 Vermisstes Titanic-U-Boot: Wie sieht das Tauchboot „Titan“ aus?

Das Tauchboot und seine Plattform unter Wasser.

Düsseldorf Expeditionen in 4000 Meter Wassertiefe bietet Oceangate Expeditions an, laut eigener Werbung für Forschungszwecke oder Filmproduktionen. Das Tauchboot „Titan“ des Unternehmens startete am Sonntag in Richtung des weltbekannten „Titanic“-Wracks, das sich rund 684 Kilometer von der kanadischen Insel Neufundland entfernt unter Wasser befindet. Nach Beginn des Tauchgangs brach der Kontakt zum Boot plötzlich ab. Was mit der Titan geschah, ist bisher unklar.

Fünf Menschen sind an Bord, für die der Sauerstoff voraussichtlich nur noch wenige Stunden reicht. Immer knapper wird damit ebenso die Zeit, die den Suchteams bleibt, um das Tauchboot aufzuspüren. Die Suche gestaltet sich extrem schwer. Das Suchgebiet ist riesig, der Atlantik dort Tausende Meter tief, der Wasserdruck enorm, es gibt kaum Licht.

Undatierte Bilder zeigen das Tauchboot bei vorherigen Einsätzen unter Wasser und seinen Innenraum.

Vermisstes Titanic-U-Boot: Wer genau ist an Bord?

An Bord sind neben dem 71-jährigen Kapitän und Oceangate-Chef Stockton Rush der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet, 77, der britische Abenteurer Hamish Harding, 58, sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood, 48, mit seinem Sohn Suleman, 19.

Eigentlich sollte für sieben Stunden Kontakt zum Titan-Begleitschiff „Polar Prince“ bestehen. Die Kommunikation zu den Passagieren brach jedoch eine Stunde und 45 Minuten nach Tauchbeginn ab.

Vermisstes Titanic-U-Boot: Wie sieht es aus?

Die Titan hat eine Länge von circa 6,70 Meter und wiegt 10,4 Tonnen, gibt Oceangate an. Der Druckbehälter, die Hauptkapsel, besteht aus Kohlefaser. Er entstand in Zusammenarbeit mit der Nasa und der Washington University.

Medienberichten zufolge bestehen beide Enden der Kapsel aus Titan. An einem Ende erlaube ein 21 Zoll großes Fenster zwei Passagieren den Ausblick, auch eine Toilette befinde sich an Bord.

Titanic-Tauchboot: Welche technischen Daten sind bekannt?

Die Titan kann bis zu fünf Menschen in 4000 Meter Tiefe bringen. Sie verfügt über vier elektrische Triebwerke, Kameras, Sonargeräte, Scheinwerfer und Laserscanner. Das Tauchboot besitzt laut Oceangate eine Höchstgeschwindigkeit von drei Knoten und kann bis zu 55 Meter pro Minute abtauchen.

Das Boot wird dem Betreiber Oceangate zufolge für 96 Stunden mit Sauerstoff versorgt. Laut Schätzungen der Behörden soll der Sauerstoff noch bis Donnerstagmittag (MESZ) reichen.

Ein firmeneigenes System soll Oceangate zufolge in Echtzeit den Schiffsrumpf überwachen und unter anderem die Auswirkungen von Druckveränderungen beim Tauchen erkennen. Titan habe durch eine „Kombination aus bahnbrechender Technik und handelsüblicher Technologie“ einen Vorteil gegenüber anderen Tauchbooten.

Oceangate bietet interessierten Menschen Expeditionen in der Titan an, die acht Tage dauern. Der Preis dafür beträgt 250.000 US-Dollar (rund 229.000 Euro) pro Passagier.

Titan-Tauchboot per „Gamecontroller“ gesteuert

Der US-Reporter David Pogue ist vergangenes Jahr selbst auf dem Boot mitgefahren. Ein CBS-Bericht schildert den Ablauf seiner Tauchfahrt: Das Boot werde mit Motoren zum Wasser gezogen, mit einer Plattform rund neun Meter unter Wasser gelassen und dann gelöst. Nach einem gescheiterten ersten Anlauf der Mission sei das Boot beim zweiten Versuch per Textnachrichten zum Titanic-Wrack gesteuert worden, da unter Wasser kein GPS bereitsteht. Erst beim dritten Anlauf wenige Tage später erreichte die Titan schließlich das versunkene Schiff.

„Man steuert dieses U-Boot mit einem Xbox-Gamecontroller“, sagte Pogue gegenüber der BBC. Die Komponenten, die in Titan verbaut seien, würden einen improvisierten Eindruck machen. Mitarbeiter hätten das Tauchboot von außen mit Bolzen komplett zugeschraubt. Ein Teil des Ballasts bestehe aus Baurohren. Falls das Boot eingeklemmt werde oder es leckschlage, „gibt es kein Back-up, keine Rettungskapsel“. Auch die sieben Funktionen, die ein Wiederauftauchen vorsehen, funktionierten dann nicht mehr.

Ein „Tagesschau“-Bericht zitiert den früheren deutschen U-Boot-Kommandanten und Fregattenkapitän Jürgen Weber. Weber schildert, dass die Passagiere das Boot nicht von innen öffnen könnten: „Ich halte das für einen ganz gravierenden Sicherheitsmangel.“

Vor Sicherheitslücken der Titan warnte 2018 bereits der Oceangate-Mitarbeiter David Lochridge. Daraufhin wurde der U-Boot-Pilot und Unterwasserinspektor entlassen. Er reichte im selben Jahr auch eine Whistleblower-Beschwerde bei der Arbeitsschutzbehörde ein. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, verklagte ihn Oceangate anschließend, weil er vertrauliche Informationen weitergegeben habe. Lochridges Beschwerde nach weist das Tauchboot Mängel auf. Etwa sollen Sichtfenster eingebaut sein, die nur für einen Druck von bis zu 1300 Metern zugelassen sind, „obwohl Oceangate vorhatte, Passagiere in bis zu 4000 Meter Tiefe mitzunehmen“.

Zur aktuellen Lage beteuert Oceangate, alle möglichen Anstrengungen zur Rettung der Vermissten zu unternehmen. „Unser gesamter Fokus liegt auf dem Wohlergehen der Besatzung, und es werden alle möglichen Schritte unternommen, um die fünf Besatzungsmitglieder sicher zurückzubringen“, hieß es in einer Stellungnahme. „Wir sind zutiefst dankbar für die dringende und umfassende Unterstützung, die wir von mehreren Regierungsbehörden und Tiefseeunternehmen erhalten, während wir versuchen, den Kontakt mit dem Tauchboot wiederherzustellen.“

Tauchboot Titan: Noch Hoffnung auf Lebenszeichen

Seit Sonntag sind Rettungstrupps unter Führung der US-Küstenwache in der kanadischen Region rund um das Titanic-Wrack unterwegs, um das verschollene Tauchboot aufzuspüren. Gesucht wird mit Flugzeugen und Schiffen. Sie konzentrierten sich auf ein Gebiet, aus dem zuvor Geräusche empfangen wurden. In der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) wurde auch ein französisches Spezialschiff mit Tauchroboter erwartet.

Auch die kanadische „HMCS Glace Bay“ war mit medizinischem Personal und Dekompressionskammer an Bord unterwegs in das riesige Suchgebiet. Nach einer möglichen Rettung müssen die Taucher schnell in eine solche Kammer, um bleibende körperliche Schäden zu verhindern. Insgesamt sei bereits eine Fläche von rund 26.000 Quadratkilometern abgesucht worden, teilte die US-Küstenwache auf Twitter mit. Das ist ein Gebiet größer als Mecklenburg-Vorpommern.

