 TAE Technologies: „Kernfusions-Reaktoren werden Anfang der 2030er laufen“

New York Das kalifornische Unternehmen TAE Technologies will die ersten Kernfusionsreaktoren bereits im nächsten Jahrzehnt ans Netz bringen. „Wir rechnen damit, dass wir unsere Reaktoren Anfang der 2030er-Jahre kommerziell in Betrieb nehmen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Michl Binderbauer dem Handelsblatt.

Das Unternehmen aus der Nähe von Los Angeles forscht seit 1998 an der Kernfusion. Zu den Investoren gehören neben dem 2018 verstorbenen Microsoft-Mitgründer Paul Allen auch der Ölkonzern Chevron, die Google-Mutter Alphabet, Staatsfonds und große Wagniskapitalgeber. Insgesamt haben sie bereits 1,2 Milliarden Dollar in TAE Technologies gesteckt. Eine weitere Finanzierungsrunde soll noch bis Ende des Sommers abgeschlossen werden. Außerdem sollen zwei Abspaltungen für Gesundheit und E-Mobilität für den weiteren Weg ebenfalls Geld einbringen.

Seit dem staatlichen Forschungslabor NIF in Kalifornien im Dezember ein wichtiger Durchbruch in der Forschung gelungen ist, ist das Interesse an Kernfusions-Start-ups deutlich gestiegen. Da die Kernfusion im Kampf gegen den Klimawandel helfen könnte, will die US-Regierung die Technologie im kommenden Jahr mit mehr als einer Milliarde Dollar fördern. Dennoch wird es wohl noch einige Jahre dauern, bis es zu einem kommerziellen Durchbruch kommt.

„Zehn Jahre sind ein realistischer Zeithorizont, bis die Kernfusion ein konkreter Teil des Energiemix sein wird“, sagt Paul Dabbar, Nuklearingenieur und ehemaliger stellvertretender US-Staatssekretär für Energie. Dabbar, der auch Fellow am Zentrum für globale Energiepolitik an der Columbia-Universität ist, räumt TAE Technologies gute Chancen ein, die gesteckten Ziele zu erreichen: „TAE Technologies hat schon verschiedene Maschinen gebaut und Erfahrung darin, wie man diese verbessert und skaliert“, so Dabbar. „In 30 Jahren könnte Kernfusion die dominierende Energieform sein, weil sie sicher und jederzeit verfügbar ist.“

Kernfusion: Temperaturen von 100 Millionen Grad

Tatsächlich forscht die Wissenschaft seit Jahrzehnten an der Kernfusion. Anders als bei der Atomspaltung setzt die Kernfusion auf die Verschmelzung von Atomen. Die Atome verschmelzen dabei bei Temperaturen von 100 Millionen Grad Celsius oder mehr – ähnlich wie in der Sonne. Dabei wird Energie freigesetzt. Die Technologie verspricht dauerhaft verfügbare, saubere Energie mit einem Bruchteil des radioaktiven Mülls, den die Kernspaltung verursacht. Das Risiko einer Kernschmelze fällt ebenfalls weg.

Weil für den Prozess aber extrem hohe Temperaturen gebraucht werden, mussten Forscher bislang immer mehr Energie reinstecken, als sie durch die Fusion erzeugen konnten. Ende vergangenen Jahres verkündete die US-Forschungseinrichtung NIF, dass sie erstmals mehr Energie mit ihrem Versuchsreaktor erzeugt habe, als für das Verfahren hineingegeben wurde. Allerdings ohne den Energieaufwand für den Betrieb der Hochleistungslaser mit einzurechnen. Experten sehen deshalb noch viele Herausforderungen.

>> Lesen Sie mehr: US-Forscher melden Durchbruch bei der Kernfusion

Die Lösungen für Kernfusionen lassen sich grob in laser- und in magnet-basierte Ansätze unterteilen. Anders als die NIF-Forscher, die die Fusion durch Laser eingeleitet haben, setzen TAE Technologies und andere Start-ups auf Magneten, die ein Plasma erzeugen und die Teilchen darin erhitzen. Bei der laserbasierten Lösung kommt es zu winzigen Explosionen. Um daraus Strom zu gewinnen, müssen davon sehr viele in Folge gezündet werden. Der plasmabasierte Ansatz ist hingegen beständiger.

„Die Magnetlösung ist wahrscheinlich kommerziell schneller nutzbar“, sagt Kim Budil, Direktorin des Livermore-Labors. Bei den Lasern, die die eigenen Forscher nutzen, werde es dagegen noch „Jahrzehnte“ dauern.

TAE, CFS, Marvel Fusion & Co.: Wettbewerb erhöht Chancen auf Erfolg

Zu den privaten Unternehmen gehören neben TAE auch die MIT-Ausgründung Commonwealth Fusion Systems (CFS), Firstlight Fusion, General Fusion, Helion Energy und auch deutsche Firmen wie Marvel Fusion aus München. Die drei deutschen Start-ups Proxima Fusion, Gauss Fusion und Focused Energy wollen ihre Forschung und Entwicklung demnächst in mehreren Bereichen bündeln.

Der Energieexperte Dabbar begrüßt den regen Wettbewerb der Start-ups. Noch vor zehn Jahren hätten die wenigen Unternehmen alle an ähnlichen Technologien geforscht. „Heute forschen die verschiedenen Start-ups an ganz unterschiedlichen Ansätzen“, beobachtet er. „Das erhöht die Chance, dass einige von ihnen erfolgreich sein werden.“

Nach den USA und Kanada sieht Dabbar Großbritannien und Deutschland bei den Start-ups am besten positioniert. „In Japan und China ist die Forschung vor allem staatlich“, sagt der Physiker. Bei dem International Thermonuclear Experimental Reactor – kurz ITER – in Frankreich hat Dabbar dagegen große Zweifel. „Die werden wahrscheinlich schon bald technologisch von jüngeren Unternehmen überholt“, sagt er. Gerade jetzt, wo das Geld für Kernfusion wieder lockerer sitzen dürfte – besonders in den USA.

„Das Entrepreneurwesen ist in den USA besser ausgebaut, es gibt mehr Geld, die Risikofreudigkeit ist größer“, sagt TAE-Chef Binderbauer über die Vereinigten Staaten. Dafür sei Europa bei alternativen Energien insgesamt fortschrittlicher.

Helion soll Microsoft Fusions-Strom liefern

Außer TAE malt Dabbar auch Commonwealth Fusion in Massachusetts gute Chancen aus, schon 2025 oder 2026 zum ersten Mal mehr Energie zu produzieren, als hineinfließt. Damit könnte das Unternehmen dann in einem zweiten Schritt an der Konversion in Strom arbeiten.

Im Mai hatte zudem Helion mit einem Vertrag mit Microsoft für Aufsehen gesorgt. Danach soll Helion in den nächsten fünf Jahren 50 Megawatt Energie aus Kernfusion liefern. „Ich habe keine Ahnung, wie sie das umsetzen wollen“, sagt Binderbauer, „und ich kenne sie sehr gut.“

Das Unternehmen aus der Nähe von Los Angeles forscht seit 1998 an der Kernfusion. (Foto: TAE Technologies) TAE Technologies

Dabbar weist jedoch darauf hin, dass Helion auf eine andere Technologie setzt, die die Energie direkt in Strom wandeln soll. „Wenn sie das schaffen, müssten sie nicht im zweiten Schritt ein System zur Umwandlung in Strom entwickeln“, erklärt der Energieexperte.

TAE Technologies: Zwei Spin-offs für Krebstherapie und E-Mobilität

Bis die Unternehmen wirklich Strom liefern, fehlen ihnen wichtige Umsätze. Doch zumindest TAE Technologies könnte schon vorher Einnahmen generieren. Das Unternehmen hat aus seiner Forschung gleich zwei Nebengeschäfte abgespalten: das Gesundheits-Spin-off TAE Life Sciences und das E-Mobilitäts-Spin-off TAE Power Solutions.

Bei TAE Life Sciences kommt ein ursprünglich für die Kernfusion entwickelter Teilchenbeschleuniger in der Krebsbehandlung zum Einsatz. In klinischen Tests sind bereits 15 Patienten mit Krebs im Halsbereich behandelt worden. „Wir hoffen, in China schon in 18 Monaten die Zulassung zu bekommen“, sagt Binderbauer. Er könnte sich für die Sparte auch einen Verkauf an ein größeres Medizintechnikunternehmen vorstellen.

Bei TAE Power Solutions werden die Umsätze wohl schneller kommen. In diesem Jahr werde das Spin-off voraussichtlich einige zehn Millionen Dollar umsetzen. Binderbauer will das im kommenden Jahr mehr als verdoppeln.

TAE Technologies in Gesprächen mit BMW, Siemens und VW

TAE Power Solutions setzt auf die Speichertechnologie, die das Unternehmen für die Kernfusion entwickelt hat: Weil die Experimente drei Viertel Gigawatt an Strom für wenige Sekunden brauchen und das Stromnetz das nicht liefern kann, hat TAE Technologies eigene Steuer- und Batteriesysteme entwickelt. Diese könnten in E-Autos zum Einsatz kommen, weil sie helfen, den Batteriestrom effizienter zu nutzen, erklärt Binderbauer. TAE Technologies spreche bereits mit verschiedenen Autoherstellern, darunter BMW.

„Aber auch beim Aufladen von Lkw von Logistikkonzernen, von städtischen Bussen oder für Anbieter von E-Auto-Ladestationen wird die Technologie Sinn machen“, erklärt Binderbauer. Hier sei das Unternehmen mit Anbietern wie Electrify America von Volkswagen und mit Siemens im Gespräch.

„Es ist ein bisschen wie bei der Mondlandung: Auch da sind Nebenprodukte wie Teflon entstanden, die wir heute in ganz anderen Bereichen nutzen“, sagt Binderbauer.

„In der Zweitnutzung von Technologien, die für die Kernfusion entwickelt worden sind, ist Binderbauer am weitesten“, sagt Energieexperte Dabbar. Aber gerade bei den hitze- und magnetresistenten Materialien, die die Start-ups entwickeln, sieht er auch noch bei anderen Potenzial.

Doch in einem ist sich Dabbar sicher: Das Universum habe in den ersten Nanosekunden nach dem Urknall entschieden, dass Kernfusion die beste Energiequelle für sich selbst ist. „Diese Quelle werden auch wir bald nutzen.“

Mehr: LNG-Boom made in USA – Die Nachfrage aus Europa haucht einer ganzen Region neues Leben ein

Erstpublikation: 07.07.2023, 04:07 Uhr.