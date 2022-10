Tesla „AI Day“ Elon Musk führt Roboter-Prototypen „Optimus“ vor

Roboter könnten für Tesla bedeutender werden als Elektroautos, verspricht Elon Musk. Nun enthüllte er einen Prototypen, der billiger sein soll als ein Auto.

Die Mitarbeiter mussten das verkleidete Modell auf die Bühne schieben. (Foto: Tesla AI Event) Screenshot vom Tesla AI Event, Prototyp von „Optimus“

New York Noch bewegt er sich recht wacklig: Die Maschine mit unverkleideten mechanischen Gelenken und Kabeln macht einige Schritte auf der Bühne und winkt dem Publikum zu. Dann verschwindet sie rasch wieder. Elon Musk ist dennoch begeistert.

„Das ist tatsächlich das erste Mal, dass er frei läuft“, sagt der Chef des Elektroautobauers Tesla bei der Vorstellung seines neuen humanoiden Roboters. „Unser Ziel ist es, einen nützlichen menschenähnlichen Roboter zu bauen, und das so schnell wie möglich.“

Zwei „Optimus“ genannte Prototypen hat Musk am Freitagabend (Ortszeit) in den USA vorgestellt: ein vorsichtig laufendes Exemplar, das den Entwicklungsstand vom Februar abbilde und ein verkleidetes Exemplar, das von Technikern auf die Bühne geschoben werden musste, aber laut Musk näher am finalen Aussehen des „Optimus“ ist.