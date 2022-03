Sara Lisa Vogl Sexismus, Rassismus, Diskriminierung: Das Metaversum hat ganz reale Probleme

Düsseldorf Große braune Augen, lange Wimpern, volle Lippen: Es ist eindeutig, dass Sara Lisa Vogl einen ihrer ersten Avatare nach ihrem Ebenbild erschaffen hat. Doch nicht nur das – die Figur gestikuliert und bewegt sich auch wie Vogl. Dahinter steckt eine Full-Body-Tracking-Technologie, die in Echtzeit die Bewegungen der echten Sara Lisa Vogl in die virtuelle umsetzt.

Die Futuristin gehört zu den Pionieren der deutschen Virtual-Reality-Szene (VR). Bereits seit dem Jahr 2013 agiert sie als unabhängige Beraterin, Rednerin und Designerin für alle, die in Metaversen eintauchen wollen. Ihre Onlinepersönlichkeit heißt „R00T“, als diese verkörpert die VR-Künstlerin ihre Avatare in virtuellen Welten.

Vogl, setzt sich vor allem dafür ein, dass Strukturen geschaffen werden, die Diskriminierung und Rassismus von Beginn an verhindern. Denn dies schadet nicht nur der Entwicklung der Technologie, sondern auf Dauer auch dem Geschäft.

Die Pionierin hat selbst bereits negative Erfahrungen gemacht. Sie ist heute mit mehreren Avataren in virtuellen Welten unterwegs. Die (VR)-Künstlerin berichtet beispielsweise von einer Party, auf der ihr Avatar von einer Gruppe anderer gemobbt wurde. „Du siehst so beschissen aus“, hieß es da.

Vogl beschreibt die Erfahrung als unglaublich intensiv, als Rückblende in ihre Kindheit. Denn als Kind eines Iraners wurde sie schon früh aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe diskriminiert. Jetzt ist ihr dies auch im Metaversum widerfahren – dabei soll in virtuellen Welten jeder sein können, wer er will. „Doch es entwickeln sich Gesellschaften in virtuellen Räumen, da spielen ganz klar rassistische und diskriminierende Probleme eine große Rolle“, sagt Vogl.

Die Chance auf eine Welt ohne Diskriminierung

Die Entwicklung der Metaversen steht noch ganz am Anfang. Laut Vogl ist das die große Chance. Sie hält es für möglich, von Anfang an Strukturen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung zu implementieren. Doch die beteiligten Entwickler setzen aus ihrer Sicht andere Prioritäten.

Deshalb hat Sara Lisa Vogl ihren eigenen Klub im Metaversum aufgebaut. Hier werfen digitale Bodyguards jeden raus, der sich nicht an die Regeln hält. Aber das reicht der VR-Künstlerin nicht.

Mit Kolleginnen hat sie bereits 2016 Women in immersive Technologies (WIIT) gegründet. Das Netzwerk ist mittlerweile in ganz Europa aktiv und fördert Inklusion und Gleichberechtigung im Sektor der virtuellen und erweiterten Realitäten. Finanziert wird WIIT größtenteils durch Fördermittel von Oculus, einem Tochterunternehmen des Facebook-Eigentümers Meta.

Für den Konzern von Mark Zuckerberg ist das Metaversum die große Zukunftsvision. Eine Vision, der Befürworter einen Jahresumsatz von einer Billion Dollar prognostizieren. Doch wie hoch die Umsätze der Metaversen auf Dauer wirklich sind, wird auch davon abhängen, wie sicher sich Nutzerinnen wie Sara Lisa Vogl dort fühlen. Bisher hat der Meta-Konzern Hass- und Hetzkampagnen, Diskriminierung und Rassismus auf seinen weltweiten Plattformen nicht in den Griff bekommen.

Sexismus in virtuellen Welten

In Metas virtuellen Welten „Horizon Venues“ und „Horizon World“ häuften sich die Fälle von sexueller Belästigung. Denn neben Diskriminierung ist auch Sexismus ein Problem. „Sexuelle Belästigung ist im normalen Internet kein Witz, aber in der VR werden die Ereignisse noch intensiver“, beschreibt eine Betroffene ihre Erfahrung in einem Onlineforum. Jetzt hat der Konzern gehandelt und eine Abstandsregel von 1,20 Meter eingeführt. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass Avatare einander bedrohlich nahe kommen.

Nicht immer sind die Avatare von der VR-Künstlerin menschliche Abbilder ihrer selbst. Derzeit nutzt sie den Katzenavatar am häufigsten. (Foto: Privat) Vogls aktueller Haupt-Avatar

„Women in immersive Technologies“ möchte Frauen, Nicht-Binäre und Diverse dazu ermutigen, eine tragende Rolle in immersiven Technologien zu übernehmen, um so Sexismus und Diskriminierung zu minimieren. „Denn wer will in eine virtuelle Welt flüchten, in der er auf die gleichen Probleme trifft?“, stellt Johanna Pirker eine rhetorische Frage.

Die österreichische Informatikerin forscht mit dem Schwerpunkt Virtual Reality. Was Vogl in ihrem Klub geschafft hat, will sie im Großen erreichen: einen Verhaltenskodex für alle Nutzer, die die virtuelle Welt betreten. Wer sich nicht an die Richtlinien hält, diskriminiert und Hass sät, soll dann verwarnt werden. Übernehmen soll das ein Algorithmus, der diskriminierendes Verhalten erkennt. „Dann können wir in einigen Jahren in einer Welt arbeiten, spielen oder interagieren, in der es keine Vorurteile gibt.“

Die Strukturen müssen in der Entwicklung geschaffen werden

Dafür müssten laut Pirker auch die Entwicklerteams in allen Bereichen diverser werden. Das Metaverse-Creation-Lab des WIIT setzt genau dort an. Das Förderprogramm unter der Leitung von Sara Lisa Vogl startete in der vergangenen Woche und soll zehn Frauen ermöglichen, sich einen Monat mit Kernfragen des Metaversums auseinanderzusetzen.

„Es geht nicht nur darum, die Fähigkeiten und Programme zu erlernen, sondern auch um das Verständnis: Wie sieht meine eigene Repräsentation online aus?“, sagt Vogl. Es soll eine Antwort darauf gefunden werden, wie sich weibliche, diverse oder non-binäre Personen im Metaverse präsentieren können, ohne Angst vor Diskriminierung oder Mobbing zu haben.

Dass die neuen virtuellen Welten von Männern gebaut werden, zeigt sich an der Hardware: Headsets sind oft an Männerköpfe angepasst. „Da Headsets immer noch vorrangig von Männern entwickelt werden, wird weibliche Physiologie nicht mitgedacht und damit werden Frauen aus diesen Welten ausgeschlossen“, sagt Vogl. „Im schlimmsten Fall können sie nicht mitspielen, da ihnen schlecht wird.“

Doch Vogl betont, dass solche praktischen Probleme nicht nur Frauen, sondern auch viele Minderheiten einräumen. „Sie werden auch in der virtuellen Welt übersehen“, sagt die VR-Künstlerin.

Vogl und Pirker sind sich einig: Wenn Rassismus und Diskriminierung langfristig in virtuellen Welten keine Rolle spielen sollen, müssen jetzt Strukturen geschaffen werden, die in realen Welten bis heute fehlen.

