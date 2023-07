Künstliche Intelligenz Die letzten Prozente: Eine indische Seriengründerin hilft Unternehmen, KI nutzbar zu machen

Die indische Gründerin hat schon vor dem ChatGPT-Hype auf Künstliche Intelligenz in der Patentanalyse und -nutzung gesetzt.

Tokio Wie kann Künstliche Intelligenz (KI) den Unternehmen einen echten Nutzen bringen? Die indische Seriengründerin Komal Talwar arbeitet schon lange an der Frage. Seit Jahren forscht sie mit ihrem Team an generativer KI und hat diese in ihrem Dienst XLScout vor dem Hype um ChatGPT auf den Markt gebracht.

Ihr Ziel ist es, neueste KI-Technologien wie große Sprachmodelle so zu verfeinern und zu kombinieren, dass die Ergebnisse für Unternehmen wirklich nutzbar sind. Bisher ist das Problem oft, dass die Ergebnisse dieser Programme zu viele Fehler enthalten, erklärt eine für KI-Analyse zuständige Ingenieurin eines japanischen Chemiekonzerns. „80 Prozent Genauigkeit bei beispielsweise der Erkennung von Chemieformeln helfen uns nicht.“ Am besten sollten es 100 Prozent sein.

Doch um diese letzten Prozente aus den Systemen zu kitzeln, ist die Zusammenarbeit von Fachleuten und KI-Experten notwendig. Daher entstehen in dem Bereich viele Unternehmen, die sich auf spezifische Industrieanwendungen konzentrieren.

Das Wichtigste dabei sei, dass Unternehmen und Anbieter genau definieren, welche Probleme und Aufgaben sie lösen wollen, sagt die Unternehmerin dem Handelsblatt. Für sie lag zumindest ein Thema auf der Hand: Patente. „Wir wollen deren Analyse und Nutzung demokratisieren“, erklärt Talwar. Auf dem KI-Gipfel der Wirtschaftszeitung „Nikkei“ in Tokio stellte sie kürzlich in einer Keynote vor, wie die Technologie dabei schon heute in Unternehmen eingesetzt werden kann.

Auf diesem Gebiet ist sie mit ihrer Firma TT Consultants, die nach eigenen Angaben mehr als 250 Mitarbeiter mit Expertise in verschiedenen Industrien beschäftigt, seit 17 Jahren weltweit für viele Kunden unterwegs. Die 44-Jährige hat nun an Punkten angesetzt, die bisher sehr aufwendig und teuer sind. Eine Aufgabe ist es, die Validierung von Patenten zu automatisieren, um die hohe Ablehnungsquote von fast 50 Prozent zu senken.

Außerdem soll der Service helfen, aus den eigenen Patenten neue Ideen zu generieren. Ein weiterer Punkt ist die Monetarisierung brachliegender Schutzurkunden, etwa durch das Aufspüren von Patentverletzungen oder von Produkten, für die das eigene Patent interessant sein könnte. Die neueste Idee ist, Patente von KI schreiben zu lassen.

Kanadische Forschung und indische Expertise

Für ihre Umsetzung verließ Talwar Indien, gründete XLScout in den USA und siedelte die Entwicklung des Unternehmens in einem der weltweit führenden Zentren der Technologie an: Kanada. „Das Land ist der aufsteigende Stern in der KI“, sagt Talwar. „Dort arbeiten wir eng mit Universitäten und Professoren zusammen.“

Die Kooperationen verschafften ihr Zugang zu Personal und neuesten KI-Technologien, die sie dann mit der Expertise indischer Berater für verschiedene Branchen wie die Auto-, Stahl- oder Chemieindustrie optimieren konnte. Auch staatliche Fördermittel habe sie anzapfen können, erzählt die Inderin. „Wir sind Teil des Ökosystems geworden, das uns dann geholfen hat, unsere Produkte zu entwickeln.“

Dabei setzen die Experten nicht auf eine Technik, sondern je nach Problemstellung auf unterschiedliche Methoden. Das Team nutzt quelloffene Sprachmodelle, die dann mit branchenspezifischen Datenbanken gefüttert werden. So hat das System Zugriff auf über 150 Millionen Patente und mehr als 200 Millionen Fachartikel.

„An manchen Stellen funktionieren sie schon sehr gut, an anderen müssen sie noch feinjustiert werden“, sagt Talwar. In anderen Fällen wird eine Aufgabe mit überwachtem oder unüberwachtem maschinellen Lernen oder natürlicher Sprachverarbeitung angegangen.

Zuerst war das Angebot kein Selbstläufer. „Es war eine schwierige Aufgabe für uns, den Leuten überhaupt zu erklären, was KI in den verschiedenen Anwendungsfällen leisten kann“, sagt Talwar. „Aber im vergangenen Jahr ist unsere Arbeit dank ChatGPT plötzlich so viel einfacher geworden, weil nun alle generative KI nutzen wollen.“

Dazu gehören auch deutsche Kunden. Für sie will sie jetzt ein eigenes Büro in München eröffnen. In Japan hat Talwar schon länger eine Vertretung.

