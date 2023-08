Die US-Regierung befeuert mit Start-ups und Milliardären aus Amerika einen neuen Milliardenmarkt. Ihre Visionen haben das Potenzial, unsere Welt zu verändern.

Während insbesondere zwischen den USA und China ein neuer Wettflug ins All entbrannt ist, fliegt Europa hinterher. (Foto: Mario Wagner) Raumfahrt

Schätzungen zufolge wächst die Raumfahrtwirtschaft in den nächsten fünf Jahren von aktuell 546 auf 800 Milliarden Dollar. Andere sehen sogar einen Billionenmarkt im kommenden Jahrzehnt.

Mittlerweile starten täglich Raketen ins All. Der Prozess ist bereits heute durch den Einsatz von Robotern automatisiert und sicherer.

Deutschland und Europa können mit der Entwicklung aktuell nicht Schritt halten. Wie Europa aufholen will, lesen Sie hier.

ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher spricht im -Handelsblatt-Interview über die Misere der europäischen Raumfahrt.

Nur ein paar Nachtschwärmer werden Zeugen des Spektakels kurz vor Mitternacht. Da donnert am vergangenen Montag eine Falcon-9-Rakete von SpaceX in den Himmel, mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit und beladen mit 15 Satelliten. Sie setzt die Trabanten in der Erdumlaufbahn aus. Keine zehn Minuten später landet die Hauptstufe wieder auf einer schwimmenden Plattform vor der kalifornischen Küste.

