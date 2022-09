Raumfahrt Auch beim zweiten Versuch: Technische Probleme erschweren Start von Nasa-Rakete

Drei Dummies sollten im Laufe von sechs Wochen um den Mond und dann zurück zur Erde fliegen. Ein erneutes Leck macht nun allerdings Probleme.

Die 98 Meter hohe Rakete soll nach einem weiteren erfolgreichen Triebwerkstest am Samstag starten. (Foto: dpa) Die neue Mondrakete der Nasa

Cape Canaveral Geplant war, dass die Nasa am Samstag einen weiteren Versuch unternimmt, ihre neue Mondrakete ins All zu starten. Nachdem technische Probleme den geplanten Start am Montag verhindert hatten, war zunächst das Wetter in Florida ein Risikofaktor für die Pläne der US-Raumfahrtbehörde.

In der Orion-Kapsel an der Spitze der 98 Meter hohen Rakete sitzen drei Dummies, die im Laufe von sechs Wochen um den Mond und dann zurück zur Erde fliegen sollen. Es ist der erste Nasa-Flug dieser Art seit dem Apollo-Programm vor 50 Jahren. In zwei Jahren sollen dann Astronauten in eine Mondumlaufbahn gebracht werden.

Die Ingenieure betonten am Donnerstagabend, alle vier Haupttriebwerke arbeiteten einwandfrei. Ein fehlerhafter Sensor habe dazu geführt, dass in einem von ihnen am Montag eine zu hohe Temperatur angezeigt worden sei. Die Triebwerke müssen beim Start auf minus 250 Grad Celsius abgekühlt werden, damit sie dieselbe Temperatur haben wie der flüssige Wasserstoff. Geschieht das nicht, könnten die Triebwerke beschädigt werden und sich während des Fluges automatisch abschalten. Wenige Stunden vor dem geplanten Start der Rakete kämpft die Nasa nun erneut mit Problemen. Es gebe ein Leck, das Problem habe bislang nicht behoben werden können, schrieb die Nasa am Samstagnachmittag auf Twitter. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Ein Expertenteam habe den Abbruch des Starts empfohlen, hieß es bei einem Nasa-Livestream. Eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen. Mehr: Space-Aktien und Weltraum-Fonds – Das All fasziniert immer mehr Anleger