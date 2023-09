Technologie Futuristin Amy Webb: „Ich mache mir große Sorgen um Deutschland“

Düsseldorf Wie können Konzernchefinnen und -chefs verhindern, dass ihr Unternehmen die Zukunft verpasst? Diese Frage stellt sich Amy Webb tagtäglich – es ist ihr Job als eine der bekanntesten Futuristinnen und weltweit tätige Beraterin.

Die Amerikanerin unterscheidet dafür zwischen „Bystander“ und „Pathfinders“, also Firmen, die passiv dem Geschehen zuschauen, und denjenigen, die aktiv nach neuen Wegen suchen. Die Unterscheidung ist natürlich künstlich, viele Unternehmen haben beides in sich. Aber Webb zeigt damit, wie wichtig Innovation für das Überleben von Unternehmen ist.

Das unterstrich Webb am Dienstag bei ihrem Auftritt auf dem ersten Women Economic Summit des neuen Business-Netzwerkes „Pulse“, das Frauen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vernetzt. „Pulse“ ist eine Initiative des Handelsblatt Media Group, zu der das Handelsblatt und „Wirtschaftswoche“ gehören.

Gut anschauen sollte man sich laut Webb Blackberry. Das kanadische Unternehmen habe die Zukunft verpasst, obwohl es Ende der 1990er-Jahre eine extrem innovative Idee umsetzte: das Internet in das Telefon zu holen. Der Erfolg war immens, laut Webb fast zu groß.

Denn Blackberry wurde selbstzufrieden und hörte auf, in die Zukunft zu schauen. Es übersah neue Trends wie das digitale Musikformat MP3 oder das Bedienen per Touchscreen. Das Ende der Geschichte ist bekannt: Apple brachte 2007 das iPhone heraus, ohne eigene Tastatur und mit dem Musikdienst iTunes.

Ein überraschendes Beispiel für ein superinnovatives Unternehmen

Für Deutschland sagt Webb keine guten Zeiten voraus. Sie habe beim Thema zukunftsorientiertes Denken kein Beispiel eines deutschen Unternehmens gefunden. Stattdessen stellte die Forscherin Nintendo heraus. Der japanische Spielekonzern sei noch heute innovativ und erfolgreich, obwohl er bereits 1889 gegründet wurde – als Hersteller von Kartenspielen.

Mehrfach habe Nintendo nicht nur frühzeitig technologische Veränderungen vorausgesehen, sondern konsequent und unternehmensweit darauf reagiert. Beim Aufkommen der Kinofilme in den 1940er-Jahren habe es Disney-Figuren eingeführt, in den 60ern die Spielkonsole ersonnen oder in den 80er-Jahren bei der Verbreitung von Einkaufszentren die Video-Arcade-Spiele eingeführt. Ähnlich innovativ habe Nintendo auf Internet oder Cloud-Computing reagiert.

Laut Webb müssen Unternehmen von solchen Beispielen lernen und weit in die Zukunft schauen. Bei der Transformation gehe es keineswegs nur um Technologie, sondern um langfristiges Denken, gepaart mit einer Flexibilität, Dinge zu verändern – im ganzen Unternehmen.

Frau Webb, in Ihrem neuen Tech Trends Report haben Sie 666 Technologien auf mehr als 800 Seiten analysiert. Wie behält man da als Vorstand den Überblick?

Wir befinden uns in einem so schwierigen Geschäftsumfeld, wie man es sich nur vorstellen kann. Das ist nicht nur Künstliche Intelligenz (KI) und definitiv nicht nur ChatGPT. Als Manager muss ich nicht jeden Trend kennen, sondern in Szenarios denken und mich sowohl auf die kurz- als auch die langfristigen Entwicklungen konzentrieren.

Sie sprechen von Schnittpunkten, der „Konvergenz von verschiedenen Trends und Technologien“. Warum ist das so wichtig?

Dafür gibt es viele Gründe, ich nenne die zwei wichtigsten. Als erstes: Wir leben in einer Ära, in der Fortschritte in einer Technologie die Fortschritte in einem anderen beeinflussen. Das ist beispielsweise bei KI und synthetischer Biologie der Fall. Man kann in der Biologie wie beim Computer programmieren; das eröffnet neue und verbesserte Anwendungen. Es entstehen Unternehmen, die sowohl in KI als auch synthetische Biologie investieren.

Amy Webb präsentierte bei dem ersten Treffen des neuen Business-Netzwerks ihren Blick auf Deutschland.



Und was für einen Grund gibt es noch?

Technologie entwickelt sich nicht im luftleeren Raum. Beispielsweise sind in KI Vorurteile eingebaut. Wer auf Midjourney den Begriff „CEO“ eingibt, der erhält Bilder, die vor allem ältere weiße Männer zeigen. Das ist ein großes Problem beispielsweise für Pharma- oder Medienunternehmen, die mit generativer KI arbeiten wollen – die Ergebnisse sind verzerrt.

Wie schätzen Sie die KI-Kompetenz der Vorstände ein?

Wir arbeiten mit Strategie-, Technologie- und Innovationsteams der weltweit größten Unternehmen zusammen. Viele Manager sagen mir, dass sie bereits KI einsetzen und diese kennen. Und ich weiß, dass das nicht stimmt. Daher ist Demut eine wichtige Voraussetzung. Angesichts der neuen Technologie sollten sie sagen: Hilf mir weiter, vermittle mir ein tieferes Verständnis.

Wie wichtig ist der Rat von Experten?

Da ist Vorsicht angebracht. Jeder spricht von KI und wie sie die Zukunft prägen wird. Jedes Start-up, jeder Berater schmückt sich damit. Ich kenne einen prominenten Experten, der sich noch vor zwei Jahren als Metaverse-Fachmann ausgab und jetzt KI-Berater ist. Er ist sehr charismatisch. Man muss vorsichtig sein, wen man in sein Expertennetzwerk aufnimmt.

„Wer jetzt Leute entlässt, wird in zwei oder drei Jahren ein Problem haben“

Wie wichtig ist KI?

Jeder andere ist begeistert von KI, ich bin es aber nicht. Warum? Weil wir bereits seit 20 Jahren darüber nachdenken und dazu beraten. KI ist keine neue Technologie, das Metaverse ist es auch nicht. Der breiten Öffentlichkeit wurde es bekannt, als Mark Zuckerberg sein Unternehmen so nannte. Mehr ist es nicht, aber plötzlich wurde das Metaverse ein Riesending. Deswegen: nicht dem Hype folgen.

Kann man mit KI Arbeitsplätze einsparen?

Ich sehe oft bei deutschen Unternehmen, dass sie mit KI ihr Ergebnis verbessern wollen – ohne in Wachstum zu investieren. Das ist eine kurzfristige Herangehensweise. Sicherlich, als börsennotierte Gesellschaft muss man Fortschritte zeigen. Aber die kühnen Versprechungen werden sich nicht erfüllen. Es ist eine Technologie, die eher Mitarbeiter unterstützt und nicht ersetzt. Wer jetzt Leute entlässt, wird angesichts des Arbeitskräftemangels in Deutschland in zwei oder drei Jahren ein Problem haben.

Vita Amy Webb Die Beraterin Amy Webb ist eine der bekanntesten Futuristinnen der Gegenwart. Sie schrieb zahlreiche Bücher wie „Die Neuentdeckung der Schöpfung“ über synthetische Biologie oder „Die großen Neun“ über Künstliche Intelligenz. Die Zukunftsforscherin Die ehemalige Reporterin des „Wall Street Journal“ gründete 2007 das Future Today Institute und berät auch in Deutschland zahlreiche Unternehmen. Jedes Jahr gibt die 48-Jährige den viel beachteten „Tech Trends Report“ heraus.

Sie haben über Unternehmen als „Bystander“, also passive Zuschauer gesprochen. Übertragen auf Länder: Wo sehen Sie da Deutschland?

Ich habe natürlich nur eine Außenansicht. Aber ich sorge mich sehr um Deutschland. Es ist schon paradox, dass in Deutschland einige der wichtigsten Unternehmen der Welt ihren Sitz haben, sei es in den Bereichen Auto, Luftfahrt oder Wissenschaft. Aber zugleich sehe ich sehr wenig Innovation. Darüber habe ich mich schon immer gewundert.

Und was ist Ihrer Meinung nach der Grund?

Ich denke, Sicherheit, Entwicklung und Prozesse werden zu stark betont. Zum Beispiel müssen die Autohersteller besser werden. Wenn interessiert es, wenn BMW einen leicht größeren Monitor einführt? Ändert das das Geschäftsmodell?



Sehen Sie dieses Problem nur in Deutschland?

Das Gleiche kann man in Japan beobachten. Es gibt viele interessante Parallelen, sei es bei der Demografie, auf dem Arbeitsmarkt oder in der Bildung. Das ist schade, denn in der Welt stehen sich die USA und China gegenüber und wir brauchen ein neutrales Zentrum. Deutschland sollte das sein, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik. Aber ich sehe das nicht. Deutschland hat keine Vision.

„Man muss finanzielle Anreize schaffen“

Sie beraten deutsche Unternehmen. Was sehen Sie da?

Es gibt noch immer viele Silos in den Firmen. Die kann man mit verschiedenen Methoden aufbrechen, aber der Wandel muss immer von oben vorangetrieben werden. Ohne das gibt es keine Innovation.

Wie kann man das Verhalten verändern?

Man muss finanzielle Anreize schaffen. Die Boni und Leistungsvorgaben müssen so strukturiert und an Szenarien gebunden werden. Reale Szenarien, nicht Science-Fiction oder den blauen Himmel versprechen. Die Anreize müssen messbar sein und nachverfolgt werden. Aber ich kenne kein einziges deutsches Unternehmen, in dem es so etwas gibt.

Was empfehlen Sie?

Wenn Unternehmen Szenarien entwickeln, dann tun sie das meistens nur in Innovationsteams oder unter den jungen Leuten. Oder die Manager machen eine lustige Einmalveranstaltung. Genau so sollte es nicht sein. Es muss aus jeder Abteilung jemand mit dabei sein, sie müssen Visionen haben und sie an Strategien binden. Sehr nützlich sind Lernreisen, wenn Manager sich mit denen von Unternehmen aus völlig anderen Bereichen treffen und sie einen ganzen Tag begleiten. Auf diese Weise erhält man Einsichten, kommt auf neue Ideen, und meist springt der Funke über.

Frau Webb, vielen Dank für das Interview.

