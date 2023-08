 Wegovy, Ozempic: Sind Abnehmspritzen die neue Wunderkur bei Übergewicht?

Der Ansturm ist riesig: Einmal die Woche eine Spritze setzen und die Fettpolster verschwinden. Dabei kosten die Mittel bis zu 1300 Dollar im Monat. Sollten Krankenkassen das übernehmen?

Das Geschäft mit Abnehmmitteln wächst rasant. Insight Innovation

Düsseldorf Sie heißen Wegovy, Mounjaro, Ozempic oder Trulicity – und das Interesse an ihnen ist riesig. Denn die Arzneimittel zum Spritzen helfen gegen eines der größten Gesundheitsprobleme der Gegenwart: Übergewicht. Nicht nur in Hollywood, auch in Deutschland wächst die Nachfrage rasant.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk ist mit dem Diabetesmittel Ozempic und der Abnehmspritze Wegovy zum zweitwertvollsten Unternehmen Europas aufgestiegen und wird mittlerweile mit fast 400 Milliarden Euro bewertet. Der US-Hersteller Eli Lilly, der Mounjaro herstellt, ist mit einem Börsenwert von 525 Milliarden Dollar sogar der wertvollste Pharmakonzern der Welt.

Unangenehme Nebenwirkungen und die hohen Preise schrecken die Menschen nicht: In den USA kostet die Monatsdosis Wegovy mehr als 1300 Dollar, umgerechnet etwa 1200 Euro.

In Deutschland zahlen Patienten mit 328 Euro deutlich weniger. Noch immer nicht günstig – doch die Hersteller hoffen darauf, dass die Krankenkassen die Kosten bald mittragen.

