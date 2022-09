Spitzentechnologie Teilchenbeschleuniger in Raumgröße – Dieser Professor will ein revolutionäres Kompaktformat bauen

Berlin Viele Jahre schon hatte Björn Manuel Hegelich die Idee, seine ganz spezielle Laserforschung kommerziell nutzbar zu machen. Immer wieder hat er davon Abstand genommen. „Es handelt sich um Hardware. Es ist kostenintensiv. Es ist nicht einfach nur eine App“, begründet Hegelich seine Zurückhaltung. Der gebürtige Deutsche, der seit zehn Jahren als Professor an der University of Texas tätig ist, will nicht weniger als die bisher kilometerlangen Teilchenbeschleuniger auf Raumgröße einschrumpfen.

Bestärkt in seinen Plänen wurde der 48-Jährige, als er im vergangenen Jahr den Seriengründer und Investor Lukasz Gadowski kennenlernte. Gadowski ist bisher vor allem als Mitgründer von Delivery Hero bekannt und über seine Technologie-Holding namens Team Global als Geldgeber für Start-ups wie Enpal und Choco sowie Luftfahrtunternehmen wie Volocopter und Zapata. „Er war extrem begeistert von der Idee und bereit, das Startkapital bereitzustellen“, erzählt Hegelich. Nun präsentiert der Professor sein Unternehmen erstmals der Öffentlichkeit.

Gadowski investierte 15 Millionen Euro in das TAU Systems genannte und 2021 gegründete Start-up. „Meine Mission ist das Investieren in Technologien, welche die Welt signifikant besser machen und nachhaltigen Wert für unsere Gesellschaft schaffen – TAU ist hier ein hervorragendes Beispiel“, sagt der Wahlkalifornier. Die neue Generation der Teilchenbeschleuniger, die TAU Systems entwickele, werde schon bald nicht mehr aus der Wissenschaft wegzudenken sein.

Hegelich sieht Gadowskis Engagement für ein solches kapitalintensives Thema auch als ein Zeichen, dass sich das deutsche Start-up-Ökosystem weiterentwickle. Der Professor, der seit 20 Jahren in den USA lebt und dessen Kinder dort geboren wurden, will Teilchenbeschleuniger auf Basis einer neuartigen Lasertechnologie bauen – sogenannte Freie-Elektronen-Röntgenlaser (XFEL). Elektronen surfen dabei auf dreidimensionalen Plasmawellen und werden auf ultrahohe Energien beschleunigt.

Dabei orientiert sich Hegelich, der seine Karriere am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in München begann, dann aber vom Los Alamos National Laboratory abgeworben wurde, am weltgrößten Teilchenbeschleuniger Cern in Zürich und dem Deutschen Elektronen-Synchrotron (Desy) in Hamburg, das das stärkste Röntgenlicht der Welt erzeugt. Aber: „Das sind campusgroße Anlagen, die viele Kilometer lang sind und – sollte man sie neu bauen – viele Milliarden Euro kosten. Das kann sich keine Firma leisten.“

Demokratie für Teilchenbeschleuniger

Hegelich will den Zugang zu den gefragten Fähigkeiten der Teilchenbeschleuniger demokratisieren – und damit auch kommerzialisieren. „Mit der Lasertechnologie, die wir entwickeln, können wir die Anlagen kompakter bauen.“

Es seien dann immer noch große Maschinen, aber sie seien nur noch zehn bis 20 Meter lang und kosteten einen zweistelligen Millionenbetrag, so der Laserexperte. „Damit werden wir nicht an die Spitzenleistungen der Großbeschleuniger heranreichen, aber hoffentlich in der Lage sein, 80 bis 90 Prozent von deren Kapazitäten zu erzielen.“

Der Wissenschaftler vergleicht die von ihm erhoffte Entwicklung mit der von Computern. Heutzutage habe zwar jeder einen Desktop auf dem Schreibtisch stehen, aber trotzdem seien für bestimmte Berechnungen weiterhin hausgroße Supercomputer vonnöten.

An Nachfrage wird es TAU Systems wohl nicht mangeln. Hegelich beschreibt zahlreiche Anwendungsfälle in der Wirtschaft – von der Pharmabranche über die Medizin und die Batterie- und Solartechnik bis hin zur Schädlingsbekämpfung. An Desy seien zwar bereits viele Anwendungen demonstriert, aber nie zur Marktreife gebracht worden, weil Unternehmen keine Möglichkeit hätten, auf die Maschine zuzugreifen.

„Wenn wir die Maschinen kleiner und bezahlbarer herstellen können, dann öffnen sich ganz neue Welten“, sagt Hegelich. TAU Systems wendet sich an alle, die sehr kleine Objekte beobachten wollen, welche sich unter ultrastarken Bedingungen ultraschnell entwickeln.

Der Professor ist schon in Gesprächen mit weiteren Wagniskapitalgebern. Björn Hegelich

Hegelich vergleicht das mit so etwas wie einer Superzeitlupe auf atomarer Ebene. So könnten die Maschinen einzelne Moleküle fotografieren und filmen. Das sei relevant für Impfstoffe und Medikamente. „Dadurch kann man Testreihen verkleinern. Wir reden deswegen bereits mit großen Pharmafirmen“, verrät er.

Zweifel daran, dass er mit TAU Systems letztlich funktionierende lasergestützte Beschleuniger und XFEL-Systeme in der Praxis zum Verkauf anbieten kann, hat er nicht. Man habe die Grundsätze bereits in Laboren demonstriert. „Es ist nicht unklar, ob es überhaupt geht. Die Frage ist, ob wir es auf industriellem Niveau mit hoher Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit herstellen können.“ Letztlich seien das Ingenieurfragen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sie lösen können.“

Straffer Zeitplan

Der Zeitplan, den sich TAU Systems setzt, ist straff: 2024 sollen die ersten Produkte in den Handel kommen, 2026 ein XFEL-Servicezentrum in Betrieb genommen und 2027 mit dem Verkauf kompletter XFEL-Systeme begonnen werden. „Wir sind gerade dabei, den ersten mehrindustriellen Prototyp zu bauen“, sagt Hegelich.

Um letztlich ein kommerzielles Angebot vorzuhalten, benötigt TAU Systems frische Gelder nach den bereits erhaltenen 15 Millionen Euro. Dafür spricht Hegelich bereits mit Wagniskapitalgebern, Family-Offices, aber vor allem mit strategischen Investoren aus dem Biotech- und Pharmasektor.

Bereits jetzt expandiert TAU Systems. Das Unternehmen arbeitet in Austin und Kalifornien und will in Kürze auch an der Ostküste forschen. Bald soll es zudem nach Europa gehen. Hegelich sagt: „Lukasz und ich sind Deutsche – das spricht für Deutschland.“ Zudem gebe es hierzulande viele Partner wie das Max-Planck-Institut oder das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.

