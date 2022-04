Insight Innovation Drei Ideen der Tech-Riesen, die unsere Zukunft verändern könnten

Ein Blick auf die Patentanmeldungen großer Tech-Konzerne zeigt, was uns in Zukunft im Alltag erwarten könnte.

New York Ein Zwinkern mit den Augen könnte bald reichen. Es ist kein Weckwort wie „Hey, Cortana“ mehr nötig, um den virtuellen Assistenten von Microsoft zu aktivieren. Computer-Vision macht das möglich: Kameras oder Infrarotsensoren scannen ständig biometrischen Daten der Nutzer ab, die von Künstlicher Intelligenz ausgewertet und freigegeben werden.

Das Patent dafür reichte vor wenigen Wochen Microsoft ein. Solche Gesten könnten schon bald unseren Büroalltag prägen, denn Microsoft will Cortana tiefer in Office 365 integrieren.

Ein Beispiel aus dem Labor führender Forscher, deren Arbeit einen Blick in die Zukunft ermöglicht. Nicht alle Patentanmeldungen werden auch anschließend verwirklicht. Aber sie zeigen, in welche Richtung die Tech-Konzerne der Welt denken – und Dinge erfinden, die unseren Alltag bestimmen könnten.

Geforscht wird viel, kaum ein Markt ist so schnelllebig wie die Tech-Branche. Im vergangenen Jahr gaben Amazon, Alphabet, Meta, Apple und Microsoft insgesamt 137 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung aus.

Ein Blick auf die neusten Patentanmeldungen zeigt einige Trends auf. Viele drehen sich um die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die Interaktion wird natürlicher und smarter. Auch erweitern sich die Funktionen vor allem bei der Gesundheit, Künstliche Intelligenz entwickelt sich zum Hausarzt.

Was allen Patenten gemein ist: Sie brauchen massenhaft Informationen: „Damit viele der aufstrebenden Technologien überhaupt funktionieren, werden verschiedene Arten von Daten gebraucht“, erklärt Futuristin Amy Webb, Gründerin des Future Today Institute in New York. Und jede Anwendung braucht andere Daten. „Nutzer setzen sich damit potenziell einer viel stärkeren Überwachung aus.“

Was genau ist geplant? Hier sind drei der spannendsten Patente des ersten Quartals 2022:

1. Virtuelle Assistenten sehen alles

In einem neu vergebenen Patent von Microsoft können Nutzer mit ihrem virtuellen Assistenten ganz ohne Worte Kontakt aufnehmen. Eine direkte Ansprache fühle sich unnatürlich an und sei umständlich, meinen die Microsoft-Forscher. Sie setzen auf Blicke, Gesten, Gesichts- oder Körperbewegungen. Auch Daten zur „Kopfhaltung oder Kopfposition und dergleichen“ sollen erfasst werden. Der Assistent könnte etwa mit Kameras oder Infrarot-Sensoren den Kunden verfolgen. Durch ein Blinzeln oder Deuten in Richtung des Assistenten kann der Kunde ihn dann aktivieren.

Möglich macht das maschinelles Lernen. Algorithmen helfen dem Assistenten dabei, die mit der Kamera gesammelten Daten auszuwerten. „Darüber hinaus können die maschinellen Lernalgorithmen Gesichtserkennungstechnologie verwenden, um benutzerspezifische Daten zu sammeln und sich an benutzerspezifische Vorlieben, Aktionen und/oder Gesten anzupassen“, steht im Patent.

Solche nonverbalen Assistenzsysteme hätten ein großes Marktpotenzial, sagt Dietmar Harhoff. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München und ehemaliger Vorsitzender der Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung. „Das ist ein sehr spannender Bereich für ein Unternehmen wie Microsoft, das eigentlich eher für andere Produkte bekannt ist.“

Rund 18 Milliarden Fragen wurden Cortana seit Laufzeitbeginn bereits gestellt. (Foto: AP) Joe Belfiore bei der Vorstellung des Sprachassistenten

Die Idee, einen virtuellen Assistenten wortlos zu aktivieren, sei an sich auch keine neue Sache, erklärt Harhoff. Allerdings funktioniere die Umsetzung eben aufgrund technischer Fortschritte bei Computer-Vision und größerer Rechenkapazitäten deutlich besser. „Mit dem ausreichenden Training lassen sich über maschinelles Lernen Algorithmen aufbauen, die diese Art der Steuerung ermöglichen. Das ging vorher nicht so gut.“

Cortana wurde bereits 2014 vorgestellt und ein Jahr später im Markt eingeführt, immerhin rund 18 Milliarden Fragen wurden dem System bereits gestellt. Im Vergleich zu Alexa von Amazon oder Siri von Apple spielt Microsofts Cortana aber eine untergeordnete Rolle.

Julia Powles, Professorin für Recht an der Universität Western Australia in Perth, kritisiert das neue Verfahren: „Dieses Microsoft-Patent verdeutlicht das schiere Ausmaß der Überwachungsbestrebungen des Unternehmens“, sagt sie. „An einem bestimmten Punkt müssen wir uns fragen: Rechtfertigt der Nutzen eines virtuellen Assistenten, dass wir jeden Aspekt von uns selbst Maschinen preisgeben? Was riskieren wir in diesem Prozess zu verlieren?“

2. Pandemien frühzeitig erkennen

Die Coronapandemie hat gezeigt, wie überfordert Regierungen oder Gesundheitsämter von einem hochansteckenden Virus sein können. Um Ausbrüche und Hotspots zu lokalisieren, brauchten Regierungen bisweilen Tage. Viel Zeit, in der eine Verbreitung des Virus bereits hätte vermindert werden können.

Google hat eine Idee, wie sich das ändern ließe: Im Januar erhielt die Alphabet-Tochter die Bestätigung für ein neues Patent – ein Gerät im Ohr kann Infektionen anhand einer erhöhten Körpertemperatur frühzeitig erkennen.

Die Technologie könnte in Google Pixel Buds stecken. Das steht so nicht im Patent, die Erfinder schlagen aber vor, dass Nutzer über das Gerät Audioinhalte hören könnten. Beim wiederholten Tragen der Kopfhörer ist das System in der Lage, Temperaturunterschiede auf den Benutzer abgestimmt zu erheben und eine mögliche Infektion aufzuzeigen.

Warum nicht einfach selbst mit dem Thermometer das Fieber messen? Nicht effektiv, meint Google. Es gebe zu viele Nachteile: „mangelnde Regeltreue, schlechte Daten und das Versäumnis, die Infektion zu erkennen, bevor andere angesteckt werden“, heißt es in der Patentbeschreibung.

Die Erfinder erklären, dass die Geräte an Tausende oder Zehntausende von Menschen verteilt werden könnten, wenn etwa eine ansteckende Krankheit wie Ebola oder die Schweinegrippe ausbräche. „Grundsätzlich ist die Temperaturmessung im Ohr eine recht alte Technik“, sagt Harhoff vom Max-Planck-Institut. Neu ist aber die Datenverarbeitung, die Fieberkurven werden mit intelligenten Geräten wie Smartphones oder -watches gekoppelt.

Die Technologie könnte Leben retten. In der Patentbeschreibung heißt es, dass eine Früherkennung der Krankheit nicht nur die Überlebenschancen der infizierten Person erhöhe, sondern auch die Ausbreitung der ansteckenden Krankheit erheblich eindämmen oder reduzieren könne.

Eine Passage im Patent liest sich wie ein Kommentar zu den derzeitigen Lockdowns in China – dabei wurde das Patent vorher verfasst. Eine vorsichtshalber erzwungene Quarantäne könne „teuer und illegal sein, wenn keine unmittelbare Bedrohung vorliegt, und hält die unter Quarantäne gestellten Personen von ihren produktiven Tätigkeiten ab“, heißt es in der Beschreibung.

Das Patent passt in Alphabets Strategie: 2019 hat der Konzern Fitbit, das Fitness-Tracker produziert und Gesundheitsdaten misst, gekauft. Gesundheit ist ein wichtiger Bereich, der vor einer großen Welle der Digitalisierung steht und Alphabet helfen könnte, breiter gefächerte datenbasierte Dienstleistungen anzubieten. Unternehmen wie Apple und Samsung streben in die gleiche Richtung.

Wissenschaftlerin Powles kritisiert die Idee von Google: „Ist das die Zukunft, die wir wollen?“, fragt sie. Ein Unternehmen habe damit zu viel Macht. Joachim Henkel, Professor für Technologie- und Innovationsmanagement an der Technischen Universität München, schätzt das anders ein: „Wenn etwas in der Hand von nur einem Unternehmen liegt, dann ist die Nutzung immerhin eingeschränkt.“ Notwendig seien aber staatliche Aufsicht und Auflagen.

3. Leben retten mit Künstlicher Intelligenz

Ein frisch vergebenes Patent von IBM zeigt, wie hilfreich Künstliche Intelligenz sein kann. Mithilfe von Deep Learning analysiert IBM die physiologischen Daten eines Menschen, um epileptische Anfälle vorherzusagen. „Zügige Erkennung ist sehr wichtig, weil durch eine Behandlung im richtigen Moment schwere Gesundheitsschäden verhindert werden können“, bestätigt Harhoff. Es winke ein großer Markt, es hätten etwa Krankenkassen großes Interesse.

Epilepsie ist eine Krankheit, die in plötzlichen Episoden mit Bewusstseinsverlust oder Krampfanfällen auftritt. Davon betroffen sein kann zwar der ganze Körper, der Auslöser liegt jedoch im Gehirn. Diese neurologischen Signale können über Sensoren bei der sogenannten Elektroenzephalografie (EEG) nachgewiesen werden, die die Gehirnaktivität in Wellenformen aufzeichnet.

Ein Patent von IBM beschreibt eine Technologie, die Epilepsie-Anfälle besser identifizieren soll. Deep Learning identifiziert dazu die physiologische Daten des Menschen über Gehirnwellen. (Foto: Reuters) Epilepsie

Die dafür nötigen Geräte sind mittlerweile so klein, dass sie am Körper getragen werden können. Die Erfinder entwerfen ein System, das Hirnaktivitäten abfragt und diese Informationen dann mit Klassifizierungsmodellen abgleicht. Diese Modelle entstehen, indem neuronale Netze auf bestimmte Merkmale trainiert werden, die auf einen Anfall hindeuten. Da epileptische Anfälle jedoch bei einem Patienten recht selten auftreten, sollen auch Gesundheitsdaten von anderen Patienten für die Verbesserung der neuronalen Netze verwendet werden.

IBM hat das Patent nicht nur in den USA angemeldet, sondern auch in China, Deutschland, Großbritannien und Japan. Big Blue scheint Großes vorzuhaben: „Denn in so vielen Ländern ein Patent zu beantragen, ist sehr teuer“, sagt Harhoff vom Max-Planck-Institut.

IBM ist im Gesundheitsbereich schon lange aktiv. Nicht immer mit Erfolg, meint Harhoff. Dennoch hat das Unternehmen nach wie vor viele Aufträge im Gesundheitssystem und wolle dementsprechend Dienstleistungen platzieren. „IBM baut in diesem Bereich ein großes Portfolio auf“, sagt er. „Sie haben bereits ungefähr 200 Patentfamilien, also Gruppierungen von Patenten mit ähnlichem Inhalt, dazu angemeldet.“

Ein vergebenes Patent ist kein Patentrezept für Erfolg

Tech-Unternehmen wie Google, Microsoft und Co. versuchen, sich beständig mit neuen Ideen und Innovationen zu übertrumpfen. Alle gemeinsam erhielten im Fiskaljahr 2021 in den USA rund 375.000 Patente, allein IBM meldet davon 8.600 an und führt die Liste an.

Im Bereich Computer-, Informations- und Kommunikationstechnologien seien die Anmeldezahlen in den vergangenen dreißig Jahren stark hochgegangen, sagt Wissenschaftler Henkel. „Die Branche ist in Bewegung und patentiert auch strategisch.“

Von den Patenten abzuleiten, welche Ziele ein Unternehmen hat, sei nicht verlässlich möglich: „An Patenten kann man zwar sehen, für welche Märkte sich ein Unternehmen interessiert“, sagt Henkel. „Allerdings melden Unternehmen manchmal Patente nur an, um in dem jeweiligen Bereich einen Fuß in der Tür zu haben.“

Mögliche Auswirkungen eines Patents werden übrigens bei der Vergabe durch die Behörde nicht beachtet. „Bei der Erteilung werden lediglich die Neuheit und der Erfindungsreichtum vor dem Hintergrund früherer wissenschaftlicher Fortschritte relativ eng betrachtet“, erklärt Wissenschaftlerin Powles. „Dass ein Patent vergeben wird, sagt nichts über den gesellschaftlichen oder kommerziellen Wert der Erfindung aus.“ Diese beiden Faktoren müssten außerhalb des Patentsystems bewertet werden.

Ein erteiltes Patent bedeutet zudem nicht gleich, dass daraus auch eine Innovation entsteht: „Es gibt Untersuchungen, die zeigen: Um mit Innovationen Geld zu verdienen, sind Patente sinnvoll. Wichtiger sind in vielen Branchen aber ein schneller Weg zum Markt und sogenannte komplementäre Güter wie Marketing, Vertrieb und Produktion“, erklärt Henkel. „Patente werden manchmal überschätzt. Sie sind quasi kein Patentrezept.“

