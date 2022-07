Start-ups Von der Erbin zur Ermöglicherin: Wie Susanne Klatten die Start-up-Szene erobert

Susanne Klatten wollte immer mehr sein als nur der Spross der Quandt-Dynastie. Die Rolle ihres Lebens hat sie in der Unterstützung der Münchener Start-up-Szene gefunden. Ihr nächstes Ziel: Europa.

Mit ihrem Gründerzentrum UnternehmerTUM ist Susanne Klatten in der Start-up-Szene in München erfolgreich. (Foto: Dirk Bruniecki/laif) Susanne Klatten

München Das Flugobjekt, das die Mobilität der Zukunft bringen soll, erinnert an ein Insekt. Mit gezackten Flügeln und schmalen schwarzen Augen hockt es auf der kleinen Landebahn im andalusischen Villacarrillo. Noch ist es still an diesem Julimorgen zwischen den Olivenplantagen.

Der Himmel ist wolkenlos. Dann geht es los. Ein lautes Rauschen ertönt über den Platz. Und dann sieht es aus, als würde das Objekt sich vom Boden abdrücken. Nach wenigen Sekunden und auf etwa 80 Metern Höhe macht es einen Satz nach vorne und fliegt auf die Olivenbäume zu. Das Rauschen wird leiser. Bald klingt es wie eine entfernt liegende Autobahn.

Etwa 50 Meter entfernt vom Startplatz steht Daniel Wiegand auf der Dachterrasse des Atlas-Flugtestcenters. Ein junger Mann in blauen Shorts, blauem Poloshirt mit Firmenlogo und hellen Leinen-Turnschuhen. Er hält sein Smartphone in beiden Händen und filmt. Seine Augen verfolgen den Flieger. Seinen Flieger. Das Lilium-Flugtaxi.

