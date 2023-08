 Ozempic und Wegovy: Sollten die Krankenkassen die Abnehmspritzen bezahlen?

Düsseldorf Sie heißen Wegovy, Mounjaro, Ozempic oder Trulicity – und das Interesse an ihnen ist riesig. Denn die Arzneimittel zum Spritzen helfen gegen eines der größten Gesundheitsprobleme der Gegenwart: Übergewicht. Nicht nur in Hollywood, auch in Deutschland wächst die Nachfrage rasant.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk ist mit dem Diabetesmittel Ozempic und der Abnehmspritze Wegovy zum zweitwertvollsten Unternehmen Europas aufgestiegen und wird mittlerweile mit fast 400 Milliarden Euro bewertet. Der US-Hersteller Eli Lilly, der Mounjaro herstellt, ist mit einem Börsenwert von 525 Milliarden Dollar sogar der wertvollste Pharmakonzern der Welt.

Unangenehme Nebenwirkungen und die hohen Preise schrecken die Menschen nicht: In den USA kostet die Monatsdosis Wegovy mehr als 1300 Dollar, umgerechnet etwa 1200 Euro.

In Deutschland zahlen Patienten mit 328 Euro deutlich weniger. Noch immer nicht günstig – doch die Hersteller hoffen darauf, dass die Krankenkassen die Kosten bald mittragen.

Für Novo Nordisk dürften sich die Preise jedenfalls rechnen „Das Unternehmen verkauft das Mittel mit einem satten Gewinn“, sagt Hans Hauner, Professor für Ernährungsmedizin an der TU München.

Ozempic und Wegovy: Sind Abnehmspritzen Medikamente oder Lifestyleprodukte?

Die Spritzen sind eine richtungsweisende Innovation. Einige wurde ursprünglich zur Bekämpfung von Diabetes entwickelt. Doch sie beseitigen auch eine Nebenwirkung des Wohlstands, gegen die Medikamente bislang machtlos waren: Die Fettleibigkeit. In den USA sind mehr als 70 Prozent der Erwachsenen übergewichtig, in Deutschland mehr als die Hälfte.

Bis 2025 könnten laut Schätzungen der World Obesity Federation 2,7 Milliarden Menschen weltweit übergewichtig oder fettleibig sein, 2035 könnten es dann 51 Prozent der weltweiten Bevölkerung sein oder über vier Milliarden Menschen. Ein Wachstumsmarkt demnach.

Allerdings übernehmen weltweit kaum Krankenkassen die Kosten für die Spritzen, die oft als Lifestyleprodukte gelten. Novo Nordisk versucht dagegen anzugehen und will mit einem klinischen Test belegen, dass das Mittel auch gegen Herzkreislauferkrankungen helfen kann.

Das Argument: Die Spritzen seien zwar teuer, würden den Kassen aber in anderen Bereichen viel Geld sparen. Ohne Frage entstehen durch Fettleibigkeit weitere Gesundheitsrisiken, die das Gesundheitssystem am Ende viel Geld kosten können. Spitzenreiter sind die USA, wo sich die Kosten von Fettleibigkeit und die damit verbundenen Krankheiten laut der US-Gesundheitsbehörde Center for Disease Control and Prevention auf 170 Milliarden Dollar pro Jahr belaufen.

Ändert sich die Einstufung, würden Novo Nordisk und Eli Lilly enorm profitieren.

Riesige Nachfrage nach Wegovy und Co., die Produktion kommt kaum hinterher

In den sozialen Medien rühmen sich Nutzer längst mit den Abnehmerfolgen, die sie mit Mitteln wie Wegovy erzielt haben. Einige teilen sie beispielsweise unter dem Hashtag „Ozempic Body“ auf Plattformen wie Tiktok.

Wer sich das Mittel Wegovy von Novo Nordisk einmal pro Woche spritzt, verliert im Schnitt 15 Prozent seines Körpergewichts, das Mittel Mounjaro vom Pharmaunternehmen Eli Lilly sorgt sogar für Gewichtsreduktionen von über 20 Prozent.

Seit Anfang 2022 ist Wegovy in Europa zugelassen, für Patienten mit einem Body-Mass-Index (BMI) über 30 oder für solche mit einem BMI über 27 und Begleiterkrankungen. Wegen Lieferschwierigkeiten ist Wegovy erst seit Juli dieses Jahres in Deutschland verfügbar.

Die Diätspritze soll bei dauerhafter Einnahme vor Fettleibigkeit schützen. (Foto: Reuters) Wegovy

Die weltweite Nachfrage nach Spritzen ist so groß, dass es seit Monaten zu Engpässen kommt. Laut Novo Nordisk könnten die bis 2025 bestehen bleiben – obwohl die Fabriken 24 Stunden am Tag laufen, sieben Tage die Woche. Novo Nordisk steigerte seinen Umsatz mit Ozempic 2022 um rund 77 Prozent auf umgerechnet acht Milliarden Euro Umsatz und erzielt damit ein Drittel seiner Erlöse. Eli Lilly verdiente mit seinen Mitteln Mounjaro und Trulicity im vergangenen Quartal zusammen knapp 2,8 Milliarden Dollar.

In den sozialen Medien ist ein Hype um die Produkte ausgebrochen, in großen deutschen Tageszeitungen fordern Ärzte in Gastbeiträgen, dass die Krankenkassen die Abnehmmittel erstatten. Manche sprechen davon, dass die Mittel die gesamte Behandlung von krankhaftem Übergewicht und Folgeschäden revolutionieren könnte. Andere sind da vorsichtiger.

Nur mit einer Langzeitbehandlung bleibt man dünn

„Die Mittel als ‚Gamechanger‘ zu bezeichnen, ist sehr euphorisch gedacht“, sagt Diabetologe Andreas Klinge, der auch Mitglied im Vorstand der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft ist. „Solange die Menschen sich das spritzen, nehmen sie ab, wenn sie es absetzen, nehmen sie zu.“ Wer mit Wegovy und Co. abnehmen wolle, brauche eine Dauerbehandlung, ähnlich wie bei Bluthochdruck.

Das belegen auch die Studiendaten der Pharmaunternehmen. Der Ernährungsmediziner und Diabetologe Hauner sieht das weniger kritisch: „Es ist nicht überraschend, dass ein Medikament, das in die Regulation des Körpergewichts eingreift, auch nur so lange wirkt, wie es verabreicht wird.“ Die neuen Mittel seien „in gewisser Weise ein Paradigmenwechsel“.

Bisher gab es kaum wirkungsvolle Präparate gegen krankhaftes Übergewicht. Oder, wie es Hauner formuliert: „Die Vorgeschichte der medikamentösen Behandlung von Adipositas war ein Misserfolg nach dem anderen.“ Immer wieder kamen neue Substanzen auf den Markt, die aber nur eine mäßige Gewichtsabnahme mit sich brachten. Gleichzeitig hatten sie schwerwiegende Nebenwirkungen.

Vorgängermittel zum Teil „lebensgefährlich“

Sanofi musste etwa sein Mittel Acomplia 2008 vom Markt nehmen, da es vermehrt Depressionen auslöste. Ein Mittel des französischen Herstellers Servier verursachte Herzklappenfehler, an denen einige Hundert Patienten starben. Und der Wirkstoff Sibutramin, der im Mittel Reductil enthalten war, ist seit 2010 weltweit verboten. Die Verbraucherzentrale warnt vor Produkten, die ihn enthalten, diese könnten „lebensgefährlich“ sein.

Die neuen Medikamente sind anders: Ihre Wirkstoffe sind sogenannte GLP-1-Rezeptoragonisten und basieren in ihrer Wirkungsweise eigentlich auf einem Stoff, der im Speichel von Echsen auftritt. Schon 2005 wurde das sogenannte Exenatid für die Behandlung von Diabetes in den USA zugelassen, dann wurden Liraglutide entwickelt. Die Mittel von Novo Nordisk gegen Diabetes und zum Abnehmen wirken durch sogenannte Semaglutide.

Die GLP-1-Mittel wirken wie ein Hormon, das im Darm gebildet wird: Wenn Nahrung aufgenommen wird, wird vermehrt Insulin freigesetzt, der Blutzuckerspiegel sinkt. Ans Gehirn wird ein Sättigungsgefühl gesendet, der Magen entleert sich langsamer. Abnehmwillige, die die Mittel einnehmen, berichten davon, weniger Hunger zu verspüren.

Hätten sich vor der Einnahme die Gedanken häufig ums Essen gedreht, sei das mit den Spritzen nicht mehr der Fall. Ernährungsmediziner und Diabetologe Hauner berichtet von einem Patienten mit erhöhten Blutzuckerwerten, der mit den Spritzen über 30 Kilo abgenommen habe. Früher habe der vier bis fünf Döner essen können und sei einfach nicht satt geworden. Seit er die Mittel nimmt, reiche ihm ein Döner.

Ozempic: Diabeteskranke haben das Nachsehen

Eigentlich wurden Medikamente mit GLP-1-Rezeptoragonisten für die Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt. Dabei zeigte sich, dass die Diabetespatienten deutlich an Gewicht verloren. Adipöse Menschen ohne Diabetes nehmen durch die Mittel noch mehr ab als fettleibige Diabetespatienten, wie Studiendaten der Pharmaunternehmen gezeigt haben.

Die hohe Nachfrage ist allerdings ein Problem für Diabetespatienten: Das Diabetesmittel Ozempic ist immer wieder vergriffen, auch in Deutschland.

„Das Medikament sollte nicht von jedem, der schlank werden und ein paar Kilos verlieren will, genommen werden“, sagt Ernährungsmediziner Hauner. In den USA sei Semaglutid schon zu einer „Modedroge“ geworden. „Dieser Hype ist eher schädlich und gefährlich. Der Einsatz des Medikaments muss nach den Zulassungsbestimmungen erfolgen“, sagt Hauner.

>> Lesen Sie außerdem: Medikamente gegen Adipositas werden zum Renditetreiber

Novo Nordisk hat neben dem Diabetesmittel Ozempic auch das Mittel Wegovy gegen Adipositas auf dem Markt. Beide Mittel enthalten denselben Wirkstoff, allerdings liegt die Maximaldosierung bei Ozempic bei 1,0 Milligramm, bei Wegovy können bis zu 2,4 Milligramm enthalten sein. Bei Wegovy handele es sich nicht um ein Lifestylepräparat , „sondern um ein zugelassenes Medikament zur Behandlung der chronischen Erkrankung Adipositas“, betont das Unternehmen.

Doch die Einführung von Wegovy hilft den Diabeteskranken nur wenig. Die „bemerkenswert“ hohen Preise von Novo Nordisk sind laut Experte Klinge der Grund. Er rechnet vor: Vergleicht man das Diabetesmittel Ozempic mit einer Dosierung von 1,0 Milligramm mit dem Preis für das Abnehmmittel Wegovy mit derselben Dosierung, dann koste Wegovy das 2,4-Fache.

„Die Menschen, die das jetzt schon Off-Label zum Abnehmen nutzen und privat zahlen, werden den höheren Preis für Wegovy nicht zahlen oder zahlen können“, sagt Klinge. Von daher, so glaubt er, wird das Diabetesmittel Ozempic auch weiterhin knapp bleiben.

Werden Abnehmmittel von der Krankenkassen erstattet?

Bisher werden die Abnehmmittel weltweit von den wenigsten Krankenkassen erstattet. „Es gibt bereits Länder, die unter bestimmten Bedingungen die Kosten der Behandlung mit Wegovy für Menschen mit Adipositas übernehmen“, sagt Novo Nordisk, nennt aber keine Beispiele. Die Rahmenbedingungen für Kostenerstattungen seien sehr unterschiedlich und nicht vergleichbar.

In Deutschland sind Medikamente zur Gewichtsregulierung von der Erstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen ausgeschlossen. Sie gelten im Sozialgesetzbuch als sogenannte „Lifestyle Arzneimittel“ und fallen in eine Kategorie mit Haarwuchsmitteln oder Viagra.

Das Diabetesmittel von Novo Nordisk ist für viele Betroffene knapp, weil es so gefragt ist. (Foto: Reuters) Ozempic

Novo Nordisk sieht das anders. Da Adipositas inzwischen als chronische Erkrankung anerkannt sei, stünde die Einstufung „nach Ansicht zahlreicher Verbände und medizinischer Fachexperten im klaren Widerspruch dazu“.

>> Lesen Sie dazu: Ema überprüft Abnehm- und Diabetesmittel auf mögliche Risiken

Ein Kostenübernahme durch die Kassen würde die Nachfrage noch mehr anheizen, die Unternehmen würden noch mehr profitieren. Bis 2030 könnte der Markt für Adipositasmedikamente laut Analysten auf weit über 50 Milliarden Dollar anwachsen.

„Solange es nur ums Gewicht geht und nicht klar ist, ob mit dem Mittel auch relevante Risiken wie zum Beispiel Herzinfarkte oder Schlaganfälle in der Häufigkeit gesenkt werden, kann man es der Solidargemeinschaft nicht zumuten, dafür zu zahlen“, sagt Klinge.

Anlass zur Hoffnung auf baldige Kostenübernahme gaben den Novo-Nordisk-Aktionären kürzlich erste Ergebnisse zur Auswirkung der Medikamente auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Demnach sinke das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse wie etwa Herzinfarkte oder Schlaganfälle um 20 Prozent. Eine weitere Studie ergab, dass die Mittel die Symptome von Herzinsuffizienz bei stark übergewichtigen Menschen lindern könnten.

Übelkeit, Durchfall oder Bauchschmerzen als Nebenwirkungen

Weltweit forschen zahlreiche weitere Pharmaunternehmen an Diätpillen. (Foto: Bloomberg) Weitere Forschung

Doch nicht jeder verträgt die Spritzen: Gut zehn Prozent der Patienten, die Wegovy nehmen, leiden unter Beschwerden im Verdauungstrakt wie Übelkeit, Durchfall oder Bauchschmerzen. Außerdem gibt es Anzeichen, dass sich das Risiko für bestimmte Krebsarten durch die Einnahme erhöhen könnte. Die FDA rät Patienten von der Einnahme von Wegovy ab, wenn in ihren Familien schon einmal Schilddrüsenkrebs aufgetreten ist. Und die Ema überprüft derzeit mehrere GLP-1-Mittel wegen Berichten über Gedanken an Selbstmord und Selbstverletzung.

In den USA läuft eine erste Klage gegen Novo Nordisk und Eli Lilly an, die Klägerin leidet nach der Einnahme der GLP-1-Mittel unter Gastroparese, einer Magenentleerungsstörung. Anwalt Paul Pennock von Morgan & Morgan, der die Klägerin vertritt, sagt, die Unternehmen hätten nicht ausreichend vor den Gefahren gewarnt.

Viele Menschen würden unter ständigem Erbrechen leiden – nicht einmal pro Woche, sondern jeden Tag, die ganze Zeit. Und zwar so schlimm, dass diese Menschen wegen ihres Erbrechens die Notaufnahme aufsuchen müssen. Laut eigenen Angaben habe er über 400 Klienten aus 45 US-Bundestaaten und glaubt, dass es Tausende von Fällen im ganzen Land gibt.

Ozempic und Wegovy: In China formiert sich erste Konkurrenz

Wie sich die Medikamente langfristig auswirken, wenn Patienten sie Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr einnehmen, muss sich noch zeigen. Für die Pharmakonzerne werden sie derweil zum stetigen Einnahmequell – allein dadurch, dass die Wirkung nur bei dem anhält, der kontinuierlich spritzt.

Doch weltweit machen sich bereits neue Konkurrenten bereit. Experten rechnen darum damit, dass die Preise fallen werden. In China entwickeln einige Pharmaunternehmen Abnehmmittel – dort gibt es 89 Millionen Diabetiker und weit über 200 Millionen fettleibige Menschen. Zwei GLP-1-Mittel aus chinesischer Fertigung sind dort schon auf dem Markt und konkurrieren mit Mitteln westlicher Anbieter. Und es könnten mehr werden. „Spätestens 2026 wird es zu einer Angebotsexplosion kommen“, prophezeit der in Peking ansässige Pharmaanalyst der UBS Chen Chen.

Eines wäre dann klar: Novo Nordisk und Eli Lilly müssten sich dann auf Diät setzen.

Mitarbeit: Maike Telgheder

Mehr: Diätpillen sollen zum Milliardengeschäft werden

Erstpublikation: 26.08.2023, 18:30 Uhr.