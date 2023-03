Start-up-Check Wochen statt Jahre: Carbonfreed will Solaranlagen mit KI schneller ans Netz bringen

Die Energiewende muss schnell kommen, wird aber an vielen Stellen durch Bürokratie und Personalengpässe gebremst. Ein Start-up aus Schleswig-Holstein will dafür nun eine Softwarelösung anbieten.

Projektingenieur Samuel Voß, Gründer Marko Ibsch und Account-Managerin Louisa Heinitz (von links). (Foto: Carbon Freed GmbH) Kernteam von Carbonfreed

Meldorf Das Start-up Carbonfreed will die Energiewende beschleunigen. Angesichts von Klimawandel und Strompreiskrise braucht der Ausbau erneuerbarer Energien mehr Tempo. Doch bis in Deutschland eine Solaranlage am Netz ist, können Monate, bei Windrädern sogar Jahre vergehen.

Komplizierte Genehmigungsverfahren bremsen, zu wenig Personal muss stapelweise Papieranträge bearbeiten. Carbonfreeds Ansatz will das mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) ändern.

So durchlaufen Solaranlagen gleich mehrere Genehmigungsverfahren. Für große Anlagen mit einer Leistung von mehr als 135 Kilowatt (kW) können da schon einmal Jahre vergehen, bis die nötigen Zertifikate eintrudeln.

Die Gründer von Carbonfreed versprechen, die Wartezeit von Jahren auf Wochen verkürzen zu können. Eine KI-Software sammelt die nötigen Daten und wertet sie aus. Dafür bringt das Start-up Zertifizierungsstellen und Projektplaner zusammen und arbeitet mit beiden.

Um wen geht es?