überläuft, weil die Leitungen verstopft sind.

Mithilfe der KI will das Unternehmen nun die Zahl der Zwischenfälle bis 2025 um die Hälfte verringern. Die Software soll drohende Verstopfungen bis zu zwei Wochen im Voraus ankündigen. „So kann unser Team eingreifen, bevor schädliche Abwässer freigesetzt werden“, sagt Yorkshire-Water-Managerin Heather Sheffield.

3. Ausblick: Das wirtschaftliche Potenzial gilt als groß

Aufgrund der Klimakrise wird das Thema in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. So wollen allein die USA 55 Milliarden Dollar in die Sanierung der Wasserinfrastruktur stecken. Auch in der deutschen Wasserstrategie mit ihren 78 Einzelmaßnahmen bis 2030 spielt die Modernisierung eine zentrale Rolle.

Entsprechend große Hoffnungen macht sich die Industrie. „Das Thema hat für Siemens hohe Priorität“, sagt Eimer. Die Nachfrage bei den Kunden sei bereits heute sehr groß.

Siemens ist zudem überzeugt, dass die Erkenntnisse aus der Wasserwirtschaft auch bei anderen Einsatzfeldern zum Beispiel bei Ölpipelines und der Industrie genutzt werden können. „Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt“, sagt Eimer. So wird KI bereits für die Bewässerung in der Landwirtschaft eingesetzt.

