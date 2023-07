Die Kommission lockert die Vorschriften bei der Genmanipulation von Pflanzen. Wissenschaftler und Hersteller wie Bayer halten dies für überfällig. Doch Streit ist programmiert.

Forscher, Bauern und Agrarunternehmen sollen nun auch in Europa groß in das Biotech-Geschäft einsteigen können. (Foto: BASF SE) Maispflanzen in der BASF-Forschung in Nordamerika

Brüssel, Düsseldorf Die EU steht vor einem Tabubruch. Die Brüsseler Kommission will den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft deutlich erleichtern. Der Gesetzesentwurf liegt dem Handelsblatt vor und soll am Mittwoch bekannt gegeben werden. Lebensmittel auf Basis gentechnisch bearbeiteter Pflanzen könnten in der EU damit künftig einfacher und ohne Kennzeichnung verkauft werden.

Jahrzehntelang waren die europäischen Länder, darunter Deutschland, sehr darauf bedacht, gentechnisch veränderte Pflanzen von ihren Feldern fernzuhalten. Nun sollen Forscher, Bauern und Agrarunternehmen wie Bayer auch in Europa groß in das Biotech-Geschäft einsteigen können, das in den USA und Japan bereits etabliert ist und in China weitgehend freigegeben werden soll.

