Der Klimawandel droht das Leben in der Metropole unerträglich werden zu lassen. Die Innovationen, mit denen Singapur gegensteuert, haben Vorbildcharakter für deutsche Städte.

Zum Einsatz kommen innovative Klimatisierungstechnologien, neue Gebäudekonzepte und eine datengesteuerte Analyse der Hitzeursachen. Singapur kämpft gegen die Hitze

Bangkok Die Haut des Fernsehmoderators glänzt, auf seinem grauen T-Shirt bilden sich nasse Flecken. Gefilmt wird in der Umweltkammer einer Forschungseinrichtung in Singapur, die Hitze bei hoher Luftfeuchtigkeit simuliert. „Es fällt mir schwer, zu atmen“, sagt der junge Mann.

Die Idee der Sendung der lokalen TV-Station: zu zeigen, wie der Alltag in Singapur in nicht allzu ferner Zukunft aussehen könnte. Die Temperaturen steigen in dem südostasiatischen Stadtstaat doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt. Das vergangene Jahrzehnt war das heißeste in der Geschichte des Landes. Bis zum Ende des Jahrhunderts droht die Durchschnittstemperatur laut dem Center for Climate Research Singapore um fast fünf Grad zu steigen.

Die Hitze ist in dem Stadtstaat ein Aufregerthema. Singapur reagiert und bringt zahlreiche Projekte zur intelligenten, ressourcensparenden Kühlung der Metropole auf den Weg. Zum Einsatz kommen innovative Klimatisierungstechnologien, neue Gebäudekonzepte und eine datengesteuerte Analyse der Hitzeursachen.

