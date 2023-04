High Tech in der Landwirtschaft: Forscher verändern die Gene von Pflanzen, damit die CO2 effizienter abbauen und mehr Ertrag erzielen. Doch manche Umweltschützer reagieren entsetzt.

Ein internationales Forschungsprojekt setzt auf genetische Verfahren zur Verbesserung der Fotosynthese in Pflanzen. (Foto: Imago [M]) Verbesserung der Fotosynthese

Düsseldorf Pflanzen sind kleine Kraftwerke. Aus Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid aus der Luft produzieren sie Sauerstoff und Energie, meist in Form von Zucker. Von der Fotosynthese hängt das Leben auf der Erde ab, Pflanzen ernähren unzählige Spezies und erhalten die Atmosphäre. Forscher stellen sich bei diesem uralten Prozess inzwischen eine Frage: Wie lässt er sich verbessern?

Dean Price und seine Kollegen an der australischen Universität in Canberra gehen dem nach. Der Professor und sein Team forschen an genveränderten Pflanzen. Der Name des Projekts ist Programm: „Realising Increased Photosynthetic Efficiency“ (Ripe) – die Effizienz der Fotosynthese steigern. „Die Forschung versucht, Pflanzen zu entwickeln, die mehr Ertrag bringen und weniger Wasser verbrauchen“, sagt Price.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen