Vertikale Farmen Kann Indoor-Weizen künftig bei Ernteausfällen helfen?

In Klimakammern der TU München reift Getreide sechsmal so schnell wie auf dem Feld und verbraucht einen Bruchteil des Wassers. Ist das die Lösung in Zeiten von Dürren und Starkregen?

Pro Jahr sollen fünf bis sechs Ernten möglich sein. (Foto: TU München) Weizen in der „Klimakammer“ der TU München

Freising Was passiert eigentlich, wenn Weizen auch nachts Licht bekommt? Dazu immer genug Wasser, Wärme und Luftfeuchtigkeit? Die Antwort auf diese Frage verbirgt sich in einem kleinen Raum in einer Forschungseinrichtung in Freising nördlich von München.

Violettes Licht flutet in den grauen Gang, als Sebastian Eichelsbacher die Tür zur „Klimakammer“ öffnet. Der Agrarwissenschaftler tritt ein und beugt sich über einen Pflanzentisch aus Metall, auf dem sich grüne Weizenähren drängen. Von oben beleuchtet sie ein Panel mit hunderten kleinen LED-Leuchten. Kleine Ventilatoren bewegen die Luft.

Eichelsbacher streicht über die Halme und deutet auf zarte gelbe Flecken an der Blattspitze. „Die Verfärbung ist Lichtstress, aber das Blatt sieht insgesamt gut aus.“ 20 Stunden am Tag belichten Forscher der School of Life Sciences der TU München ihren Weizen. Es surren Entfeuchter, Kühlung und Bewässerungsanlagen, die sich über einen Außencomputer steuern lassen. Sensoren messen den CO2-Gehalt, Kameras überwachen das Wachstum.