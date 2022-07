Unternehmer des Tages Online-Börse für den Müll – Cirplus will die Plastikmüll-Krise lösen

Düsseldorf Christian Schiller hat die Krise mit eigenen Augen gesehen. Nach seiner Tätigkeit als Deutschlandchef bei BlaBlaCar ging er auf Weltreise. „Ein Jahr lang war ich unterwegs – ein klassisches Sabbatical“, sagt er. Sein Weg führte ihn mit dem Schiff auch durch die Karibik, von Kolumbien nach Panama. Unfreiwillig sei er dort mit dem Thema Plastikmüll in Berührung gekommen, erinnert er sich.

Auf offener See musste er durch einen dichten, Hunderte Meter langen Teppich aus Algen und Plastikmüll segeln. „Das hat bestialisch gestunken. Ich war zutiefst schockiert.“

Damals habe er gedacht: „Ich will etwas gegen die Krise tun.“ Und so veränderte das Sabbatical seine Karriere von Grund auf. Er gründete die Online-Börse Cirplus, um die weltweite Plastikmüll-Krise zu lösen. Nicht ohne Eigennutz: Denn als er begann, sich intensiver mit Kunststoffen zu befassen, erkannte er schnell, dass sich mit recyceltem Kunststoff ein Geschäft machen ließ.

Auf einem digitalen Marktplatz bringen er und sein Co-Gründer Volkan Bilici, der Technikvorstand im Unternehmen, nun Entsorger und Recyclingfirmen zusammen, die aus Altplastik recycelten Kunststoff produzieren.

Den verkaufen sie an Kunststoffverarbeiter wie Henkel, Beiersdorf und Co. weiter. Statt im Meer landet er dann etwa in Shampooflaschen. „Nur durch die intelligente Vernetzung der Handelsströme von Abfall und Rezyklat kann es gelingen, Plastik besser im Kreis zu führen – idealerweise zu 100 Prozent.“

Keine neue Idee, aber ein neues Modell für die Kreislaufwirtschaft

Kunststoffe sind für rund 4,5 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich, zeigt eine Untersuchung der ETH Zürich. Das ist mehr, als der Anteil der globalen Luftfahrt ausmacht. Allein die Produktion des Kunststoffs verbraucht sechs Prozent des weltweiten Kohlestroms.

Cirplus listet seit Anfang des Jahres über 1,3 Millionen Tonnen Kunststoff-Material auf der Plattform. (Foto: dpa) Verpackungsmüll

Rezyklate aber, die Produkte des Recyclingprozesses, können Abhilfe schaffen: Ihr Anteil an CO2-Emissionen liegt nach Angaben von Cirplus etwa 80 Prozent niedriger als der von neu produziertem Kunststoff.

Die Idee, Plastik zu recyceln und in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen, ist nicht neu. Bislang aber sei der Markt „fragmentiert und undurchsichtig“, stellt Schiller fest. In Europa kämen auf mehrere Zehntausend Kunststoffverarbeiter nur etwa 1000 Recycler, sagt er. Es sei „grundsätzlich günstiger, neuen Kunststoff anstatt recycelten einzukaufen. Das ist die Perversion der Welt, in der wir leben“, erregt sich der Gründer.

Seit drei Jahren ist Schiller nun dabei, diesen Zustand zu ändern. In Volkan Bilici fand der 33-Jährige 2019 einen Verbündeten. Zusammen gründeten sie – mit Unterstützung durch das Gründerprogramm von Entrepreneur First – Cirplus. Der Name ist eine Komposition aus circle (kreisförmig) und plus (Mehrwert).

Für diesen Business-to-Business-Marktplatz, der Plastik zu niedrigen Transaktionskosten in den Wirtschaftskreislauf zurückführt, sammelten die Gründer ein Startkapital von 80.000 Britischen Pfund ein.

Für ihre Idee und den Einsatz wurde Cirplus jetzt auch beim Greentech-Festival als „Bestes Start-up“ ausgezeichnet. Im Juni präsentierten im alten Flughafen Berlin Tegel Gründer, Unternehmen und Politiker Trends der Nachhaltigkeitsszene.

„Ich verstehe die Frustration über den behäbigen Wandel der Kunststoffindustrie hin zu einer Kreislaufwirtschaft“, sagte Schiller. Es dürfe aber nicht verkannt werden, dass Kunststoff „viele wichtige Funktionen“ für uns erfülle. „Nun muss es uns gelingen, diesen Wertstoff so im Kreis zu führen, dass die planetaren Grenzen dabei respektiert werden.“

Leichter Informationsaustausch über die Plattform

Mit einem digitalen Plattformmodell lassen sich die Kosten senken. Über eine Nachrichtenfunktionen tauschen die Kunden Informationen aus, verhandeln über Preise, schließen Verträge und wickeln die Bezahlung ab. Auch können sie gegenseitig Muster verschicken. Das ist anders als bei der Konkurrenz: Dort wird in der Regel noch per Fax und Telefon miteinander verhandelt.

Bislang ist die Nutzung der Cirplus-Plattform umsonst, doch in Kürze wollen Schiller und sein Team ein Bezahlmodell implementieren. Nutzer der Plattform werden den Dienst entweder als Abo buchen oder eine Kommission pro vermittelte Tonne Kunststoff bezahlen.

Cirplus listet seit Anfang des Jahres über 1,3 Millionen Tonnen Kunststoff-Material auf der Plattform. Mittlerweile hat das Start-up 15 Mitarbeiter, die überwiegend am Hauptsitz in Hamburg arbeiten. Die Nachfrage nach Abfällen und Rezyklaten auf der Plattform ist im ersten Halbjahr 2022 um mehr als 600 Prozent gestiegen. Aktuell sind etwa 1.300 Nutzer aus über 100 Ländern dort registriert.

Die Investoren sehen in der Plattform großes Potenzial, die letzte Finanzierungsrunde im November brachte 3,3 Millionen Euro Risikokapital ein. Zu den Hauptsponsoren gehören ein VC aus Schweden, die Gründer des Musikstreaming-Dienstes Soundcloud sowie der Mobilitätsdienstleister BlaBlaCar.

Lebendige Start-up-Szene in der Entsorgungsbranche

Kein anderer Wirtschaftszweig in Deutschland habe eine derart lebendige Start-up-Szene wie die Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft, loben Branchenvertreter. Fast täglich kämen Neugründungen in der Branche dazu. Cirplus sei ein gutes Beispiel dafür, dass die digitale Transformation auch im Bereich der Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft neue Geschäftsfelder eröffne.

Gleichzeitig appellieren die Experten, die namentlich nicht genannt werden wollen, an etablierte Unternehmen: „Ein solches Beispiel kann auch ein Weckruf sein, den Digitalisierungsprozess beherzt anzugehen und aktiv zu gestalten.“ Im Klartext bedeutet das: Etablierten Unternehmen fällt es schwer, sich auf die digitalen Neuerungen einzulassen, aus dem gewohnten Verhalten auszubrechen.

Schiller bestätigt das: Die größte Hürde sei das „Behavioral-Change-Problem“. Häufig werde ihm vorgeworfen, als Digitalexperte wenig von Abfallwirtschaft zu verstehen. Genau das ist für ihn aber das Erfolgsgeheimnis: „Man muss neutral sein, um eine solche Plattform zu entwickeln – idealerweise ohne Gesellschafter aus der Wertschöpfungskette.“

Denn wenn der Hersteller oder der Einkäufer dieser Ware selbst auch Betreiber einer Plattform sei, werde es extrem schwierig, diese „glaubwürdig und unabhängig von den Interessen des Kerngeschäfts“ aufzubauen.

