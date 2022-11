Die WM in Katar wird digital wie nie. Der Fußball verändert sich: Daten und Künstliche Intelligenz entdecken Talente, durchschauen Gegner und helfen dem Trainer.

Fußballspieler werden immer mehr vermessen. Die Daten eröffnen Trainern, Spielern und Talenten neue Möglichkeiten. Digitalisierung des Fußballs

Sinsheim Die Mannschaften stehen auf dem Rasen, die eine in Blau, die andere in Rot. Der Anpfiff erfolgt, die Spieler laufen los. Mittendrin: eine Testperson, die das Geschehen auf den 360-Grad-Bildschirmen ringsum verfolgt. Sie muss zwei Kicker im Auge behalten. Keine leichte Sache, obwohl die Figuren lebensgroß sind. Aber sie verschwinden schnell aus dem Blickfeld, tauchen wieder auf, laufen durcheinander. Dann friert das Bild ein, das Licht geht an. Wo stehen nun die beiden?

Es ist ein Test in der Akademie des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Die Nachwuchsspieler werden in einer Art Sport-Metaversum durchleuchtet, das sich Helix nennt und mithilfe des Softwareriesen SAP gebaut wurde. Konzentration. Reaktion oder Gedächtnisleistung werden in Simulationen gemessen, festgehalten und ausgewertet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen