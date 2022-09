In wenigen Tagen stellt Tesla den Prototyp des Roboters vor. Der wird wie die Modelle von Google oder Xiaomi in der Präsentation beeindrucken – aber lange nicht einsatzfähig sein.

Düsseldorf, San Francisco Der erste Auftritt von Optimus vor gut einem Jahr war peinlich. Ein Schauspieler ging im Roboterkostüm auf die Bühne, imitierte die steifen Bewegungen einer Maschine, um bald wild zur Technomusik zu tanzen. „Das war offensichtlich kein wirklicher Roboter“, stotterte Tesla-Chef Elon Musk danach. „Aber der Tesla Bot wird Wirklichkeit werden.“ Schon in einem Jahr wolle er der Welt einen Prototyp präsentieren.

Dass der Elektroautohersteller einen eigenen, menschenähnlichen Roboter entwickelt, überraschte damals alle: Analysten, Fachleute, Tesla-Fans – und Mitarbeiter. Laut einem dem Unternehmen nahestehenden Experten wusste damals die eigene Abteilung für Künstliche Intelligenz (KI) nichts von dem „Tesla Bot“. Hunderte Entwickler, Experten für neuronale Netze und Ingenieure in Palo Alto hatten an der autonomen Fahrtechnik für die Elektroautos gearbeitet – aber nicht an einem Roboter.

