Insight Innovation Ein Blick in die Gigafactory Grünheide: So baut Tesla alle 45 Sekunden ein Auto

In Grünheide läuft die modernste Fahrzeugfabrik der Welt an. Autos rollen im Rekordtempo vom Fließband. Für die deutsche Konkurrenz gibt es einiges zu lernen.

Elon Musk will mit der Gigafactory die Autoproduktion in Deutschland beschleunigen. Revolution in Grünheide

Grünheide Ein gespenstisches Geräusch jagt regelmäßig durch die Fabrikhallen in Grünheide. Es ist das Pfeifen des Presswerks, einer gewaltigen Maschine, so hoch wie ein dreigeschossiges Haus, mit einer weißen Verkleidung und rotem Rahmen.

Selbst die Presse ist in den Firmenfarben von Tesla gehalten. Und sie ist gebaut mit deutscher Expertise von Lieferanten wie Wefa, Schuler oder Hirschvogel. Die 50 Tonnen schweren Presswerkzeuge formen mit einem Druck von 2500 Tonnen Karosserieteile im Zwanzig-Sekunden-Takt.

Ähnliche Pressen stehen zwar auch in anderen Autofabriken. Doch Tesla will mit ihnen ein Bauteil fertigen, das andere Hersteller so nicht verwenden. Neben Teilen wie Türen oder Heckklappen soll das Presswerk schon bald auch Batteriekästen formen. Das sind die Behälter für die neuen, sogenannten 4680-Lithium-Batteriezellen.

