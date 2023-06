 Vermisstes Tauchboot: Warum die Titanic bis heute reiche Touristen anzieht

London Klopfzeichen aus den Tiefen des Atlantiks rund 900 Meilen vor der Küste der USA wecken die Hoffnung, dass das seit Sonntag vermisste Tauchboot „Titan“ mit fünf Menschen an Bord doch noch gefunden und geborgen werden kann. Die US-Küstenwache bestätigte am Mittwoch, dass ein kanadisches Flugzeug „Unterwassergeräusche“ in einem Suchgebiet für das vermisste Tauchboot entdeckt hat. Ob die Geräusche von dem Tauchboot stammen, ist allerdings unklar.

„Wir haben einen Grund zur Hoffnung“, sagte Richard Garriott, Präsident des Explorers Club, eines internationalen Zusammenschlusses von Wissenschaftlern mit Sitz in den USA. „Es wurden wahrscheinliche Anzeichen von Leben an der Stelle entdeckt.“ Fünf Schiffe sollen inzwischen in dem Gebiet eingetroffen sein, wo das Boot untergetaucht ist. Für den Notfall ist vorgesehen, dass die „Titan“ ihre Tauchgewichte abkoppelt, um von selbst aufzutauchen – das ist aber bislang noch nicht geschehen.

Am Mittwochabend (MESZ) teilte die US-Küstenwache mit, dass weitere Töne und Klopfgeräusche von Einsatzkräften registriert wurden.

Vermisstes Titanic-Tauchboot: Milliardär, Geschäftsmann, CEO und Forscher an Bord

Den Rettern bleibt noch bis Donnerstagmittag Zeit, um die Vermissten lebend zu bergen. Bis dahin sollen die Sauerstoffvorräte reichen. Unter den Insassen befinden sich der britische Milliardär und Entdecker Hamish Harding sowie der ebenfalls aus Großbritannien stammende Geschäftsmann Shahzada Dawood und sein 19-jähriger Sohn Suleman. Des Weiteren sind der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet sowie der Oceangate-Gründer Stockton Rush mit an Bord. Das Unternehmen Oceangate aus Washington hat das vermisste Tauchboot gebaut und betreibt es auch.

Die Insassen waren auf dem Weg zum Wrack der „Titanic“. Das Wrack des Schiffs liegt, seitdem es bei seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York am 15. April 1912 einen Eisberg rammte und 1500 der insgesamt 2240 Passagiere in den Tod riss, in 3500 Meter Tiefe auf dem Grund des Meeresbodens 370 Meilen südlich von Neufundland.

Das Schiff sank auf seiner Jungfernfahrt am am 15. April 1912. (Foto: dpa) Die Titanic

Die „Titanic“ wurde nach drei Jahren Bauzeit 1911 in der Werft vor Harland and Wolff in Belfast fertiggestellt. Die Baukosten für den als unsinkbar geltenden Luxusliner beliefen sich damals auf 7,5 Millionen Dollar.

Faszination für „Titanic“ hält nach wie vor an

„Die Menschen sind heute aus denselben Gründen von der Titanic fasziniert wie eh und je“, sagte Don Lynch, Historiker der Titanic Historical Society, in einem Interview mit der US-Zeitschrift „Reader's Digest“. „Der größte Ozeandampfer der Welt, der auf seiner Jungfernfahrt als unsinkbar galt und mit einigen der berühmtesten Namen der damaligen Zeit an Bord einen Eisberg rammte, sank so langsam, dass Zeit für Drama und Heldentum blieb.“

Kurz nachdem das Wrack 1985 vom amerikanischen Ozeanologen Robert Ballard und dem französischen Entdecker Jean-Louis Michel entdeckt wurde, begann auch der „Titanic“-Tourismus. Ballard beschrieb den Fundort am Meeresgrund später als „ruhigen und friedlichen Ort, an dem die Überreste dieser größten aller Seetragödien ruhen“.

Tauchboote wie die „Titan“ spielten dabei dann in den folgenden Abenteuerreisen zu dem Fundort von Anfang an eine zentrale Rolle. Zuvor wurden die Tauchboote vor allem für wissenschaftliche Zwecke und zur Schatzsuche auf dem Meeresgrund eingesetzt.

Verschollenes Tauchboot: Rettungsteam registriert Klopfgeräusche

1996 tauchte ein Tauchboot vom russischen Entdeckungsschiff Akademik Keldysh in knapp drei Stunden zum Wrack der „Titanic“. An Bord war damals auch der Filmemacher James Cameron, der die Aufnahmen für seinen Welterfolg „Titanic“ mit den Schauspielern Leonardo DiCaprio und Kate Winslet nutzte.

„Es ist im Grunde wie eine kleine Bustour“, beschreibt William Kohnen in einem Interview mit der „Washington Post“ die Tauchexpeditionen in die Tiefe der Ozeane. Seine Firma Hydrospace baut Tauchboote, die meist Platz für 20 bis 60 Passagiere bieten und für Unterwasserexpeditionen zu alten Schiffswracks oder zur Erkundung von interessanten Meeresregionen genutzt werden. Eingesetzt werden die Tauchboote meist in der Karibik. Sie tauchen in der Regel nicht tiefer als 45 Meter.

Die Titan wird für einen Tauchgang in einem abgelegenen Gebiet des Atlantiks auf einer Expedition zur Titanic vorbereitet. (Foto: Uncredited/Action Aviation/AP/dpa) U-Boot Titan vor dem Tauchgang

Die Tauchfahrten zur „Titanic“ stellen eine weitaus extremere Variante des Unterwassertourismus dar. Die Teilnehmer sehen sich mehr als Entdecker denn als Touristen. Die Abenteuerlust kommt zu einem hohen Preis: Rund 250.000 Dollar verlangt Oceangate von den Passagieren für eine insgesamt achttägige Expedition. Bei Konkurrenten wie der britischen Reisegesellschaft Brown and Hudson kostet der riskante Spaß bis zu 300.000 Dollar.

Dort werden die Tauchfahrten als „Luxpedition“ mit einem wissenschaftlichen Touch angepriesen.

Hamish Harding reiste bereits zum Südpol und ins All

Für den Milliardär Harding ist die Reise zur „Titanic“ nicht das erste Reiseabenteuer. Der Brite war bereits am Südpol und gehörte zu den ersten privaten Passagieren, die mit dem vom Amazon-Gründer Jeff Bezos betriebenen Raumfahrtunternehmen Blue Origin ins All aufbrachen.

Obwohl die Tauchboote auf ihre Sicherheit überprüft werden, bleibt für die Abenteuertouristen ein Restrisiko. So berichtete Mike Reiss, ein früherer Passagier von Oceangate, der BBC, dass er vor der Expedition schriftlich darauf verzichten musste, den Anbieter für eine lange Liste von Risiken haftbar zu machen – darunter auch den tödlichen Ausgang der Tour.

Das Tauchboot und seine Plattform unter Wasser.

(Foto: American Photo Archive/Alamy/PA Media/dpa) U-Boot Titan

„Wenn man Menschen in eine potenziell gefährliche Situation wie diese bringt, will man absolut sicher sein, dass alles überprüft wurde, bevor man sich auf den Weg macht“, sagte Stefan Williams, Professor für Meeresrobotik an der Universität von Sydney der britischen Tageszeitung „The Guardian“.

Unterdessen wurde bekannt, dass Oceangate 2018 einen Mitarbeiter entlassen hat, der das Unternehmen zuvor auf Sicherheitsmängel hingewiesen haben soll. Der ausgebildete U-Boot-Pilot und Unterwasser-Inspektor David Lochridge hatte bei der Arbeitsschutzbehörde eine Whistleblower-Beschwerde gegen Oceangate eingereicht. Das Unternehmen beschuldigt den Ex-Mitarbeiter umgekehrt, Firmengeheimnisse weitergegeben zu haben.

Erstpublikation: 21.06.2023, 17:17 Uhr (zuletzt aktualisiert: 21.06.2023, 19:36 Uhr).