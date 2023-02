 Technologie: Diese sechs Branchen könnten durch Künstliche Intelligenz revolutioniert werden

In vielen Wirtschaftszweigen können Programme wie ChatGPT typische Aufgaben von Wissensarbeitern übernehmen. Das schafft im besten Fall Freiraum für den eigentlichen Job.

1. Kultur: KI komponiert und malt

In der Semperoper Dresden ertönte im Herbst eine Inszenierung, in der KI phasenweise Musik, Text und Gesang kreierte – in Echtzeit vor Publikum und ohne menschliches Zutun. Für den Einsatz der singenden KI programmierten und trainierten Experten einen Algorithmus, die Stimme einer Sopranistin wurde digital eingespeist.

Die Deutsche Telekom hatte schon zuvor mithilfe von KI Beethovens zehnte Symphonie vollendet. Ludwig van Beethoven starb, bevor er das Werk fertig komponieren konnte. Konnte KI früher nur Musik für wenige Sekunden fortschreiben, hat die Technik inzwischen gelernt, mehrere Minuten zu komponieren. Eine komplette Symphonie entsteht allerdings nach wie vor nur mit menschlichem Zutun: Ein Komponist hatte ausgewählte Abschnitte zusammengefügt, die der Computer zuvor generiert hatte.

