Raumfahrt SpaceX könnte durch neue Finanzierungsrunde zum wertvollsten US-Start-up werden

New York SpaceX plant nach Medienberichten eine neue Finanzierungsrunde. Dabei könnte das Raumfahrtunternehmen von Tesla-Chef Elon Musk mit 125 Milliarden Dollar bewertet werden. Das melden die Zeitung „New York Post“ und die Agentur Bloomberg. Sie berufen sich auf Insider.

Mit den neuen Finanzmitteln könnte SpaceX nach Angaben des Analysehauses CB Insights zum höchstbewerteten US-Start-up aller Zeiten werden. Zuletzt war SpaceX laut dem Informationsdienst Pitchbook Data mit 100 Milliarden Dollar bewertet. Auf eine Anfrage reagierte SpaceX zunächst nicht.

Mehrere Investoren führen den Berichten zufolge Gespräche, um Aktien des Unternehmens zu kaufen. Es wäre die 39. Veränderung des Investorenkreises bei dem nicht börsennotierten Unternehmen. Zudem könnten Altaktionäre im Rahmen einer „Privatplatzierung“ Papiere zur gleichen Bewertung verkaufen. Das heißt, dass die Aktien nur einem ausgewählten Investorenkreis angeboten werden.

Die Aktien könnten auch bei einem „Employee Tender Offer“ zu einem Preis von 70 Dollar pro Stück offeriert werden. SpaceX-Mitarbeitern, die Wertpapiere des Unternehmens halten, wäre es so möglich, diese an die Investoren zu verkaufen. Im Oktober lag der Preis dem Bericht nach bei 56 Dollar je Aktie. Unklar ist, ob Musk selbst auch Anteile verkaufen will. Auch der Umfang sei offen.

Als Erstes hatte die „New York Post“ berichtet, Musk könnte SpaceX-Aktien verkaufen, um einen Teil der Übernahme des sozialen Netzwerks Twitter zu finanzieren. Im August 2021 gehörten Musk laut öffentlichen Unterlagen noch 44 Prozent der SpaceX-Aktien. Die „New York Post“ ist eine Boulevardzeitung, gilt in der Personalie Elon Musk jedoch als gut informiert.

Der Unternehmer hatte sich in den vergangenen Wochen um mehrere Finanzquellen bemüht, um den Twitter-Kauf abzuschließen. Am Dienstag erklärte er, das Geschäft nur abzuschließen, wenn Twitter nachweisen kann, dass weniger als fünf Prozent der Nutzer Fake-Accounts sind.

Gegen einen Verkauf von SpaceX-Anteilen durch Musk persönlich spricht seine Verbundenheit zur 2002 von ihm gegründeten Raumfahrtfirma. SpaceX beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter und gilt als Pionier der kommerziellen Raumfahrt. Nur dank SpaceX kann die Nasa wieder aus eigener Kraft Astronauten in den Orbit bringen.

Erst am 10. Februar 2022 hatte Musk auf seiner Starbase in Texas diese Vision beschworen. Vor der Kulisse seines „Starships“ von SpaceX rief er dazu auf, Menschen zum Mond und zum Mars zu bringen. „Lasst uns das wahr machen!“, rief Musk.

Der 50-jährige Unternehmer gilt als Weltraumfan. „Du möchtest morgens aufwachen und daran glauben, dass die Zukunft großartig wird“, lautet eine seiner Devisen. „Und genau darum geht es bei einer raumfahrenden Zivilisation. Ich kann mir nichts Aufregenderes vorstellen, als hinauszugehen zu den Sternen.“

Im April hatten SpaceX und die Nasa erstmals zahlende Gäste zur Internationalen Raumstation ISS befördert – für 55 Millionen Dollar je Ticket.

