Josef Aschbacher spricht über den aktuell schwierigen Zugang der EU zum Weltall. Er mahnt: Europa muss sich mehr beteiligen, sonst werden andere die Führung übernehmen.

Aschbacher ist Genrealdirektor der Europäischen Weltraumorganisation Esa. (Foto: Reuters) Josef Aschbacher

Paris Herr Aschbacher, im vergangenen Jahr gab es rund 80 Raketenstarts in den USA, 60 in China, 20 in Russland – und genau fünf im restlichen Europa. Droht der Kontinent in der Raumfahrt abgehängt zu werden?

Es ist richtig, dass sich Europa im Raketenbereich momentan in einer sehr schwierigen Phase befindet. Allerdings muss man die Raumfahrt umfassend betrachten. Bei den Satelliten für Navigation, für Telekommunikation, für die Wissenschaft, für die Erforschung des Universums, da ist Europa wahnsinnig gut aufgestellt. Wir haben hier eine der weltbesten, wenn nicht die weltbeste Infrastruktur.

Nur muss man die Satelliten auch ins All befördern können. Die Ariane 5 hat im Juni ihren letzten Flug absolviert. Wann wird die Nachfolgerakete Ariane 6, die schon 2020 startbereit sein sollte, zur Verfügung stehen?

