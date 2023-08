Satelliten Amerikaner steigen bei deutschem Raumfahrtunternehmen OHB ein

Düsseldorf Marco Fuchs hat viel für die Aktionäre getan. Mehr als 22 Jahre lang wurden die Papiere seines Unternehmens OHB auf dem Parkett gehandelt. Fuchs steigerte in der Zeit den Umsatz von 15 Millionen auf eine Milliarde Euro. Auch holte sich der Unternehmer so gut wie nie frisches Kapital. In den vergangenen fünf Jahren kam der Kurs trotzdem nicht vom Fleck.

„Wir haben im Winter die Dividende erhöht, ein Rekordergebnis eingefahren und einen wachstumsstarken Ausblick gegeben – aber das hat nichts am Kurs geändert“, sagt Fuchs. OHB sei „unbeachtet geblieben“, klagt der Familienunternehmer.

Das änderte sich am Montag. Der Aktienkurs sprang um mehr als 30 Prozent auf gut 42 Euro, als OHB einen ungewöhnlichen Deal veröffentlichte. Der Finanzinvestor KKR übernimmt rund 35 Prozent an dem Satellitenhersteller, der Rest bleibt bei der Familie Fuchs. Dafür wird KKR den freien Aktionären ein Übernahmeangebot über 44 Euro je Aktie unterbreiten. Insgesamt investiert KKR 338 Millionen Euro in OHB, das Bremer Unternehmen wird nicht mehr an der Börse notiert sein.

Der Deal sticht aus verschiedenen Gründen heraus. Normalerweise wollen Finanzinvestoren die Mehrheit von Unternehmen erwerben. Auch besitzt KKR wenig Erfahrung im Raumfahrtgeschäft. Aber in Gesprächen kamen sich Fuchs und KKR in den vergangenen zwei Jahren näher. „Der globale Markt für Raumfahrtlösungen wird weiterwachsen“, sagte Christian Ollig, Deutschlandchef von KKR. „Wir sehen in Europa großes Potenzial.“

Die Beschränkung auf eine Minderheitsbeteiligung ist aus verschiedenen Gründen nötig. Die Familie Fuchs gibt keine Aktien ab, will also die Mehrheit behalten. Auch würden Auftraggeber wie die Bundeswehr oder andere staatliche europäische Institutionen ungern einen ausländischen Haupteigner sehen. OHB stellt komplexe Satelliten her, die auch für die Übertragung vertraulicher Informationen genutzt werden.

Fuchs weint der Börse keine Träne nach. „OHB ist in seiner heutigen Größe als privat geführtes Unternehmen besser aufgehoben“, sagt der Unternehmer. „Man muss nicht mehr jedes Quartal den Zahlen hinterherlaufen, denn natürlich will man gut dastehen – auch wenn einem die große Mehrheit am Unternehmen gehört.“

Weiterer Nachteil: In der Vergangenheit hätte Fuchs gern Firmen übernommen, aber die niedrige Bewertung an der Börse hatte das nicht erlaubt. „Mit KKR wollen wir besser werden, vor allem den Cashflow verbessern. Da können wir viel lernen und profitieren von dem Netzwerk und der Erfahrung von KKR.“ OHB habe viele Erfolge in seiner Geschichte gehabt: „Wir sind auch erfolgsverwöhnt, aber um weiterzuwachsen, braucht es einen neuen Blick auf die Dinge.“

Insgesamt fließen OHB mit einer Kapitalerhöhung rund 70 Millionen Euro zu. Mit dem Geld will Fuchs die digitalen Dienste ausbauen, Satellitenbeobachtungsdaten für die Landwirtschaft oder Forstverwaltungen aufbereiten und verkaufen. Nähere Auskünfte zu langfristigen Umsatzzielen wollte der OHB-Chef nicht geben.

Typischerweise steigen Private-Equity-Firmen wie KKR nach fünf bis sieben Jahren wieder aus. Laut einer über die Verhandlungen informierten Person besitzt die Familie Fuchs für den Zeitpunkt ein Vorkaufsrecht.

30 Millionen Euro für das Raketen-Start-up RFA in Augsburg

Ein interessanter Nebenaspekt: KKR investiert auch 30 Millionen Euro in das Raketen-Start-up RFA, das an einer Trägerrakete für kleinere Lasten arbeitet. Das Start-up mit Sitz in Augsburg finanzierte bislang im Wesentlichen OHB. „KKR ist ein großer Name, der uns Reputation und viele Zugänge verschafft“, sagt RFA-Chef Stefan Tweraser.

Mit der Finanzspritze besitzt RFA jetzt genügend Geld, wie geplant im zweiten Quartal 2024 seine erste Rakete auf die Startrampe zu bringen. Es steht im scharfen Wettbewerb mit Isar Aerospace in München. Beide Firmen wollen die erste deutsche Rakete ins All bringen. „KKR hat uns drei Monate auf Herz und Nieren geprüft, und da ist es toll, dass wir als fünf Jahre alte Firma für gut befunden wurden“, sagt Tweraser.

Fuchs kennt KKR von der Rüstungsfirma Hensoldt

Für KKR ist das Satellitengeschäft nicht ganz unbekannt. Vor knapp 20 Jahren übernahm es für 3,5 Milliarden Dollar den amerikanischen Anbieter Panamsat, den es zwei Jahre später mit einem kräftigen Gewinn verkaufte.

Auch im deutschen Rüstungsgeschäft hat sich KKR bereits einen Namen mit Hensoldt gemacht. Die Beteiligungsfirma hatte 2016 für 1,1 Milliarden Euro die Radar-Sparte von Airbus übernommen und 2020 an die Börse gebracht. Vor wenigen Monaten zog sich KKR ganz aus dem Rüstungselektronik-Hersteller zurück, bei dem fast zeitgleich OHB-Chef Fuchs in den Aufsichtsrat aufrückte.

