Technologie Handelsblatt-KI-Woche: Warum wir so viele Texte über Künstlicher Intelligenz veröffentlichen

Diese Woche steht im Zeichen der KI. Revolution Wenn Sie auf unsere Website oder in die App gehen, unsere Newsletter lesen und unsere Podcasts hören, werden Sie es merken: Diesen Montag ist unsere Themenwoche „Künstliche Intelligenz” (KI) gestartet. Die Technologie treibt uns um – und Ihnen geht es sicher genauso. Dinge, die heute möglich sind, waren vor wenigen Monaten kaum vorstellbar. Mithilfe von KI-Programmen wie ChatGPT können Sie E-Mails automatisiert beantworten, Computer-Code schreiben und sich Präsentationen erstellen lassen. Damit fängt es an, aber damit hört es lange nicht auf. Warum ist KI so wichtig? Künstliche Intelligenz wird verändern, wie wir leben, arbeiten und Geld verdienen. 70 Prozent der Dax-Unternehmen rechnen damit, dass KI ihr Geschäftsmodell in den nächsten Jahren verändert. Das haben die Handelsblatt-Redakteure Thomas Jahn und Michael Scheppe bei einer Umfrage unter den größten an der deutschen Börse notierten Konzernen herausgefunden. Und offen gesagt stellt sich dann die Frage, ob sich die übrigen nicht böse vertun. Viele Vorstände überlegen jetzt, wie sie KI am besten einsetzen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treibt um, was das für ihren Job bedeutet. Unser Ziel ist, dass Sie dabei gute Entscheidungen treffen können. Denn klar ist: Selbst wenn die rasante Entwicklung ein leichtes Schwindelgefühl auslösen kann – sie bietet große Chancen. Manche haben uns bei der Recherche selbst verblüfft. >> Alle Texte zu Künstlicher Intelligenz, die diese Woche nach und nach erscheinen, finden Sie fortlaufend auf unserer Übersichtsseite. (Foto: Getty Images [M]) Das große Handelsblatt-Spezial zu Künstlicher Intelligenz Was erwartet Sie in dieser Woche noch? Diese Themen haben wir uns neben zahlreichen weiteren vorgenommen: Ein Interview mit SAP-Chef Christian Klein: Er sieht erhebliches Potenzial für das Softwareunternehmen. Durch generative KI, die Texte, Bilder und Programmcode erzeugen kann, werde sich der adressierbare Markt auf eine Billion Dollar verdoppeln. (Mittwoch)

Drei Strategien: Wir haben Unternehmensberatungen gefragt, wie das Handelsblatt im KI-Zeitalter bestehen kann. Was sie uns raten. (Donnerstag)

Im Streitgespräch: Der Philosophen Nick Bostrom und der Informatiker Richard Socher diskutieren über die Frage: Hat KI ein Bewusstsein? (Freitag)

Superkräfte durch KI: So können Sie KI-Tools jetzt nutzen, sich Arbeit sparen – und eine Menge Spaß haben. (Freitag)

Ein Selbstversuch: Wie unser Kollege Felix Holtermann mithilfe von KI unsterblich werden wollte – und wie es ihm dabei ergangen ist. (Samstag) Natürlich dreht sich diese Woche auch in unseren Podcasts alles um KI. So erfahren Sie jeden Tag ab 17.30 Uhr bei Handelsblatt Today, wie KI den Finanzmarkt bewegt. Und als Abonnentin oder Abonnent können Sie täglich um die Mittagszeit bei Handelsblatt Live Plus spannende Expertengespräche verfolgen. Am Dienstag ab 12 Uhr diskutiert Live-Ressortleiter Kevin Knitterscheidt beispielweise über „Dr. GPT" und den Arztbesuch der Zukunft. Am Freitag schließlich wird dann auch unsere Zeitung anders aussehen als sonst: Sowohl die Print- als auch die E-Paper-Ausgabe sind monothematisch auf KI bezogen. Wir sind sehr gespannt darauf, wie Ihnen das gefällt.