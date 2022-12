Robotik Fachkräftemangel und Energiekrise: Mittelständler zeigen verstärkt Interesse an Roboter-Lösungen

Das Start-up Robco nutzt das gestiegene Interesse an seinem Robotik-Baukasten für die nächste Finanzierungsrunde. Angesichts der unsicheren Lage ist vor allem die Nachfrage nach Mietlösungen groß.

Roman Hölzl, Constantin Dresel und Paul Maroldt (von links) haben Robco gegründet. Das Start-up entwickelt modulare Roboter für kleinere Industriebetriebe, für die sich der Einsatz der Maschinen nur lohnt, wenn sie schnell für wechselnde Aufgaben umprogrammiert werden können.

(Foto: Robco) Robco-Team

München Angesichts von Fachkräftemangel und gestiegenen Energiepreisen wächst im Mittelstand das Interesse an effizienten Robotiklösungen. „Seit dem Sommer spüren wir noch mal einen deutlichen Push“, sagt Roman Hölzl, CEO und Mitgründer von Robco. Die Nachfrage sei derzeit deutlich höher als die Kapazitäten.

Das Start-up hat einen Baukasten mit Robotermodulen entwickelt, die flexibel miteinander kombiniert werden können. Das gestiegene Interesse nutzt Robco jetzt für die nächste größere Finanzierungsrunde. Angeführt von Sequoia Capital stecken Investoren 13 Millionen Euro frisches Kapital in das Unternehmen.

Robco bezeichnet seine Lösung als eine Art „Legobaukasten für Industrieroboter“. Kern ist eine selbst entwickelte Software, an die Hardwaremodule angedockt werden können. So sollen Automatisierungslösungen innerhalb eines Tages in Betrieb genommen werden können. Beispielhaft sind die Palettierung oder einfache Pick-&-Place-Aufgaben, also Gegenstände anheben und neu positionieren.

Mietservice senkt die Einstiegshürde für Robotik-Investitionen