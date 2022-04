Raumfahrt Angriff auf Elon Musk im Weltall: Amazon investiert 10 Milliarden Dollar in Satelliten

Mit dem Internet aus dem All kann AWS seine Applikationen und Dienste ergänzen und in allen Teilen der Welt anbieten.

San Francisco, Düsseldorf Die Rivalität von Elon Musk und Jeff Bezos im Weltraumgeschäft reicht schon 17 Jahre zurück. Bei einem Abendessen tauschten sich der Tesla-Chef und der Amazon-Gründer über ihre Raumfahrtunternehmen SpaceX und Blue Origin aus – und Musk kritisierte die Raketenmotoren, die Bezos zu der Zeit ausprobierte.

„Es war ziemlich klar, dass er auf dem Holzweg war“, erinnerte sich Musk in dem Buch „Die Weltraumbarone“. Tatsächlich machte Musk sein Unternehmen SpaceX zu einem der führenden Raumfahrtunternehmen, während Blue Origin lange Jahre mit großen Problemen kämpfte.

Jetzt schlägt Bezos aber ein neues Kapitel in dem Konkurrenzkampf auf – und im Weltall kommt es doch noch zum Wettstreit der Giganten: Amazon schließt Verträge mit Arianespace, Blue Origin und United Launch Alliance (ULA) über insgesamt 83 Raketenstarts in fünf Jahren ab.

Damit fällt der Startschuss für Kuiper, das Satelliteninternet von Bezos. Kuiper steht in direkter Konkurrenz zu Starlink, der entsprechenden Tochtergesellschaft von SpaceX. Amazon will insgesamt 3236 Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn von ungefähr 500 Kilometern bringen. Laut Amazon handelt es sich dabei um den bislang größten kommerziellen Auftrag für Satellitenstarts.

Der Kampf um das weltweite Breitband-Internet tritt damit in eine neue Phase. Schon 2024 will Amazon das Internet per Satellit anbieten, 2028 soll es voll funktionsfähig sein. Starlink hat allerdings einige Jahre Vorsprung. SpaceX brachte seit 2018 schon 2110 Satelliten in den „Low Earth Orbit“ (Leo) und bietet damit eine Internetverbindung in 29 Ländern an – einschließlich Deutschland.

Arianespace soll 18 Starts durchführen

Die Rivalität zwischen Bezos und Musk spiegelt sich auch in der Auftragsvergabe für die Raketenstarts ab: SpaceX ist als Marktführer nicht mit dabei. „Die Sicherung von Startkapazitäten bei mehreren Anbietern war von Anfang an wichtiger Bestandteil unserer Strategie“, betont Rajeev Badyal, Vice President of Technology für das Project Kuiper bei Amazon. „Das reduziert das Risiko, das mit dem Ausfall von Trägerraketen verbunden ist.“

Großer Gewinner ist der französische Anbieter Arianespace, der insgesamt 18 Starts durchführen soll. „Dieser Vertrag ist der größte, den wir je unterzeichnet haben, und damit ein großer Moment in der Geschichte von Arianespace“, sagt Stéphane Israël, CEO von Arianespace. „Project Kuiper baut auf dem europäischen Innovationsgeist, der industriellen Stärke und der jahrelangen Erfahrung auf und ist ein großer Gewinn für die europäische Launcher-Industrie.“

Amazon ist auf die neue europäische Rakete und den neuen Raketenmotor von Blue Origin angewiesen. (Foto: picture alliance / AP Photo) Ariane 6

Mit der Entscheidung nimmt Amazon einiges Risiko auf sich. Denn sowohl Arianespace als auch die ULA verwendeten für bestimmte Raketen russische Triebwerke oder ukrainische Bauteile, die durch den Ukrainekrieg nicht mehr zur Verfügung stehen. Damit ist Amazon auf die Rakete Ariane 6, die 2023 zum ersten Mal startet, und den neuen Raketenmotor von Blue Origin angewiesen.

Was allerdings jeder Raumfahrtexperte weiß: Neuentwicklungen bereiten vor allem bei Raketen immer Probleme. Es dauert oft Jahre, bis die Technik störungsfrei läuft.

Jeff Bezos’ Blue Origin hat Verträge über zwölf Starts mit seiner „New Glenn“ bekommen, mit Optionen für bis zu 15 weitere Starts, heißt es. New Glenn wird von sieben BE-4-Triebwerken angetrieben und seine wiederverwendbare erste Stufe sei für mindestens 25 Missionen ausgelegt.

Die ULA bekommt 38 Starts mit Vulcan Centaur, ihrer neuesten Schwerlastrakete, die mit US-amerikanischen Triebwerken von Blue Origin fliegen soll. Die Vereinbarung über Startdienste schließt auch Investitionen in Infrastruktur in der Cape Canaveral Space Force Station ein, so das Unternehmen, um die Effektivität der Anlagen zu erhöhen und Abläufe zu beschleunigen. Der Vertrag ergänzt einen bestehenden über die Lieferung von neun Atlas-V-Raketen.

„Das markiert den Beginn einer aufregenden neuen Ära für ULA und für die gesamte amerikanische Launch-Industrie. Mit insgesamt 47 Starts unserer Atlas- und Vulcan-Träger sind wir stolz darauf, den Großteil dieser wichtigen Konstellation zu starten“, erklärt Tory Bruno, Präsident und CEO von ULA.

Für Amazon ist das Projekt Kuiper wichtig, es investiert zehn Milliarden Dollar, insgesamt arbeiten rund 1000 Mitarbeiter daran. Strategisch wichtig ist es für den IT-Riesen, seinen Cloud-Service AWS damit zu verweben. AWS ist Weltmarktführer beim Cloud-Computing vor Microsoft und Google, allerdings holt Microsoft mit Azure auf.

AWS kann per Satellit Dienste global anbieten

Mit dem Satelliteninternet kann AWS seine Applikationen und Dienste ergänzen und in allen Teilen der Welt anbieten. Das geht vom Maschinenlernen über Künstliche Intelligenz bis zu der Analyse von gewaltigen Datenmengen in der Cloud. Kunden sind sowohl von AWS wie auch dem Satelliteninternet vor allem Unternehmen, beispielsweise Telekommunikationskonzerne, die damit ihre Netze auf ländlichen Gebieten ergänzen oder erweitern können.

In jedem urbanen Ballungsraum ist die Versorgung mit Internet über Kabel oder Mobilfunk so zuverlässig, preisgünstig und schnell, dass kaum Bedarf für wesentlich teureren Satellitenzugang besteht. Ob die verbleibenden Kunden in „ländlichen Gebieten“ überhaupt genügend Umsatz und Gewinn liefern, um ein Satellitennetz zu finanzieren, wird sich zeigen müssen.

Der Amazon-Gründer schlägt ein neues Kapitel im Konkurrenzkampf im All auf. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Jeff Bezos vor einer Rakete seiner Firma Blue Origin

Anders sieht es mit Industrien wie etwa Öl- und Gasförderung, Wetterinformation, Übertage-Bergbau und anderen Industrien sowie auch Regierungsstellen aus. Sie können und wollen zusätzliche Kosten eher finanzieren.

Ein Kundenkreis könnten auch Satellitenbetreiber sein. AWS hat bereits 2018 auf der Hausmesse „Re:Invent“ in Las Vegas den Dienst „AWS Groundstation“ vorgestellt, ein vollständig cloudbasierter Dienst, mit dem laut AWS Satellitenbetreiber bis zu 80 Prozent der üblichen Kosten für den Betrieb von eigenen Bodenstationen für die Satellitenkommunikation einsparen können.

AWS betreibt Bodenstationen rund um den Globus, in denen sich Kunden einloggen können, wenn sie Daten von oder zu speziellen Satelliten übertragen wollen. Eigene teure Bodenstationen mit ihren Wartungs- und Betriebskosten sind nicht mehr nötig.

