Die Hersteller wollen sich mit RISC-V aus der Abhängigkeit vom Chipdesigner Arm befreien. Auch China interessiert sich dafür. Es entsteht ein neuer Markt – auch für deutsche Start-ups.

Offener Chipstandard RISC-V

München Egal ob iPhone oder Samsung Galaxy: An praktisch allen Smartphones weltweit verdient der britische Chipdesigner Arm mit. Das Unternehmen liefert die Baupläne für die Prozessoren, also die Gehirne der Mobiltelefone und vieler anderer elektrischer Geräte.

Dafür kassiert die Firma aus Cambridge Gebühren – und zwar immer mehr. Brancheninsider sprechen von teils drastischen Preiserhöhungen. Daher rumort es in der Chipindustrie. Manches Produkt lohne sich jetzt gar nicht mehr, klagt ein Manager.

Der Grund: Arm will seine Zahlen vor dem Börsengang aufpolieren, vermuten Branchenkenner. Im Laufe des Jahres will Eigentümer Softbank den Konzern aufs Parkett in New York bringen. Das lässt sich an dem Quartalsumsatz ablesen, der zuletzt um 28 Prozent auf fast 750 Millionen Dollar in die Höhe schoss.

