Innovation Huawei erobert Platz eins in europäischer Patentstatistik zurück

München Der chinesische IT-Ausrüster Huawei steht wegen der US-Sanktionen stark unter Druck. „Der Kampf ums Überleben ist noch nicht vorbei“, sagte Chairman Guo Ping kürzlich. Der einzige Weg nach vorne führe über anhaltend hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Die Innovationsoffensive der Chinesen zeigt Wirkung: In der Rangliste des Europäischen Patentamts holte sich Huawei mit 3544 Anmeldungen Platz eins von Samsung zurück. Siemens konnte sich als bestes deutsches Unternehmen mit 1720 Anmeldungen im vergangenen Jahr auf Platz fünf verbessern. Zweitbester Anmelder aus Deutschland ist Bosch (1289).

Huawei steht für einen klaren Trend: „Chinesische Unternehmen zeigen eine hohe Innovationskraft gerade bei digitalen Technologien“, sagte Yann Ménière, Chefökonom des Europäischen Patentamts (EPA), dem Handelsblatt. China konzentriere sich auf wenige globale Unternehmen, die dann gerade auf ausgewählten Gebieten viele Patente anmelden. „In der digitalen Kommunikation sind chinesische Unternehmen mit führend.“

Die Entwicklung lässt sich klar an den Zahlen ablesen. Die Zahl der Patentanmeldungen chinesischer Unternehmen in Europa stieg im vergangenen Jahr um 24 Prozent auf 16.665 angemeldete Erfindungen. Damit verbuchte China, das nun auf dem vierten Rang liegt, unter den großen Nationen den mit Abstand größten Zuwachs.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Huawei ist stark von US-Sanktionen betroffen, die der damalige US-Präsident Donald Trump 2019 verhängt hatte. Seitdem ist das Unternehmen von der Versorgung mit Hightech-Halbleitern, die US-Technologie enthalten, weitgehend abgeschnitten. Zudem darf das Unternehmen das Google-Betriebssystem Android nicht mehr nutzen.

„Deutschland muss kräftig nachlegen“

Die Folge: Im vergangenen Jahr brach der Huawei-Umsatz um mehr als ein Viertel auf knapp 100 Milliarden Dollar ein. Mit Neuentwicklungen will der Konzern die Wende schaffen. Allein im vergangenen Jahr gab Huawei mehr als 22 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung aus. Einer Analyse des EU Industrial R&D Investment Scoreboard zufolge gab zuletzt nur die Google-Mutter Alphabet mehr für F&E aus. In den vergangenen zehn Jahren summierten sich die Ausgaben des chinesischen IT-Ausrüsters auf 132 Milliarden US-Dollar.

Mehr als 100.000 Mitarbeiter beschäftigt der Konzern in diesem Bereich. Für sie gibt es ein Anreizsystem, Patente anzumelden. Aktuell hält der chinesische Konzern mehr als 110.000 Patente.

Huawei steht stellvertretend für die gesamte chinesische Wirtschaft. Auch das Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation (Efi) der Bundesregierung hatte kürzlich von einem enormen Aufholtempo Chinas berichtet.

Das Europäische Patentamt in München verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anmelde-Rekord. (Foto: imago images/Smith) Europäisches Patentamt an der Isar

In den vergangenen 20 Jahren steigerte China demnach den Forschungs-Output bei digitalen Zukunftstechnologien um das 17,5-Fache. In Deutschland stieg die Zahl der Publikationen um den Faktor 3,4. „Deutschland muss hier kräftig nachlegen, um nicht Gefahr zu laufen, an technologischer Souveränität zu verlieren und damit Wohlstand zu riskieren“, sagte der Efi-Vorsitzende Uwe Cantner.

In Politik und Wirtschaft wird immer wieder kontrovers diskutiert, wie werthaltig die chinesischen Patente tatsächlich sind. Doch mit Blick auf die Anmeldungen in Europa sieht EPA-Chefvolkswirt Ménière keinen „Masse statt Klasse“-Effekt. „Die Patentanmeldungen chinesischer Unternehmen in Europa haben dieselbe hohe Qualität wie die aus anderen Weltregionen.“

>> Seien Sie dabei: Beim Handelsblatt Innovation Summit zeigen wir die neusten Ideen und Produkte aus den Forschungslaboren und Unternehmen

In China selbst gebe es eine viel größere Zahl von Anträgen, von denen nur ein begrenzter Anteil auch in Europa eingereicht wird, so Ménière. Dann aber resultierten die Anmeldungen auch in etwa genauso oft in einem erteilten Patent wie bei Unternehmen aus anderen Ländern.

An der Spitze der Patentamts-Statistik stehen aber mit 46.533 Anmeldungen wieder die USA. Unternehmen aus Deutschland konnten die Zahl der Anmeldungen im vergangenen Jahr leicht auf 25.969 Anmeldungen steigern. Das reichte wieder für den zweiten Platz.

Zahl der Patentanmeldungen in Europa legt wieder zu

Unter den deutschen Unternehmen schneidet vor allem der Industriekonzern Siemens gut ab und verbesserte sich auf Platz fünf. „Siemens ist weiterhin an der Spitze der deutschen Unternehmen“, sagte Siemens-Chef Roland Busch. Bei Forschung und Entwicklung konzentriere sich der Konzern auf die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. „Mit Erfolg: In diesen Feldern sind wir bei neuen Patenten besonders stark.“

Siemens sei stark bei der digitalen Transformation klassischer Industrien, sagte EPA-Chefvolkswirt Ménière. Der Konzern melde inzwischen auch viele Erfindungen im IT- und Softwarebereich an. „Wir bräuchten mehr vergleichbare Akteure in Deutschland und Europa.“ Neben Siemens hat es nur der Zulieferer Bosch unter die zehn Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen in Europa geschafft.

Nach einem kleinen Rücksetzer im ersten Coronajahr verzeichnete das Patentamt mit einem Plus von 4,5 Prozent auf insgesamt 188.600 Anmeldungen 2021 wieder einen neuen Rekordwert. „Wir sehen eine Rückkehr zur Normalität“, sagte Ménière.

Zu den wichtigsten Zukunftsfeldern gehörten das autonome Fahren und die Elektromobilität sowie die Transformation der Energiebranche in Richtung erneuerbarer Energien. „Gerade im Energiebereich sehen wir viele Innovationen aus Deutschland.“ Es gebe erfahrungsgemäß eine Korrelation zwischen Energiepreisen und Anmeldungen auf diesem Feld. „Daher dürften die Aktivitäten hier jetzt weiter zunehmen.“

Die meisten Unternehmen investierten langfristig und nachhaltig in Innovationen, sagt Ménière. Daher gebe es wenig kurzfristige Schwankungen in den Konjunkturzyklen. Der Chefvolkswirt würde daher kurzfristig auch keine Auswirkungen aus dem Ukrainekrieg erwarten. „Der Innovationsbereich ist sehr resilient.“ Die Unternehmen wüssten, wie wichtig langfristige Investitionen in Forschung und Entwicklung seien.

Mehr: Deutschland fällt bei Schlüsseltechnologien zurück.